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    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    El evento astronómico anual está pronto a alcanzar su punto máximo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche. Foto referencial de archivo

    El eclipse solar total de agosto no es el único evento astronómico que se presenta durante esta semana, porque al calendario también se suma la lluvia de estrellas Perseidas.

    Se trata de una lluvia de meteoros que se presenta cada año y debe su nombre a la constelación de Perseo, desde donde parece provenir al ser vista desde la Tierra.

    El evento permite apreciar la actividad luminosa en el cielo, que se produce por los fragmentos de basura espacial del cometa 109P/Swift-Tuttle.

    De acuerdo al sitio especializado Star Walk la actividad de las Perseidas comprende desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto, mientras que su punto máximo se alcanzará durante esta noche.

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Perseidas

    La lluvia de estrellas Perseidas alcanzará su punto máximo entre el anochecer de este miércoles 12 y el amanecer jueves 13 de agosto.

    De acuerdo al sitio especializado, el máximo amplio de actividad considera desde las 17:00 horas de este hoy hasta las 05:00 horas de mañana.

    Sin embargo, este evento cuenta con mejor visibilidad en latitudes medias del hemisferio norte.

    Las zonas del planeta donde se podrá ver este evento se encuentran favorecidas por la escasa iluminación de la Luna, lo que permitirá apreciar hasta 100 meteoros por hora.

    En tanto, el calendario astronómico indica las siguientes lluvias de estrellas para este año, según su momento de mayor actividad:

    • Oriónidas entre el 20 y el 21 de octubre.
    • Leónicas entre el 17 y el 18 de noviembre.
    • Gemínidas entre el 13 y 14 de diciembre.
    • Úrsidas entre el 21 y el 22 de diciembre.
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