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    MOP recibe cuatro ofertas por la segunda concesión de la Ruta 57 Santiago–Colina–Los Andes

    Las obras consideran la ampliación de terceras pistas en partes de la ruta, un nuevo túnel Chacabuco y nuevas conexiones a Ruta 5 y al paso fronterizo terrestre con Argentina, entre otros trabajo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La española Vías Chile SA, la asiática China Harbour Engineering Company Ltda, la también española Sacyr Concesiones Chile SPA y los austriacos del Consorcio Strabag Infraestructure Chile SPA entregaron propuestas para adjudicarse la licitación para realizar obras en la Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes.

    Según explicó el Ministerio de Obras Públicas, este miércoles se concretó la recepción de las ofertas técnicas y económicas para el “proyecto Segunda Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes”, iniciativa que contempla una inversión estimada de UF 23.153.000.

    El objetivo de la medida es “la modernización integral de la ruta que conecta las regiones Metropolitana y de Valparaíso, constituyendo además una vía estratégica para el transporte nacional e internacional, particularmente para los flujos de carga y pasajeros provenientes desde Argentina”.

    En detalle, las obras consideran la ampliación a terceras pistas en los primeros 24 kilómetros de la ruta 57, la construcción de nuevos puentes, ciclovías, pasarelas peatonales con paraderos asociados, además de un nuevo túnel paralelo al actual Túnel Chacabuco y la modernización de la infraestructura existente, entre otras obras nuevas y de mantención.

    En total, el proyecto considera aproximadamente 110,4 kilómetros de infraestructura vial, incluyendo la actual Ruta 57 (79,8 km), la Ruta G-71 (16,7 km), un nuevo trazado de 9,3 kilómetros que conectará directamente la Ruta 57 con la Ruta 5, y una nueva conexión de 4,6 kilómetros en el sector del Puerto Terrestre de Los Andes, “destinada a optimizar la operación logística de la zona”.

    El siguiente paso del proceso es la “Apertura de las Ofertas Económicas”, que está prevista para el 4 de septiembre de 2026, etapa que permitirá avanzar hacia la adjudicación del proyecto durante el cuarto trimestre de este año.

    De acuerdo con el cronograma proyectado por el MOP, el inicio de las nuevas obras se estima para 2031, mientras que su puesta en servicio total se prevé para 2035. La actual concesión que está en manos de la española Abertis, matriz de Vías Chile, concluirá el 8 de enero de 2027.

    La concesión se desarrolla a través de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, abarcando las comunas de Quilicura y Huechuraba, en la provincia de Santiago; Colina y Tiltil, en la provincia de Chacabuco; y Rinconada, Calle Larga y Los Andes, en la provincia homónima.

    Por su parte, el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, destacó “que recibir cuatro ofertas es una gran noticia para el sistema de concesiones, ya que existía una preocupación por la disminución del interés y competencia en las licitaciones de obra pública en Chile”.

    “Durante los primeros 10 años del sistema de concesiones se recibían más de cuatro ofertas por licitación. Luego esa cifra comenzó a caer a menos de tres, mientras que en la última década el promedio rondaba en una oferta y media por proceso. Por tanto, lo que hoy ocurrió demuestra que el Estado siendo el socio confiable que los inversionistas requieren”, resaltó la autoridad.

    Por su parte, la Directora General de Concesiones de Obras Públicas, Lorena Herrera, comentó que “estamos muy contentos porque hace años no veíamos un nivel de interés como el que ha generado esta licitación”.

    “La recepción de cuatro ofertas para la Ruta 57 confirma el atractivo de este proyecto y la confianza de la industria en el desarrollo de infraestructura pública mediante concesiones. Para dimensionarlo, la Ruta del Itata recibió cuatro ofertas en 2024 y la Ruta 78, uno de los procesos más competitivos de los últimos años, recibió siete ofertas en 2021″, añadió.

    Más sobre:ObrasMOP

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