iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

Apple ha revelado los detalles de su próximo sistema operativo, iOS 27, cuyo lanzamiento oficial en formato de actualización gratuita está programado para el otoño boreal de 2026 (primavera en nuestro hemisferio).

La compañía se ha centrado en madurar su ecosistema a través de tres pilares concretos: la integración profunda de inteligencia artificial mediante “Siri AI”, herramientas más estrictas para la seguridad infantil y optimizaciones de rendimiento que alcanzan a dispositivos de hace varios años.

Estas son las novedades más relevantes que llegarán a los iPhone compatibles.

El salto hacia Siri AI y Apple Intelligence

iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

El centro líquido de esta actualización es la evolución de Apple Intelligence. La firma de Cupertino ha reconstruido su asistente virtual desde cero, presentándolo ahora como “Siri AI”.

Esta versión busca dejar atrás las interacciones limitadas para convertirse en un asistente conversacional capaz de comprender el contexto personal del usuario, realizar acciones dentro de las aplicaciones y ofrecer capacidades multimodales a través de lo que denominan “Visual Intelligence”.

Siri ahora cuenta con un modo integrado directamente en la aplicación Cámara. Además, las capacidades de Apple Intelligence se extienden a funciones cotidianas, como la edición fotográfica (con herramientas para extender márgenes o limpiar imágenes), la creación de imágenes generativas mediante Image Playground, y la redacción y edición de correos electrónicos en Mail, adaptándose al estilo de escritura del usuario.

En aplicaciones como Mail, un nuevo sistema de clasificación destacará hasta cinco correos relevantes en los “Top Results” para facilitar las búsquedas.

Controles parentales reforzados

En respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el uso de la tecnología en menores, iOS 27 introduce actualizaciones significativas en materia de seguridad y gestión de tiempo.

En el apartado de cuentas infantiles y límites de contenido, el punto de partida es la creación de una “Cuenta Infantil”, que adapta las protecciones de privacidad a la edad del menor. Los padres ahora pueden usar “Ask to Browse” en Safari, exigiendo que los niños pidan permiso antes de acceder a nuevos sitios web, sumándose a la ya existente función de “Ask to Buy” para aplicaciones.

La función de Seguridad en las Comunicaciones, que ya difuminaba imágenes con desnudos, ahora intervendrá de forma activa para bloquear contenido detectado como violento o gore antes de que el menor pueda verlo.

En cuanto al tiempo en Pantalla, la herramienta Screen Time ha sido rediseñada para ser más intuitiva. Introduce nuevas “Asignaciones de Tiempo” que permiten a los padres gestionar el uso por categorías, como entretenimiento o redes sociales, basándose en recomendaciones de investigaciones de salud.

Rendimiento sostenido y diseño “Liquid Glass”

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En términos de usabilidad, Apple promete una experiencia más fluida y rápida en todo el sistema operativo.

Las aplicaciones precargarán datos clave para abrirse hasta un 30% más rápido, mientras que las transferencias de AirDrop podrán ser hasta un 80% más veloces.

Un detalle técnico relevante es la optimización del programador de la CPU. Esta mejora en la gestión de recursos se ha extendido de forma retroactiva hasta el iPhone 11, lo que significa que dispositivos más antiguos también experimentarán un funcionamiento más ágil.

En cuanto al refinamiento visual, el diseño incorpora actualizaciones en “Liquid Glass”, mejorando la legibilidad mediante una mejor difusión del contenido de fondo e introduciendo un control deslizante para que los usuarios personalicen el nivel de transparencia y tinte de la interfaz y los íconos.

Otras actualizaciones destacadas

iOS 27 también suma mejoras en diversas aplicaciones de uso diario.

En Mensajes se añade la función de envío continuo, permitiendo que la transmisión de fotos o videos pesados en conexiones lentas no interrumpa el envío de textos posteriores en la misma conversación.

La aplicación de Salud integrará notificaciones y recursos educativos para patrones de ciclo menstrual sugerentes de perimenopausia.

Para Fitness, se incorpora GymKit directamente en el iPhone, permitiendo sincronizar datos como calorías y distancia con equipos de gimnasio compatibles mediante un simple toque.

Disponibilidad y compatibilidad

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Actualmente, iOS 27 se encuentra disponible en fase beta para desarrolladores, con una beta pública planificada para el mes de julio. Su despliegue final será en la primavera de nuestro hemisferio.

El listado de compatibilidad confirma el soporte para una amplia gama de equipos, manteniendo activo al iPhone 11.