De la Espriella agradece a Netanyahu por apoyo tras terremoto en Colombia

De La Espirella agradece a Netanyahu por apoyo tras terremoto en Colombia

En el marco del terremoto que sacudió Colombia, el mandatario Abelardo de la Espriella agradeció públicamente a Israel por su colaboración tras el desastre.

El movimiento sísmico de magnitud 7.4 se produjo el lunes 10 de agosto, a tres días de la investidura presidencial. A su paso, dejó sobre 280 muertes y más de 3.970 heridos, además de una emergencia imprevista para la nueva administración colombiana.

Con el liderazgo del país latinoamericano y un terremoto de por medio, De la Espriella ha atendido la política exterior de su nación con Israel, en un giro para Bogotá. En este sentido, expresó públicamente su gratitud hacia la administración de Benjamín Netanyahu durante este sábado.

“Tuve una conversación muy cálida y enriquecedora con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Le agradecí profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia en estos momentos tan difíciles”, dijo en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, afirmó que “este es un nuevo tiempo para las relaciones entre Colombia e Israel: una relación basada en la amistad, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo. ¡Colombia e Israel, siempre amigos y aliados! "

Desde la cuenta oficial del primer ministro, Netanyahu afirmó que disfrutó la llamada con el nuevo líder electo de Colombia, además de agradecerle reconocimientos a su país.

“Le doy la bienvenida a este nuevo capítulo en nuestras relaciones con Colombia. Lo mejor está por venir”, indicó el líder israelí.