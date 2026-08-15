En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Jan-Lennard Struff por la segunda ronda del ATP de Cincinnati
El tenista nacional, 29° del ranking ATP, se mide contra el alemán (43°) por el paso a los dieciseisavos de final de la competencia.
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Jan-Lennard Struff
|3
|0
|-
|Alejandro Tabilo
|6
|0
|-
Minuto a minuto
¡Comenzó el segundo set! Struff comienza sirviendo.
¡Set para Tabilo! La raqueta nacional consigue quedarse con el primer parcial del partido por 6-3.
Tabilo peleó para quedarse con el primer set, pero no alcanzó a registrar puntos de quiebre. Ahora el chileno intentará cerrar la manga con su servicio.
Tabilo confirma el quiebre anterior y ya está 5-2 arriba en la primera manga.
¡Quebró Tabilo! El chileno le arrebata el servicio al alemán y ahora está 4-2 arriba en el primer set.
El chileno sigue firme con su saque. Ahora pasa adelante por 3-2.
Jan-Lennard Struff pone el 2-2 en el primer set.
Esta vez Tabilo debió esforzarse más, pero acabó imponiéndose con su saque para quedar 2-1 arriba en la manga inicial.
El tenista germano consigue quedarse con su servicio y deja el marcador igualado 1-1 en el primer set.
El chileno comienza de manera impecable el partido, asegurando su primer servicio.
¡Comenzó el partido! Alejandro Tabilo comienza al saque.
Esta vez les llevamos el duelo por la segunda ronda del ATP de Cincinnati entre Alejandro Tabilo y el alemán Jan-Lennard Struff.
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