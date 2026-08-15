Armada alerta probabilidad de nubes convectivas asociadas a trombas marinas desde el Maule a Ñuble

El Centro Zonal de Meteorología de Talcahuano, de la Armada de Chile, emitió un aviso especial por probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas . Esto afectaría los sectores oceánicos y costeros desde la Región del Maule a la Región del Ñuble.

El evento está fijado a partir de las 14:00 horas de este sábado, hasta las 20:00 horas del mismo. Tiene una condición sinóptica inestabilidad postfrontal con desplazamiento general.

Se espera un posible desarrollo de nubes convectivas, lo que generará condiciones propicias para la constitución de trombas marinas.

Para la actividad marítima, el Centro Zonal recomendó suspender toda faena de buceo, pesca o maniobras, además de poner al personal bajo resguardo y con los chalecos salvavidas puestos.

“Si ves la formación de una tromba marina, dirige tu nave en la dirección contraria, alejándote del fenómeno”, indicaron.