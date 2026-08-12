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    Juan Claro dejará el brazo minero del grupo Luksic tras 21 años como miembro del directorio

    El director de empresas y exdirigente gremial, Juan Claro, presentó su renuncia como director no ejecutivo, que se hará efectiva el 31 de agosto de este año.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    En 2005, Juan Claro ingresó al directorio de Antofagasta plc y luego de 21 años presentó su renuncia como miembro de la firma del grupo Luksic.

    La matriz de Antofagasta Minerals comunicó que a partir del 31 de agosto de este año,Juan Claro, consejero no ejecutivo desde 2005, renunciará a su cargo en el Consejo de Administración de la Compañía”.

    “Quisiera agradecer a Juan la tremenda contribución que ha hecho al Consejo de Administración y a la compañía durante los últimos veinte años”, dijo el presidente de la compañía, Jean-Paul Luksic, en un comunicado.

    En el anuncio también se detalló que el director de empresas y exdirigente gremial “no ha recibido ni recibirá ningún pago por cese de funciones, ni tampoco recibirá ninguna remuneración adicional por sus servicios como director de la Compañía, aparte de la devengada hasta el 31 de agosto de 2026″.

    Con la salida como miembro del directorio, Juan Claro también dejará de participar como “miembro del Comité de Gestión de Sostenibilidad y Partes Interesadas” a partir de la misma fecha.

    Juan Claro fue presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) entre 2001 y 2005, y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entre 2002 y 2004. Actualmente es director en Agrosuper y su filial Aqua Chile, Embotelladora Andina y en Cementos Melón, según da cuenta el registro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Otro de los cambios que se informó en Antofagasta plc fue que a partir del 1 de septiembre de 2026, Ignacio Bustamante, consejero independiente no ejecutivo desde el 1 de julio de 2025, será presidente del “Comité de Remuneración y Gestión del Talento”, y Francisca Castro, la presidenta actual de dicha instancia, dejará de formar parte de ese comité.

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