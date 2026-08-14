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    Chileno es seleccionado por OpenAI para medir el impacto económico de la inteligencia artificial

    Los investigadores trabajarán en conjunto con el equipo de Investigación Económica de OpenAI, y tiene como objetivo medir "cómo la IA afecta a trabajadores, empresas, instituciones y la economía en general".

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Federico Huneeus, economista senior del Banco Central

    La empresa desarrolladora de ChatGPT, OpenAI, anunció su nuevo programa de Intercambio de Investigación Económica, pensada apoyar investigaciones externas sobre los efectos económicos de la inteligencia artificial.

    A través de esta plataforma, los investigadores seleccionados trabajarán en colaboración con el equipo de Investigación Económica de OpenAI, “con el objetivo de generar evidencia creíble e independiente sobre cómo la IA afecta a trabajadores, empresas, instituciones y la economía en general”.

    Entre los investigares seleccionados está Federico Huneeus, economista senior del Banco Central de Chile. Actualmente es profesor adjunto de Economía en la Universidad de Duke, pero aún mantiene vínculos con Chile.

    Su investigación se ha concentrado en el comportamiento de las empresas desde perspectivas microeconómicas y macroeconómicas, así como sus redes de producción, cómo se forman y cómo afectan el crecimiento de la productividad.

    Foto: archivo.

    A través de su cuenta de X, antes Twitter, Huneeus expresó estar “emocionado y honrado de ser incluido” en esta iniciativa.

    Para este programa lo acompañará Félix Tintelnot, también académico de la Universidad de Duke, que ha centrado sus investigaciones en empresas las multinacionales, el comercio internacional y las redes de producción.

    Además se suma al equipo como asistente de investigación Sebastián Gallardo, también chileno con carrera en el Banco Central.

    Proceso de selección

    La investigación de Huneeus y Tintelnot se centrará en la medición de valor, y lleva por título “La IA en las redes de producción: adopción, impactos y medición”.

    Desde OpenAI afirmaron que para seleccionar a los investigadores buscaron “proyectos que aborden preguntas importantes sobre los efectos económicos de la IA. Las propuestas deben explicar cómo el uso de las herramientas de OpenAI, con una gobernanza rigurosa y protección de la privacidad, puede ayudar a responder estas preguntas”.

    Además, se solicitó “investigadores con sólidas habilidades empíricas y experiencia pertinente en inferencia causal aplicada, medición, economía laboral, productividad, empresas, educación, emprendimiento, finanzas públicas, economía regional, desarrollo, desigualdad o campos relacionados”.

    Las propuestas se evaluaron según su rigor metodológico, viabilidad, alineación con las prioridades del Intercambio, claridad de los hitos y potencial para aportar evidencia externa creíble sobre los efectos económicos de la IA.

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    Más sobre:Inteligencia artificialeconomíaOpenAIPulsoIA

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