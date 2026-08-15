Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Países Bajos por el Mundial de Hockey en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana comienza el Mundial de Hockey 2026, donde Las Diablas tienen su primer desafío en representación de Chile contra Países Bajos.

Las dirigidas por Cristóbal Rodríguez son parte del Grupo A de la competencia, por lo que en los próximos días también se enfrentarán a Australia y Japón.

Cuándo juega Chile vs. Países Bajos

El duelo de Chile contra Países Bajos por el Mundial de Hockey 2026 es este sábado 15 de agosto a las 10:00 horas de nuestro país.

Dónde ver el Mundial de Hockey 2026

El partido de Chile contra Países Bajos tiene transmisión confirmada en el canal ESPN5 .

Además, la cobertura online de la competencia va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.