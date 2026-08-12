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    Política

    Boric desata malestar en el Socialismo Democrático al plantear que Tohá no llegó a “salvar los muebles” de su gobierno

    El expresidente, el martes, puso el foco en que él gobernó junto a su exministra del Interior y Camila Vallejo, y que la otrora alcaldesa no fue el personaje que cambió todo en el Ejecutivo. Senadores del sector acusan "memoria selectiva" y que la exjefa del gabinete no solo cuidó el mobiliario, sino que "salvó la campana".

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 13 de mayo 2026. Con la participacion del ex Presidente de la Republica, Gabriel Boric, realizan el lanzamiento del libro La politica se metio conmigo,del escritor Daniel Hopenhayn, que relata pasajes de la vida de la ex ministra del interior, Carolina Toha. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Como es habitual en sus apariciones tras dejar el poder, el expresidente Gabriel Boric lanzó autocríticas sobre su gestión y revolvió las aguas de la oposición.

    En el marco de la presentación del libro de Eugenio Tironi -“La resaca”-, una de las frases que más hicieron eco del exmandatario fue cuando reconoció ante los asistentes del Centro Cultural Ceina que pudo haber armado un mejor gabinete para comenzar su gobierno, con mayor equilibrio de políticos con experiencia para ese momento, pero que él no adhiere a la “tesis” de que su exministra del Interior, Carolina Tohá, llegó a “salvar los muebles” de su administración en septiembre de 2022.

    Según Boric, se siente tranquilo al plantearlo ya que lo ha conversado en reserva con la propia Tohá, momento en el que también destacó que él gobernó mediante una trenza conformada por él, la exministra y Camila Vallejo, idea que se instaló dentro de Palacio. Sin embargo, sus dichos generaron el malestar en el Socialismo Democrático, sector al que representa la exalcaldesa -milita en el PPD- y que ha hecho propia la tesis a la que el exmandatario le quitó el piso.

    El senador PPD, Pedro Araya, por ejemplo, afirmó que “Boric parece olvidar con demasiada facilidad el desorden y las dificultades que enfrentaba su gobierno antes de la llegada de Carolina Tohá a Interior. Su incorporación ayudó a ordenar la conducción política y, sobre todo, a asumir una realidad que durante demasiado tiempo algunos se resistieron a reconocer: sin seguridad pública no hay proyecto progresista que pueda sostenerse”.

    “La memoria selectiva puede servir para un discurso, pero no para explicar la historia de un gobierno. Cuando llegó la hora de enfrentar las crisis, ordenar la gestión y construir mayorías, hubo quienes asumieron responsabilidades y costos”, agregó Araya.

    En la misma línea, el senador socialista, Gastón Saavedra, afirmó que el expresidente “no se debe subvalorar la participación del SD. No hay que olvidar la agenda de seguridad y haber puesto la centralidad en la seguridad. No salvó los muebles, salvó la campana”.

    La senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, también abordó los dichos del expresidente: “El Socialismo Democrático hizo un gran aporte al gobierno y particularmente en ordenar las prioridades, poniendo la seguridad en primer lugar. Votando los proyectos de ley a favor”.

    Santiago, 27 de julio de 2026. Los presidentes, secretarios generales, alcaldes y alcaldesas de los partidos de oposicion se reunen en la sede del Partido Socialista para abordar los ultimos acontecimientos relacionados con la megarreforma del gobierno. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, apuntó en la misma dirección y dijo que “Toha fue un aporte relevante para el cambio que tuvo el gobierno luego de un primer año muy complejo. No se trata de salvar los muebles, sino de corregir el rumbo y en eso creo que ella junto a varios otros fueron significativos”.

    El exministro Ricardo Solari (PS) complementó con que “la evaluación de los procesos históricos requieren una perspectiva de evolución en el tiempo, y una independencia respecto de lo acontecido. Los actores demasiado implicados suelen tener sesgos en sus juicios. Creo que finalmente el evaluación siempre será disputada y es muy difícil la unanimidad”.

    23-04-2026 RICARDO SOLARI FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    “En mi caso creo que la entrada de Carolina fue clave para estabilizar el gobierno y en entregarle un centro de conducción política en un contexto marcado por los debates de seguridad, el eco de los indultos y el incidente de Temucuicui”, sumó el exjefe de campaña del En Contra.

    Gonzalo Pinto (PPD) va más allá: “No sólo fue Carolina Tohá, fue el SD con toda su experiencia y compromiso de las personas que trabajaron en su gobierno. Sino hubiese ingresado el SD con sus mejores cuadros, Chile habría llegado a lo que está pasando hoy, una debacle política, económica y social”.

    No todos, sin embargo, coincidieron en la crítica. Algunos compartieron los dichos del expresidente, en línea con que esto se basó en un trabajo colectivo. Uno de ellos fue Juan Santana (PS), quien indicó que “un gobierno no se explica por una persona. Un gobierno es un equipo, es un colectivo, y funciona o falla como un todo”.

    Al cierre de esta edición se refirió al tema la propia Tohá. Tal como adelantó Boric, ella está en línea con el expresidente: “Considero que las cosas nunca son de blanco y negro. Muchas personas hicimos aporte para que este gobierno saliera adelante, lograra reformas importantes y superar una crisis de magnitudes bíblicas como la derrota del plebiscito y la pandemia en términos de arcas fiscales, inflación”.

    También adhirió a la autocrítica de Boric sobre la conformación de su primer gabinete, al plantear, tras un conversatorio en el que habló del centro político junto a Evelyn Matthei, que “el error principal de esa etapa fue que cuando el proceso constitucional comenzó a irse en una dirección que hizo cada vez que más inviable que esa propuesta tuviera apoyo mayoritario, se decidió prescindir de una intervención más activa”.

    Más sobre:Gabriel BoricBoricSocialismo DemocráticoSDCarolina ToháTohá

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