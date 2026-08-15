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    Las Diablas tras su debut: “No hay que celebrar una derrota, pero hubo un muy buen trabajo ante las campeonas mundiales”

    El técnico Cristóbal Rodríguez, la arquera Natalia Salvador y Denise Rojas analizaron la derrota ante Países Bajos, la gran potencia de la disciplina y favorita en el certamen planetario.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: Prensa Chile Hockey.

    Las Diablas cayeron por 2-0 ante Países Bajos en su estreno en el Mundial de Hockey. Sin embargo, pese al tropiezo, la selección chilena saca cuentas alegres de un partido donde incomodaron a la gran potencia de la disciplina. La Oranje es el actual monarca del certamen, el más ganador y el número uno del ranking planetario.

    “Si bien creo que nunca hay que celebrar una derrota, termino con buenas sensaciones, de tranquilidad. Se hizo un muy buen trabajo defensivo contra las campeonas mundiales y olímpicas. Es un equipo extraordinario, tiene una calidad técnica física y técnica espectacular. Supimos equilibrar un poco la balanza”, comenzó señalando el técnico Cristóbal Rodríguez.

    El head coach analizó el duro encuentro ante la Oranje y apuntó sobre la relevancia del próximo duelo ante Japón: “Sabíamos que iban a tener mucho ingreso al área, mucho tiro al arco. Pensé que iban a ser menos córners cortos, ahí estamos un poco al debe, pero se defendieron muy bien. Ahora empieza nuestro campeonato y de nada sirve haber tenido este buen rendimiento si el lunes no le podemos ganar a Japón. Nos empezamos a jugar nuestro Mundial y lo que venimos a buscar”, indicó.

    “Hubo muchos relevos, mucho doblaje. Hubo mucho duelo que no nos pudieron ganar. Son jugadoras de primer nivel y siempre estuvimos defendiendo al frente. No lograron romper la línea muchas veces y cuando lo lograron siempre había un tapón. La verdad, muy tranquilo”, añadió.

    El duelo de este lunes 17 de agosto ante las niponas será crucial: “Hay mucho análisis de video, mucho entrenamiento. Seguramente trabajemos la parte más táctica, ver dónde pueden entrar los córners a favor, trabajar sobre la construcción también. Viendo videos, ya tenemos ocho videos de ellos, más el de hoy, que perdieron 2-0 con Australia. Es un partido bisagra para nosotros. De ganar, nos metemos en la pelea para clasificar entre los ocho primeros. Y de ganar y no clasificar, también arrastramos esos tres puntos para jugar una buena fase de segundo grupo”, cerró.

    El análisis de las Diablas

    La arquera Natalia Salvador, que fue la gran figura del partido al evitar un resultado más abultado, tuvo palabras para recordar a Claudia Schüler: “Siempre somos once más uno. Hoy lo queríamos visibilizar, pero para nosotras siempre está Clau presente con nosotros”, indicó en la transmisión de Disney.

    También analizó positivamente el encuentro, pese a la derrota: “Sabía que iba a tener muchos tiros al arco. Desde que dieron el sorteo de los grupos que vengo mentalizándome, viendo partidos, entrenando con mis compañeras y con varones, haciendo todo lo posible para estar lista para este partido. Contenta porque creo que defendimos muy bien como equipo. El mérito también es de mis compañeras, que fuimos un muro”, señaló.

    “Estoy muy contenta, muy orgullosa de estar acá, a estadio lleno. Jugamos con muchas banderas de Chile, es muy emocionante. Estamos orgullosas de lo que hicimos, de cómo defendimos cada pelota, de cómo atacamos cada pelota porque también tuvimos nuestras oportunidades y de cómo defendimos la camiseta, no hay nada que reprocharnos. Los detalles hacen la diferencia y tenemos que seguir trabajando para que los resultados se den a nuestro favor”, añadió.

    También apuntó a la relevancia de los duelos con Japón y Australia: “Lo venimos trabajando hace tiempo. Es un grupo y nuestro primer paso es el grupo completo. Son dos finales que se vienen, muy importantes. Las venimos trabajando igual como hemos trabajado este partido. El chip lo vamos a cambiar muy rápido y nos vamos a enfocar en los detalles para los otros partidos”, dijo.

    Denise Rojas se mantuvo en la misma línea: “Fue lo que queríamos. Queríamos mantener el marcador lo más cerrado posible y se cumplió. No solo en defensa, sino que ofensivamente también. Sabíamos que íbamos a tener uno o dos corners, lo tuvimos. Tenemos que seguir trabajando, pero creo que logramos el primer objetivo”, aseguró.

    “Sabíamos que a ellas les encanta atacar, sus transiciones defensivas. Sabíamos que nuestro fuerte es la muralla y hoy teníamos que hacerlo con el uno del mundo. Y así como defender, poder atacar. Creo que se cumplió muy bien el plan y así terminó el partido”, complementó.

    Ahora, la mirada es ante las niponas y oceánicas: “Creo que puede haber estadísticas a favor o en contra, pero en cancha pasan cosas diferentes. Tenemos la suerte de habernos enfrentado este año, hemos trabajado sobre eso y en cosas nuevas, porque el hockey se estudia demasiado. Hoy era un paso muy importante, pero Japón y Australia son nuestros rivales a vencer”, cerró.

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