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    Municipios sellan alianza para llevar a todo Chile el legado inclusivo de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales

    Las Asociación Chilena de Municipalidades firmó convenios con Olimpiadas Especiales y el COL de los Juegos Mundiales Santiago 2027 para acercar el legado del evento a las comunidades del país.

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    El Deportivo
    Las autoridades en la firma del convenio entre Olimpiadas Especiales y la Asociación Chilena de Municipalidades. Foto: ACHM.

    La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) firmó dos convenios de colaboración, uno con Olimpiadas Especiales Chile y otro con el Comité Organizador Local de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027, con el objetivo de incorporar activamente a los municipios en el desarrollo del deporte inclusivo y acercar el legado de este evento a las comunidades de todo el país.

    Los Juegos Mundiales se realizarán entre el 16 y el 24 de octubre de 2027 y marcarán un hito al ser los primeros organizados en el hemisferio sur y América Latina. La cita reunirá a más de 6.000 atletas de más de 170 países, además de entrenadores, voluntarios y familias.

    La ceremonia contó con la participación de la ministra del Deporte, Natalia Duco; el presidente de la comisión de Deportes de la ACHM y alcalde de Temuco, Roberto Neira; la presidenta de Olimpiadas Especiales Chile, Carolina Picasso; y el director ejecutivo del Comité Organizador Local, Rodrigo Gardella.

    Los acuerdos permitirán articular el trabajo de los gobiernos locales con iniciativas como la capacitación de monitores y equipos municipales, la realización de clínicas y competencias, la identificación y preparación de atletas, la promoción de espacios deportivos inclusivos y la expansión del movimiento de Olimpiadas Especiales a las 16 regiones del país.

    La ministra Natalia Duco destacó: “Como Ministerio del Deporte, queremos que la inclusión se traduzca en acciones concretas, fortaleciendo a los municipios y generando espacios donde todas las personas puedan participar y desarrollarse a través del deporte”.

    Desde Olimpiadas Especiales Chile, Carolina Picasso relevó el papel de los gobiernos locales para ampliar el alcance del movimiento. “Este convenio representa un paso muy importante para llevar la inclusión desde el discurso a la acción. Queremos que el deporte sea una herramienta concreta para construir comunidades más inclusivas y sostenibles donde todas las personas puedan desarrollar sus talentos, participar y aportar y sentirse parte. Junto a los municipios podemos hacer que eso se haga realidad en todo Chile”.

    El trabajo conjunto también permitirá fortalecer el programa de regiones anfitrionas, mediante el cual las delegaciones internacionales podrán recorrer distintas zonas del país antes de las competencias. Rodrigo Gardella explicó que la Asociación tendrá un rol articulador para acercar los Juegos a las comunidades ya que “el convenio contempla apoyo en promoción y difusión. En el sitio Santiago2027.org las municipalidades pueden postular a distintas iniciativas, como solicitud de tickets para que las personas puedan asistir a las competencias deportivas o el Programa de Regiones Anfitrionas”.

    Por su parte, el alcalde de Temuco Roberto Neira, subrayó: “Los municipios estamos comprometidos con un deporte accesible e inclusivo. Este convenio nos da herramientas concretas para sumar a las personas con discapacidad intelectual a la vida deportiva de nuestras comunas y contribuir al éxito de un evento que marcará un hito para el país”.

    Lanzan congreso

    La jornada también fue escenario del lanzamiento oficial del Primer Congreso Nacional del Deporte y Municipalismo, impulsado por la Comisión de Deportes de la Asociación, que reunirá a autoridades, municipios, organizaciones deportivas, instituciones y especialistas para abordar los principales desafíos del desarrollo deportivo desde los territorios.

    Con estos acuerdos y el lanzamiento del Congreso, el municipalismo busca que Santiago 2027 trascienda la realización de una competencia internacional y se transforme en una oportunidad para dejar capacidades, nuevas oportunidades de participación y una cultura deportiva más inclusiva en las comunas de Chile.

    Más sobre:MunicipalidadesOlimpiadas EspecialesSantiago 2027Juegos MundialesACHM

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