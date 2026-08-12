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    Culto

    Poeta uruguaya Circe Maia gana el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

    El jurado compuesto por las escritoras Rosabetty Muñoz, Lila Calderón, Carmen Ollé, Laura Wittner y el escritor Andrés Neuman, destacaron en el acta que la autora es una de las grandes poetas uruguayas, de gran hondura filosófica y, a su vez, de extraña e hipnótica sencillez en sus tonos.

    Por 
    Equipo de Culto
    Crédito Marnels Ferreira

    Durante esta jornada, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, en calidad de ministro de fe, dio a conocer a Circe Maia como ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026, distinción otorgada por la cartera. La decisión fue adoptada por un jurado integrado por destacadas figuras del ámbito de la poesía como Rosabetty Muñoz (Chile), Lila Calderón (Chile), Carmen Ollé (Perú), Laura Wittner (Argentina) y Andrés Neuman (Argentina), quienes, tras un proceso de lectura, análisis y deliberación de diversos autores, concordaron a la poeta como ganadora.

    “Siento mucha alegría por este premio inesperado. Es una sorpresa muy agradable”, afirmó Circe Maia, ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026. La autora estuvo en compañía de su hija y fue notificada de manera remota en una reunión virtual donde se sumaron los jurados y representantes de la Fundación Neruda.

    El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, mencionó las razones que entregó el jurado en el acta para elegir a Circe Maia como ganadora de este importante premio internacional: “La obra de Circe Maia logra aunar capacidad reflexiva y don comunicativo. Conmueve su hondura filosófica y, al mismo tiempo, la hipnótica sencillez de sus tonos. Sus observaciones alcanzan un radical asombro que elude cualquier pretenciosidad. Su obra se fue volviendo cada vez más elíptica y minimalista, en un proceso de despojamiento que la ha llevado a erigir una poética del pensamiento de apariencia informal, tan cálida como sintética”.

    Creado el año 2004, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, de carácter bienal, es concedido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura en conjunto con la fundación Pablo Neruda. El reconocimiento se realiza a un autor o autora iberoamericana de destacada trayectoria, cuya obra sea considerada un aporte notable al diálogo cultural y artístico de Iberoamérica.

    La ceremonia de premiación se realizará próximamente donde se le entregará la autora su reconocimiento.

    Poeta, ensayista, traductora y docente uruguaya. Realizó estudios de Filosofía en el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Participó en la fundación del Centro de Estudiantes del IPA (CEIPA). Entre sus principales libros se encuentran Presencia diaria (1964), El puente (1970), Cambios, permanencias (1978), Superficies (1990), De lo visible (1998), Breve sol (2001), Dualidades (2014), Voces del agua (2020), Un río secreto. Poesía reunida (2025) y A nueva luz. Poesía completa (2025).

    A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la designación como miembro de la Academia Nacional de Letras (2008), la Medalla Delmira Agustini (2013), el Gran Premio a la Labor Intelectual del Ministerio de Educación y Cultura (2014), dos premios Bartolomé Hidalgo (2017) y el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca (2023). Hasta 2020 continuó dedicada a la escritura, la traducción y la actividad teatral en Tacuarembó. Su obra es considerada una de las contribuciones más significativas a la poesía en lengua española de las últimas décadas.

    Más sobre:LibrosCirce MaiaPoesíaPremio Iberoamericano de Poesía Pablo NerudaLibros Culto

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