Las Guerreras Rojas caen ante Brasil y tendrán que luchar por el 21º puesto del Mundial Sub 17 de Vóleibol

Las Guerreras Rojas no pudieron frente a Brasil en su lucha por terminar dentro de las 17 mejores del Mundial de Vóleibol Sub 17. Las dirigidas por Raúl Pereyra cayeron frente a las amazónicas por 25-14, 20-25, 25-11 y 25-12, en un partido muy cerrado hasta el comienzo del tercer set.

Las verdeamarelas venían inspiradas después de superar a Japón en la fase de grupos, triunfo que, de todos modos, no les alcanzó para clasificar a octavos de final. Sin embargo, ese gran nivel fue refrendado ante las nacionales, que lucharon con lo que tuvieron al alcance, pero sin éxito para superarlas.

El duelo se jugó desde las 14.00 en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional ante 825 espectadores, las chilenas por momentos minimizaron las diferencias ante una selección que venía dolida por haber terminado última en el Grupo C.

El primer set se lo llevaron por 25-14, aunque las locales supieron responder ganando con autoridad por 25-20 la segunda manga. Sin embargo, Brasil reaccionó con un claro 25-11 y 25-12 que les dio el triunfo de forma categórica. La máxima anotadora chilena fue Laura Bozzolo, de solo 14 años, quien consiguió 11 puntos.

“No nos sentimos de la mejor forma en la cancha, fueron superiores. Nos da la alegría de ganar un set, pero no pudimos mantener ese ritmo”, lamentó la líbero Valentina Maulén, de gran nivel en este mundial.

De esta forma, Chile deberá trasladarse a San Felipe este viernes para enfrentar a Argelia. Las africanas perdieron por 3-0 ante México.

Las nacionales aparecen como favoritas, al menos en las estadísticas del torneo. Mientras las chilenas llegan con un triunfo y cinco sets ganados, sus rivales llegan con cero unidades en esos dos ítems.

De ganar, clasificarán al partido por el puesto 21 o 22 y jugarían el sábado, a las 20.00, en San Felipe. En caso contrario, tendrán que aspirar a evitar el último lugar de la competencia.