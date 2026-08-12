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    Uber invierte en la chilena Galgo y financiará las motos de sus repartidores en el país en 2027

    La alianza parte en México y se extenderá a Chile y Colombia durante el primer trimestre de 2027. La compañía, nacida en Chile como Migrante, apunta a quintuplicar sus ingresos hacia 2030.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    La alianza entre Uber y la chilena Galgo. En la imagen, Benjamin Izikson, Diego Fleischmann, Sebastián Parot, Francisco Eterovic y Antonio Turner.

    Galgo anunció este miércoles una alianza estratégica con Uber que incluye una inversión de la firma estadounidense en la plataforma tecnológica de capitales chileno que se dedica a la venta, compra y financiamiento de motos.

    El acuerdo se lanzará primero en México y, durante el primer trimestre de 2027, se ampliará a otros mercados de América Latina, entre ellos Chile y Colombia, según informaron ambas empresas en un comunicado emitido desde Ciudad de México.

    El monto de la inversión no fue revelado.

    Los recursos apoyarán el desarrollo de una solución de financiamiento hecha a la medida de los socios conductores y repartidores de Uber, reforzarán la expansión de Galgo en los países donde ya está presente y en nuevos mercados, incluido un cuarto país a inicios de 2027, y aumentarán la inversión en tecnología, data e inteligencia artificial, detalló el comunicado.

    Galgo opera en Chile, Colombia y México y en la región suma una red de más de 2.000 distribuidores aliados. El comunicado dijo que la firma ha levantado más de US$ 100 millones en capital, además de más de US$ 350 millones en líneas de crédito.

    Motos de Uber Ea. LUIS SEVILLA FAJARDO

    “La inversión de Uber nos permite redoblar nuestra apuesta por el segmento de gig economy y expandirnos en los mercados donde Uber opera en América Latina. Es un fuerte respaldo a nuestro plan de crecer desde US$100 millones de ingresos anualizados a US$500 millones hacia 2030, siempre de forma rentable”, dijo Sebastián Parot, cofundador y co-CEO de Galgo.

    En la operación, BofA Securities actuó como asesor financiero de Galgo.

    “Este es un negocio sólido. Estamos creciendo 50% al año y alcanzamos el punto de equilibrio en utilidad neta durante el último trimestre. Nuestro desempeño crediticio y la solidez de nuestro balance nos han permitido acceder a financiamiento bancario e institucional para nuestro portafolio, reduciendo significativamente nuestro costo de fondos”, afirmó Diego Fleischmann, cofundador y chairman de la compañía.

    Nicho de mercado

    El foco del negocio está en un segmento que, de acuerdo con la empresa, tiene opciones limitadas para acceder a crédito. El financiamiento de motos para el mercado masivo ha significado tradicionalmente altos costos y bajo acceso, y Galgo sostiene que desarrolló la tecnología y la capacidad de evaluación crediticia para cerrar esa brecha.

    Este es un mercado masivo y desatendido: tan solo México y Colombia venden cerca de 3 millones de motos nuevas al año, con crecimiento de doble dígito. Buena parte de esa demanda aún no puede acceder a un financiamiento en condiciones adecuadas. Esa es la oportunidad que Uber está respaldando, y la razón por la que ya somos uno de los cuatro principales jugadores en financiamiento de motos en cada uno de los mercados donde operamos”, señaló Francisco Eterovic, cofundador y co-CEO de Galgo.

    Uber invertirá en la chilena Galgo. BASTIAN SEPULVEDA

    Para Uber, ampliar el acceso a vehículos propios entre los repartidores es clave para acelerar el crecimiento de su flota de dos ruedas en la región y elevar el uso de la plataforma, según planteó la compañía en el comunicado.

    Galgo ha construido algo único en la región: un negocio de financiamiento que puede escalar y llegar de forma efectiva a personas que el sistema tradicional suele dejar fuera. Ese es exactamente el tipo de socio que buscamos para transformar el futuro de la movilidad en América Latina”, sostuvo Federico Chester, Head of Latin America, Business Development de Uber.

    La compañía nació en Chile en 2018 bajo el nombre Migrante, cuando abrió la primera línea de crédito formal para migrantes que compraban una moto, según consigna su sitio web.

    Desembarcó en México en 2022 y entró a Colombia en 2023, con la compra de la fintech CrediOrbe, el mismo año en que adoptó el nombre Galgo, según reportó en su momento Diario Financiero.

    Hoy declara más de 200 mil personas financiadas y cerca de 7.500 motos financiadas al mes en sus tres mercados, con más de 600 trabajadores en la región. Entre sus inversionistas de capital figuran los chilenos Kayyak Ventures, FEN Ventures, Copec Wind y Fynsa, junto a Nazca VC, Dalus Capital, el Banco Interamericano de Desarrollo y Endeavor. En deuda aparecen la chilena Frontal Trust, además de Credicorp Capital, BBVA Spark y Community Investment Management.

    Más sobre:UberGalgoFintechDelivery

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