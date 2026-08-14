Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto
La fecha se encuentra marcada en el calendario por la Asunción de la Virgen.
Este fin de semana cuenta con el siguiente feriado del calendario, correspondiente al 15 de agosto.
Durante este sábado tiene lugar la conmemoración religiosa de la Asunción de la Virgen, única jornada marcada en el mes que tendrá alcance nacional.
Cómo funcionará el comercio el feriado
El feriado de este 15 de agosto no es irrenunciable, por lo que se permite el funcionamiento habitual del comercio.
También se debe considerar que, al situarse en día sábado, no se presentan grandes cambios en las actividades habituales.
Sin embargo, también cabe recordar que algunos establecimientos pueden adoptar horarios diferenciados para los días feriados, lo que dependerá de cada lugar.
En tanto, para disfrutar de los próximos días de descanso se deberá esperar hasta las Fiestas Patrias, con los feriados irrenunciables del viernes 18 y sábado 19 de septiembre.
Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026:
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
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