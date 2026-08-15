SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Investigan homicidio de adolescente de 17 años en Frutillar: fue hallado herido en la vía pública

    La víctima presentaba lesiones en su pierna izquierda y fue trasladada por vecinos hasta el Hospital de Frutillar, donde posteriormente falleció. La Brigada de Homicidios trabaja para establecer la dinámica de la agresión e identificar al o los responsables.

    Por 
    Felipe Rivera
    Investigan homicidio de adolescente de 17 años en Frutillar: fue hallado herido en la vía pública

    La Policía de Investigaciones (PDI) indaga el homicidio de un adolescente de 17 años ocurrido durante la mañana de este sábado en Frutillar, Región de Los Lagos.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima fue agredida en la vía pública y quedó con lesiones en una de sus extremidades inferiores. Vecinos que se encontraban en el sector la trasladaron hasta el Hospital de Frutillar, donde falleció posteriormente.

    El jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, comisario Paulo Rivera, detalló que durante la mañana recibieron una solicitud de la Fiscalía Macrozona para investigar el hecho.

    “Antecedentes preliminares indican que la víctima fue agredido en la vía pública, siendo trasladado por vecinos hasta el Hospital de Frutillar, donde ingresó con lesiones en la pierna izquierda, falleciendo posteriormente”, señaló.

    PDI busca a los responsables

    Tras el fallecimiento, detectives de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, iniciaron diligencias destinadas a reconstruir las circunstancias en que ocurrió la agresión.

    Según explicó Rivera, las labores buscan “esclarecer la dinámica de los hechos y de él o los responsables de la agresión de la víctima”.

    Hasta ahora, la policía no ha informado sobre personas detenidas ni sospechosos identificados por el homicidio. Tampoco se ha precisado con qué elemento fue provocada la lesión que presentaba el adolescente.

    Las diligencias continúan bajo instrucción del Ministerio Público.

    Lee también:

    Más sobre:FrutillarPDIBrigada de HomicidiosPuerto MonttRegión de Los LagosMinisterio PúblicoHomicidioAdolescente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Armada alerta probabilidad de nubes convectivas asociadas a trombas marinas desde el Maule a Ñuble

    Tiroteo en Universidad Estatal de Virginia deja cinco heridos y campus permanece confinado

    Región Metropolitana registra hasta 27,2 mm de lluvia y mantiene alerta amarilla por evento meteorológico

    Migraciones lanza nuevo trámite de habilitación laboral: registra 4.800 consultas y 1.000 descargas en su primera jornada

    De la Espriella agradece a Netanyahu por apoyo tras terremoto en Colombia

    Hombre muere tras ser atacado con un objeto contundente en Cañete: PDI investiga el crimen

    Lo más leído

    1.
    Tras insistencia del tribunal: Gendarmería concreta traslado de exasesor de Lavín León desde Santiago 1 a Capitán Yáber

    Tras insistencia del tribunal: Gendarmería concreta traslado de exasesor de Lavín León desde Santiago 1 a Capitán Yáber

    2.
    Región Metropolitana registra hasta 27,2 mm de lluvia y mantiene alerta amarilla por evento meteorológico

    Región Metropolitana registra hasta 27,2 mm de lluvia y mantiene alerta amarilla por evento meteorológico

    3.
    PDI investiga paradero de Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros desaparecida hace 11 días

    PDI investiga paradero de Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros desaparecida hace 11 días

    4.
    Gendarmería traslada 250 internos al Complejo Penitenciario de Talca

    Gendarmería traslada 250 internos al Complejo Penitenciario de Talca

    5.
    Subcomisario PDI que iba al teatro con su familia detiene a dos sujetos por robo de vehículo

    Subcomisario PDI que iba al teatro con su familia detiene a dos sujetos por robo de vehículo

    6.
    En Quinta Normal detienen a “narcomilitar” colombiano requerido por Interpol por múltiples delitos

    En Quinta Normal detienen a “narcomilitar” colombiano requerido por Interpol por múltiples delitos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Armada alerta probabilidad de nubes convectivas asociadas a trombas marinas desde el Maule a Ñuble
    Chile

    Armada alerta probabilidad de nubes convectivas asociadas a trombas marinas desde el Maule a Ñuble

    Investigan homicidio de adolescente de 17 años en Frutillar: fue hallado herido en la vía pública

    Región Metropolitana registra hasta 27,2 mm de lluvia y mantiene alerta amarilla por evento meteorológico

    Capitalizar, no retirar, no endeudar
    Negocios

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    Se busca banco de inversión para vender el control de Azul Azul

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    El emotivo homenaje de las Diablas para recordar a Claudia Schüler en su estreno en el Mundial
    El Deportivo

    El emotivo homenaje de las Diablas para recordar a Claudia Schüler en su estreno en el Mundial

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Jan-Lennard Struff por la segunda ronda del ATP de Cincinnati

    Tras la salida de Natalia Duco: la potente reflexión de Yasmani Acosta que sacude al deporte

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    El libro recomendado: cuando Alfonso Alcalde siguió a los sicópatas de Viña

    Tiroteo en Universidad Estatal de Virginia deja cinco heridos y campus permanece confinado
    Mundo

    Tiroteo en Universidad Estatal de Virginia deja cinco heridos y campus permanece confinado

    De la Espriella agradece a Netanyahu por apoyo tras terremoto en Colombia

    Talibanes conmemoran cinco años de su regreso al poder y llaman a EE.UU. a reabrir su embajada

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta