Senador Pedro Araya: “El segundo gran quiebre de la oposición va a venir con este proyecto de seguridad”

Un voto difícil de conseguir para el gobierno será el senador Pedro Araya (PPD) ante el despliegue de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

A diferencia de la apertura que mostró el legislador de Antofagasta ante la megarreforma, hoy se declara crítico de la gestión del actual ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y también de la reforma constitucional que anunció el Presidente José Antonio Kast.

La distancia con Arrau viene desde 2021. Cuando el ministro era constituyente levantó una denuncia sin mayor sustento de supuestas cuentas bancarias, con millonarios movimientos en paraísos fiscales, de parte de Araya y otras figuras políticas, como Michelle Bachelet, Álvaro Elizalde y Javiera Blanco.

Incluso, el actual secretario de Estado llevó estos antecedentes a la Fiscalía, que tras una investigación concluyó que las cuentas no existían. Arrau nunca ofreció disculpas por lo que a todas luces era una denuncia falsa.

Al explicar cuál será su postura ante la nueva agenda, Araya, quien preside la Comisión de Constitución, remarca su rol opositor. “Sé que me han criticado por estar dispuesto a conversar con el gobierno. Pero tengo una convicción bien clara: dialogar no es entregarse ni bajar las banderas. Es una forma concreta de defender a quienes confiaron en la centroizquierda, sobre todo frente a un gobierno donde algunos ministros creen que tener mayoría significa pasar la aplanadora”, precisa.

El Presidente se basa bastante en mociones parlamentarias. ¿Ve falta de capacidad técnica para redactar proyectos propios?

Lo que pasa es que la campaña del Presidente Kast se basó en la seguridad y hoy los chilenos, con cuatro meses de gobierno, se dan cuenta de que él y su equipo no estaban preparados para gobernar el tema de seguridad pública.

¿Pero se puede tener un análisis tan drástico de que no estaba preparado? Van cuatro meses de administración.

Claro que se puede, porque cuando un candidato les dice a los chilenos que su principal preocupación es la seguridad, uno lo que le va a exigir a ese candidato es que cumpla lo que prometió.

¿Como ministro, Arrau está mejor preparado que Trinidad Steinert, en términos de gestión, de relaciones políticas, de trabajo legislativo?

La exministra Steinert tenía mejor desempeño que Arrau. Arrau solo ha tenido buena prensa, porque se disfraza, cada cierto tiempo, de carabinero, de marinero, dependiendo de dónde esté. Pero no hemos visto una gestión real en el tema de seguridad, a diferencia de lo que pasaba con la ministra Steinert, que probablemente comunicaba muy mal lo que hacía, pero tenía claridad de dónde estaban los problemas en materia de seguridad pública.

Dado que hay dos comités opositores y usted preside Constitución, ¿va a tener algún rol de coordinación o va a optar por una posición más individual?

Yo creo que el segundo gran quiebre de la oposición va a venir con este proyecto de seguridad, porque al interior de la centroizquierda, en su más amplio espectro, desde el PC hasta la DC, hay distintas miradas de cómo abordar los problemas de seguridad.

¿Teme que pueda quebrarse la oposición? Las relaciones terminaron tensas por el efecto de la Ley Nain Retamal.

Eso puede ocurrir. Se vio en la Cámara que el Frente Amplio y el PC terminaron rechazando una iniciativa con el voto a favor de buena parte del Socialismo Democrático.

¿Pero usted va a tener algún tipo de conversación con sus pares de oposición? Porque usted llega a esta comisión en representación, al menos, de un comité.

Nosotros ya tuvimos una conversación previa, yo les manifesté y ellos saben cuál es mi posición en temas de seguridad pública. Yo soy de los que han sostenido que si no se toman medidas drásticas, la situación en el país puede ser muy incontrolable el próximo año. Ahora, eso no quiere decir que vamos a apoyar a fardo cerrado lo que está proponiendo el Presidente.

¿Su postura es compartida por otros en el comité, por lo menos en el Socialismo Democrático?

Sí, yo creo que en el Socialismo Democrático hay algunos senadores que están mucho más conscientes que otros de lo que es el problema de seguridad y cómo se debe enfrentar.

Pero en el momento de votar o presentar indicaciones, ¿va a tener algún tipo de conversación con sus pares de bancada, al menos?

Sí, lo vamos a tener. De hecho, hemos estado conversando ya algunos temas. Porque hay proyectos complejos que están en la Comisión de Constitución y se está discutiendo un nuevo proyecto de reforma penal adolescente.

¿Jugará un rol similar al que tuvo en la megarreforma económica?

Estamos disponibles a jugar el rol que haya que jugar, en la medida en que sean proyectos serios. Porque si se trata de proyectos que no llegan a ninguna parte, obviamente no los vamos a apoyar.

Es evidente que usted y el diputado Jaime Araya (su hermano) tuvieron posturas distintas ante el megaproyecto. ¿Ahora habrá mayor sintonía?

Sin duda, vamos a conversar con Jaime los temas de seguridad, porque tenemos miradas compartidas en algunos temas, en otros no las tenemos, pero yo creo que vamos a tener criterios comunes.

¿Ha tenido un diálogo prelegislativo con el gobierno?

No, no hemos tenido ningún diálogo todavía con los ministros para este tema. Con el único que hemos estado conversando es con el ministro Rabat, a raíz del proyecto de ley de responsabilidad penal adolescente

¿Y minutas del gobierno por lo que viene?

Tampoco, solamente rebotes que me han mandado por WhatsApp (...). El Presidente Kast lo que ha hecho es más bien una agenda de carácter comunicacional. Tiene un profundo error de diagnóstico y que no tiene soluciones reales y concretas para abordar los problemas de seguridad. Mi impresión personal es que el Presidente Kast está muy mal asesorado en esta materia.