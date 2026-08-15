SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    FA define su nueva directiva: las horas decisivas para Martínez y Yeomans

    Este sábado y domingo, los militantes de la colectividad, además de la directiva nacional, elegirán al comité central y a las direcciones regionales, del territorio internacional, la renovación parcial del Tribunal Supremo y tribunales regionales.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    12 Agosto 2026 Debate por presidencia del Frente Amplio, candidatas Constanza Martínez y Gael Yeomans. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Hoy, a las 11.30, la actual presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, concurrirá hasta la sede de la colectividad para emitir su voto en la primera elección interna, en la que se miden dos opciones competitivas desde su fusión y fundación como partido en 2023.

    La exdelegada presidencial, quien llegó a la cabeza del FA con una mesa de consenso, escogió la primera de las dos jornadas de votación (entre sábado y domingo) en las que se resolverá si continúa en la presidencia o si habrá una alternancia en favor de la otra facción que lidera la diputada Gael Yeomans.

    Para esperar los resultados, Martínez estará en el comando de su campaña, ubicado en la calle Yungay.

    En el caso de Yeomans, hasta el cierre de esta edición aún no definía la hora, pero también tenía la intención de votar este sábado.

    De hecho, cuentan desde el entorno de la diputada, estaban en coordinación con el comando de Martínez para definir una hora en que no se toparan las dos candidatas en la sede de votación.

    En paralelo, los militantes del Frente Amplio elegirán al comité central del partido -que es el órgano donde radica la conducción política de la tienda-, directivas regionales, de frentes, del territorio internacional y las duplas paritarias de los espacios de base de la colectividad.

    A su vez, este fin de semana se renovará parcialmente el Tribunal Supremo, así como sus instancias regionales.

    La importancia para el Frente Amplio de estos comicios es que serán los primeros en que medirán a nivel de presidencia cuáles son las tendencias internas más predominantes, luego de la fusión de las tres colectividades originales: Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes, que funcionaban como una coalición política.

    Luego de los llamados del entonces presidente de la República, Gabriel Boric -militante, en ese momento, de Convergencia Social- a que las tiendas se unieran, finalmente los tres proyectos políticos decantaron en el actual partido de oposición.

    Esta fusión, sin embargo, no ha sido fácil, ya que han sobrevivido las fricciones previas.

    En entrevista con La Tercera, la diputada Yeomans aseguró que “podemos representar mejor a los que firmaron por nuestro proyecto cuando se presentó el presidente Boric”.

    Sus dichos tuvieron una rápida respuesta. El secretario general, Andrés Couble, quien, apuesta a reelegirse en ese cargo, aseguró, en entrevista con The Clinic, que “es un poco soberbio arrogarse la mejor representación sin tener el resultado electoral interno que lo respalde”.

    Más sobre:PolíticaConstanza MartínezGael YeomansFrente AmplioLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Registro de Vándalos: propuesta del gobierno sería inédita en restricciones a nivel mundial

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    La ruta de las moscas: del Ártico a la Antártica

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast

    Christopher White: “Firmar un proyecto de ley no es resolver el problema de seguridad”

    Lo más leído

    1.
    Dirigentes UDI transmiten malestar a Alessandri por declaraciones de Longueira y su veto contra Hoffmann

    Dirigentes UDI transmiten malestar a Alessandri por declaraciones de Longueira y su veto contra Hoffmann

    2.
    El criterio de “no agresión”: por qué Kast descabezó a todo el ministerio del Deporte (y no solo a Duco)

    El criterio de “no agresión”: por qué Kast descabezó a todo el ministerio del Deporte (y no solo a Duco)

    3.
    Exministro Gajardo y Operación Cancerbero: “Nunca habría realizado una acción de este tipo que pusiera en riesgo la seguridad nacional”

    Exministro Gajardo y Operación Cancerbero: “Nunca habría realizado una acción de este tipo que pusiera en riesgo la seguridad nacional”

    4.
    Senador Walker refuta a Arrau tras asegurar que reforma constitucional “no tiene que ver con salud”

    Senador Walker refuta a Arrau tras asegurar que reforma constitucional “no tiene que ver con salud”

    5.
    “Los buenismos nos tienen como estamos”: encendido cruce entre Walker y Squella por reforma constitucional de seguridad

    “Los buenismos nos tienen como estamos”: encendido cruce entre Walker y Squella por reforma constitucional de seguridad

    6.
    Canciller descarta abandonar la Corte Penal Internacional tras fuerte llamado del jefe del Pentágono a aliados latinoamericanos

    Canciller descarta abandonar la Corte Penal Internacional tras fuerte llamado del jefe del Pentágono a aliados latinoamericanos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Países Bajos por el Mundial de Hockey en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Países Bajos por el Mundial de Hockey en TV y streaming

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast
    Chile

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast

    Registro de Vándalos: propuesta del gobierno sería inédita en restricciones a nivel mundial

    La ruta de las moscas: del Ártico a la Antártica

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”
    Negocios

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”

    Nuevo equipo ejecutivo liderado por Jorge Gómez aterriza en Codelco: Ex CEO de CMP y dos Collahuasi se suman a la estatal

    “No es una buena noticia para la pesca y la acuicultura”: la decepción de Mas con el TC por la microrrelocalizaciones

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile

    Arranca LaLiga en España, un torneo que cada vez tiene menos presencia chilena
    El Deportivo

    Arranca LaLiga en España, un torneo que cada vez tiene menos presencia chilena

    Las 20 Diablas que van por la gloria en el Mundial de Países Bajos y Bélgica

    Mundial Vóleibol Femenino U17: las Guerreras Rojas se hicieron fuertes ante Argelia en San Felipe

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”
    Cultura y entretención

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    Jodie Comer: “Killing Eve permitió que la gente me viera desde muchas perspectivas diferentes”

    Soledad Fariña: “Para mí la poesía es un impulso que no se puede reprimir”

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo
    Mundo

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo

    Cooperación entre Teherán y Moscú “fusiona” conflictos en Irán y Ucrania

    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026