Investigan homicidio de adolescente de 17 años en Frutillar: fue hallado herido en la vía pública

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga el homicidio de un adolescente de 17 años ocurrido durante la mañana de este sábado en Frutillar, Región de Los Lagos.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima fue agredida en la vía pública y quedó con lesiones en una de sus extremidades inferiores. Vecinos que se encontraban en el sector la trasladaron hasta el Hospital de Frutillar, donde falleció posteriormente.

El jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, comisario Paulo Rivera, detalló que durante la mañana recibieron una solicitud de la Fiscalía Macrozona para investigar el hecho.

“Antecedentes preliminares indican que la víctima fue agredido en la vía pública, siendo trasladado por vecinos hasta el Hospital de Frutillar, donde ingresó con lesiones en la pierna izquierda, falleciendo posteriormente”, señaló.

PDI busca a los responsables

Tras el fallecimiento, detectives de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, iniciaron diligencias destinadas a reconstruir las circunstancias en que ocurrió la agresión.

Según explicó Rivera, las labores buscan “esclarecer la dinámica de los hechos y de él o los responsables de la agresión de la víctima”.

Hasta ahora, la policía no ha informado sobre personas detenidas ni sospechosos identificados por el homicidio. Tampoco se ha precisado con qué elemento fue provocada la lesión que presentaba el adolescente.

Las diligencias continúan bajo instrucción del Ministerio Público.