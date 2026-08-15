Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

Este fin de semana será lluvioso para 14 regiones del país. Así lo pronosticó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC): de norte a sur, se esperan precipitaciones y hasta tormentas eléctricas.

Este nuevo evento se suma a una seguidilla de fenómenos y sistemas frontales que se han desplazado por gran parte del país y han dejado montos cuantiosos de agua caída.

Además, los meteorólogos han anticipado que este sábado 15 sería el más intenso del actual frente. Revisa a continuación las regiones que tendrán precipitaciones, y cómo se desenvolverá el evento en cada una.

Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico. Foto: ATON.

Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana

Partiendo por el norte de Chile, la Región de Antofagasta tendrá algo de inestabilidad durante este sábado 15: habrá llovizna en Tocopilla y Antofagasta, mientras que en el resto de la región se esperan cielos nublados y viento entre 40 y 60 km/h en sectores puntuales.

En la Región de Atacama, también habrá llovizna en Chañaral, Caldera, Copiapó, Huasco, Freirina y Vallenar. El resto del fin de semana debiese mantenerse algo más estable, con cielo cubierto o nubosidad parcial.

El escenario se intensifica en la Región de Coquimbo: el sábado comienzan los chubascos en La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle, Combarbalá, Illapel y Los Vilos. Estos perdurarían hasta el lunes 17 en gran parte. Además, se registrarían tormentas eléctricas en algunos sectores.

En la Región de Valparaíso, los chubascos comenzaron en la madrugada y perdurarán gran parte del sábado en toda la región. También hay probables tormentas eléctricas pronosticadas.

No solo chubascos, sino también lluvia se espera en sectores de la Región Metropolitana durante todo el sábado, como Colina, Santiago centro, Santiago norte, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla y San José del Maipo. También podrían aparecer tormentas eléctricas por la tarde.

Un escenario similar, pero con viento agregado, le espera en la Región de O’Higgins. Gran parte de la región tendrá chubascos, con probables tormentas eléctricas particularmente en Pichilemu y Santa Cruz.

Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

En la Región del Maule también predominará la inestabilidad: chubascos desde la mañana y probables tormentas eléctricas durante la tarde de este sábado en absolutamente toda la región.

Algo parecido pasará en la Región de Ñuble: chubascos con viento por la mañana, y tormentas eléctricas durante la tarde en todos los sectores.

La Región del Biobío todavía no se libra de las lluvias: desde la madrugada hay chubascos que se extenderán hasta la tarde en toda la región. Solamente en Los Ángeles podrían aparecer tormentas eléctricas.

En la Región de La Araucanía, los chubascos débiles y normales marcarán la tónica de la jornada. Sin embargo, en Temuco y Angol podrían aparecer tormentas eléctricas.

En paralelo, en la Región de los Ríos y la Región de los Lagos habrá chubascos débiles en todos los sectores, además de probables tormentas eléctricas en La Unión y Río Bueno.

En la Región de Aysén, los chubascos serían algo más breves, y podrían ceder hacia la tarde o noche en todos los sectores.

Finalmente, la Región de Magallanes tendrá escarcha, con chubascos de aguanieve débiles durante la tarde, y chubascos de noche.