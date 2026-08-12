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    Bolsa de Santiago sufre su mayor caída en más de 10 semanas y el Ipsa pierde los 11.000 puntos

    Las acciones globales medidas con el indicador MSCI World subieron 0,36%, mientras que en Wall Street el S&P 500 logró un alza de 0,26% tras el IPC de Estados Unidos y el buen desempeño de las acciones tecnológicas.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cómo le fue a la bolsa en agosto JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Las acciones mundiales cerraron al alza en medio de positivos datos relativos a los precios al consumidor y el mejor desempeño de valores tecnológicos, aunque en Chile la bolsa se desacopló de la tendencia y se despidió de la sesión con una dura caída que no se veía en mas de dos meses.

    Las acciones globales medidas con el indicador MSCI World subieron 0,36%, mientras que en Wall Street el S&P 500 logró un alza de 0,26% impulsado por el informe de inflación en Estados Unidos que no trajo sorpresas y por el avance de las acciones tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial, en particular CoreWeave y Super Micro Computer.

    El Nasdaq avanzó 0,54%, aunque el Dow Jones fue la excepción en la Bolsa de Nueva York y retrocedió un marginal 0,04%.

    El índice de precios al consumidor (IPC) de julio llegó en línea con lo esperado. La medición general avanzó 0,1% en el mes y la tasa de inflación anual se ubicó en 3,4%.

    El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, subió 0,2% en el mes y 2,5% en doce meses. Tanto la tasa anual general como la subyacente marcaron un leve descenso respecto de junio.

    El dato llega en momentos en que la Reserva Federal ha estado concentrada en el efecto que las mayores presiones de precios tienen sobre el consumidor estadounidense.

    En la última reunión del organismo, tres disidentes votaron por subir las tasas. Esas preocupaciones no se han disipado: los precios del petróleo estadounidense superaron los US$ 83 por barril el miércoles, en medio de expectativas cada vez menores de una reapertura del Estrecho de Ormuz.

    Con todo, tras el informe aumentaron las probabilidades de que la Fed mantenga sus tasas sin cambios el próximo mes. La negociación de futuros de fondos federales asigna ahora una probabilidad cercana a 60% de que el banco central deje su tasa de referencia en el rango actual de 3,50% a 3,75%, según la herramienta FedWatch de CME.

    Hace una semana, esa probabilidad superaba el 45%, de acuerdo a CNBC.

    “La lectura exige cierta cautela porque la caída de 1,5% de la energía ayudó a contener el índice general y un nuevo repunte del petróleo podría revertir parte de ese alivio, aunque el aumento de apenas 0,1% en vivienda también es una señal positiva sobre una de las fuentes más persistentes de inflación”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

    CoreWeave y Super Micro empujan al sector de IA

    En paralelo, los últimos resultados trimestrales y las proyecciones de CoreWeave y Super Micro Computer tranquilizaron a los inversionistas respecto de la estabilidad de la demanda asociada al despliegue de infraestructura de inteligencia artificial, informó CNBC.

    Las acciones de CoreWeave saltaron 19% después de que el margen operativo ajustado del segundo trimestre de la firma de infraestructura en la nube llegara a 5%, por sobre lo esperado, mientras sus ingresos se duplicaron frente a igual período del año anterior. Super Micro Computer sumó 19% tras entregar una fuerte proyección de resultados e ingresos para el primer trimestre.

    Otros papeles ligados a la IA también avanzaron. Dell Technologies y Micron Technology subieron cerca de 10% y casi 5%, respectivamente, mientras que Cisco Systems ganó cerca de 3%. Además, las acciones listadas en Estados Unidos de la especialista neerlandesa en neocloud Nebius se dispararon 34%.

    El IPSA cae y pierde los 11.000 puntos

    La Bolsa de Santiago operó en la dirección contraria y el IPSA perdió la barrera de los 11.000 puntos. El principal indicador de la plaza local se ubicó en los 10.982,66 puntos, lo que supone un retroceso de 1,31% frente al cierre de ayer.

    Se trata de la mayor caída diaria desde el pasado dos de junio cuando el indicador bajó 1,48%, según Investing.

    Aún así, el sesgo negativo se reflejó con claridad en los papeles de mayor liquidez: de las once acciones con mayor monto transado en la jornada, nueve terminaron en rojo, una quedó plana y solo una subió.

    Falabella concentró de lejos el mayor flujo del día, con un monto transado cercano a los $ 169.385 millones y 26,9 millones de títulos negociados, un volumen muy por encima de su operación habitual.

    La acción cerró en $ 6.380,00, con una baja de 0,76%, un día después que el gigante del retail local presentara sus resutados del segundo trimestre.

    Le siguió Latam Airlines (LTM), con unos $ 23.803 millones transados y 987,5 millones de acciones, que retrocedió 1,40% hasta $ 24,01. En el tercer lugar por monto se ubicó Mallplaza, la única del grupo que cerró al alza: avanzó 2,78% hasta $ 3.989,00, con cerca de $ 13.888 millones negociados.

    La banca fue el foco del ajuste. Banco de Chile cayó 2,06% a $ 183,00, con unos $ 10.846 millones transados; Banco Santander retrocedió 3,37% hasta $ 77,50 con $ 8.745 millones, y BCI cedió 1,33% a $ 67.000,00 con $ 7.153 millones.

    Completaron las más transadas SQM-B, que bajó 0,56% a $ 65.491,00; Copec, que cayó 1,33% a $ 5.950,10; Aguas Andinas-A, con un descenso de 1,96% a $ 330,50; CMPC, la mayor baja del grupo con 3,85% hasta $ 1.000,00, y Enel Américas, que cerró sin variación en $ 87,00.

    Más sobre:AccionesBolsasMercadosWall StreetIPSA

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