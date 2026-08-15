Bancada PPD-IND acusa “retroceso a la inquisición” por propuesta que restringe acceso a la salud a condenados

La bancada PPD-Independientes rechazó categóricamente la propuesta del borrador de la reforma de seguridad del gobierno de José Antonio Kast, elaborada en el marco de la nueva Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). En concreto, cuestionan la normativa que inhabilitaría a condenados a acceder derechos constitucionales como la salud.

“Decir que le preguntemos a la gente si prefiere operar a una persona de bien o a alguien del crimen organizado es tener bien trastocado los valores humanos. Si el ministro Arrau quiere avanzar en seguridad, ahí estaremos, pero lo que no vamos a hacer es retroceder a la inquisición ”, aseguró la Jefa de Bancada PPD-Independientes, Andrea Parra.

El borrador de la reforma, dado a conocer por La Tercera, propone que los condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico queden, durante el cumplimiento de la pena y por 15 años, inhabilitados para acceder a “cualquier prestación financiada con recursos estatales” vinculada con los derechos a la salud, educación, trabajo y seguridad social.

Asimismo, el diputado Fernando Zamorano califico la propuesta como “preocupante”. Además apuntó que “de afectar los derechos humanos, e ir en contra de garantías básicas obligatorias como la Ley de Urgencia, una medida de este tipo podría tener efectos sanitarios graves”.

“Lo que está en juego es la salud pública, al impedir tratamientos de enfermedades transmisibles como tuberculosis o VIH. Hago un llamado al gobierno a evitar la pirotecnia y legislar con responsabilidad y humanismo”, agregó Zamorano.

Por su parte, el diputado Jaime Araya apuntó que incluso “el exministro Mañalich se suma en contra de esta pésima idea del gobierno de castigar con la pérdida del acceso a la salud pública a aquellas personas que hayan cometido delitos”.

En ese sentido, Araya hizo un llamado a “no legislar contra la evidencia, de manera cegada o sobre ideologizada. Espero que se escuchen las distintas voces que, de manera prudente, sensata, con respaldo científico, y además con estudios internacionales, dan cuenta que esta es una muy mala propuesta”.

Asimismo, el diputado Carlos Cuadrado se refirió a los dichos de la ministra de Salud, May Chomali, en entrevista con CNN advirtió que que el proyecto chocaría con normas sanitarias ya vigentes, como la Ley de Urgencia.