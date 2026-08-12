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    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Un estudio de Eurofirms Group muestra que un 83,4% considera que esta modalidad constituye una buena opción para complementar ingresos o adquirir experiencia profesional.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    La actual tasa de desocupación del país de 9,4% es la más alta de los últimos cinco años, y por ello, la búsqueda de alternativas para ingresar o reinsertarse en el mercado laboral cobra cada vez más relevancia.

    En este contexto, el estudio “Percepción del empleo temporal en Chile”, elaborado por Eurofirms Group, muestra que esa forma de contratación está dejando de ser vista únicamente como una solución transitoria y comienza a consolidarse como una vía de acceso al empleo formal y al desarrollo profesional.

    Según el informe, un 76% de los trabajadores encuestados declara estar “dispuesto” o “muy dispuesto” a aceptar un empleo temporal para complementar ingresos durante períodos de alta demanda, cifra que aumenta a un 80% entre las mujeres y llega a 84% entre quienes se encuentran desempleados o buscando trabajo.

    08 Julio 2009 Fotos de jovenes trabajando en taller de torneria TRABAJADORES - OPERARIOS - TORNOS - MAQUINAS - INDUSTRIA Andres Perez

    Uno de los principales hallazgos del estudio es que la confianza se ha convertido en un factor decisivo al momento de aceptar una oferta laboral de este tipo. Entre las condiciones consideradas indispensables, el pago puntual garantizado lidera, con 66,8%, seguido por horarios claros y definidos, con 63%, pago adicional por días festivos, con 52,4%, contrato y cotizaciones previsionales, con 39,6%, y facilidades de traslado o cercanía, con 38,2%.

    A ello se suma que un 83,4% considera que esta alternativa constituye una buena alternativa para complementar ingresos o adquirir experiencia profesional. Estos resultados muestran, entonces, que el empleo temporal no es percibido únicamente como una solución de corto plazo, sino también como una puerta de entrada para generar trayectoria, desarrollar competencias y mantenerse activo en un mercado laboral cada vez más desafiante.

    Asimismo, entre quienes han trabajado bajo esta modalidad, las experiencias positivas superan ampliamente a las negativas. Esto refleja un mayor nivel de credibilidad en este tipo de contratación y manifiesta que, cuando existen buenas condiciones laborales, la experiencia suele ser satisfactoria para los trabajadores.

    “Los resultados muestran que el empleo temporal tiene una aceptación transversal entre los distintos grupos etarios en Chile, más que una concentración en una edad específica. La disposición a aceptar un empleo temporal se mantiene alta en todos los rangos de edad, con niveles de interés que fluctúan entre 71% y 81%”, sostiene Reyes Mancebo, Country Leader de Eurofirms Group en Chile, Perú y Brasil.

    El informe también identifica los atributos más valorados por quienes consideran esta alternativa. En ese marco, la flexibilidad lidera las menciones, con un 74%, seguida por la rapidez para acceder a una oportunidad laboral, con 72,7%, la posibilidad de adquirir nuevas experiencias, con 71,4%, y su capacidad para facilitar el acceso al empleo formal, con 70,9%.

    En ese sentido, este tipo de empleo adquiere un rol particularmente estratégico para jóvenes que buscan su primera experiencia laboral, mujeres que requieren alternativas compatibles con responsabilidades de cuidado, trabajadores en transición profesional, como también quienes enfrentan períodos de desempleo.

    La encuesta fue realizada a 1.000 personas en todo Chile, con ponderación ajustada al INE. El trabajo de campo se llevó a cabo en febrero de este año.

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