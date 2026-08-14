Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto. Foto referencial de archivo

Este fin de semana cuenta con el siguiente feriado del calendario, correspondiente al 15 de agosto.

Durante este sábado tiene lugar la conmemoración religiosa de la Asunción de la Virgen, única jornada marcada en el mes que tendrá alcance nacional.

Cómo funcionará el comercio el feriado

El feriado de este 15 de agosto no es irrenunciable , por lo que se permite el funcionamiento habitual del comercio.

También se debe considerar que, al situarse en día sábado, no se presentan grandes cambios en las actividades habituales.

Sin embargo, también cabe recordar que algunos establecimientos pueden adoptar horarios diferenciados para los días feriados, lo que dependerá de cada lugar.

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto. Foto referencial de archivo

En tanto, para disfrutar de los próximos días de descanso se deberá esperar hasta las Fiestas Patrias, con los feriados irrenunciables del viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026: