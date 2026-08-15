FA define su nueva directiva: las horas decisivas para Martínez y Yeomans

Hoy, a las 11.30, la actual presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, concurrirá hasta la sede de la colectividad para emitir su voto en la primera elección interna, en la que se miden dos opciones competitivas desde su fusión y fundación como partido en 2023.

La exdelegada presidencial, quien llegó a la cabeza del FA con una mesa de consenso, escogió la primera de las dos jornadas de votación (entre sábado y domingo) en las que se resolverá si continúa en la presidencia o si habrá una alternancia en favor de la otra facción que lidera la diputada Gael Yeomans.

Para esperar los resultados, Martínez estará en el comando de su campaña, ubicado en la calle Yungay.

En el caso de Yeomans, hasta el cierre de esta edición aún no definía la hora, pero también tenía la intención de votar este sábado.

De hecho, cuentan desde el entorno de la diputada, estaban en coordinación con el comando de Martínez para definir una hora en que no se toparan las dos candidatas en la sede de votación.

En paralelo, los militantes del Frente Amplio elegirán al comité central del partido -que es el órgano donde radica la conducción política de la tienda-, directivas regionales, de frentes, del territorio internacional y las duplas paritarias de los espacios de base de la colectividad.

A su vez, este fin de semana se renovará parcialmente el Tribunal Supremo, así como sus instancias regionales.

La importancia para el Frente Amplio de estos comicios es que serán los primeros en que medirán a nivel de presidencia cuáles son las tendencias internas más predominantes , luego de la fusión de las tres colectividades originales: Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes, que funcionaban como una coalición política.

Luego de los llamados del entonces presidente de la República, Gabriel Boric -militante, en ese momento, de Convergencia Social- a que las tiendas se unieran, finalmente los tres proyectos políticos decantaron en el actual partido de oposición.

Esta fusión, sin embargo, no ha sido fácil, ya que han sobrevivido las fricciones previas.

En entrevista con La Tercera, la diputada Yeomans aseguró que “podemos representar mejor a los que firmaron por nuestro proyecto cuando se presentó el presidente Boric”.

Sus dichos tuvieron una rápida respuesta. El secretario general, Andrés Couble, quien, apuesta a reelegirse en ese cargo, aseguró, en entrevista con The Clinic, que “es un poco soberbio arrogarse la mejor representación sin tener el resultado electoral interno que lo respalde”.