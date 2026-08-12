Alcaldes se vuelven a reunir tras públicas disputas por contribuciones e intentarán priorizar una agenda transversal

El lunes de esta semana un grupo de alcaldes llegó hasta la sede de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) en calle Morandé para sostener una reunión del directorio presidido por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri. Era la primera cita tras aprobada la megarreforma, en un contexto en que la relación entre los jefes comunales de izquierda y derecha estaba tensionada al máximo luego de la discusión del mecanismo de compensación por los efectos de la exención de contribuciones a adultos mayores.

Hubo acusaciones de lado y lado, incluso enrostrando “mentiras”.

Los alcaldes de oposición. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Con esa tensión de contexto llegaron al encuentro, aunque de todas maneras bajo un ánimo de dar vuelta la página y continuar la discusión con lo que se viene, lo que incluye el reglamento de la ley y nuevas mesas de trabajo con el gobierno. De hecho, dentro de los puntos en tabla no estaba discutir sobre las diferencias pasadas, aunque se dio un pequeño espacio para hacerlo.

La cita, además, sirvió para la aprobación del nuevo secretario ejecutivo de la asociación, el hijo del expresidente de la UDI, Juan Pablo Longueira.

En esa línea, se conversó de que en algunos temas es complejo que los alcaldes de izquierda y derecha se pongan de acuerdo, pues finalmente la discusión por el impuesto territorial terminó siendo más ideológica, con puntos difíciles de conciliar. De ahí que finalmente se concluyó que había que apuntar hacia los temas de más adelante, según dice el propio Alessandri.

“El municipalismo es uno solo. Todos dejamos las ideologías de lado. Se trabaja por las 345 comunas del país y se avanza para profesionalizar y mejorar la gestión. Por supuesto que la página se dio vuelta y uno avanza para mejorar los servicios que prestamos las municipalidades. Hemos conversado con otros alcaldes y uno sabe que por sobre la ideología está el municipalismo y el trabajo que realizamos”, señala el timonel de la AChM.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.

Mientras, el alcalde de Isla de Maipo y vicepresidente de la asociación, Juan Pablo Olave, asevera que en el encuentro “no hubo mayores discusiones, de hecho, fueron algunos emplazamientos en tono de broma producto de las repercusiones de de la megarreforma, pero se fijó por parte del presidente -donde todos estuvimos de acuerdo-, una priorización de una agenda transversal para ir atendiendo las necesidades de cada gobierno comunal y que la asociación se centrara en temas que unían y no los temas que dividen al municipalismo”.

De todos modos, la opositora alcaldesa de Quinta Normal Karina Delfino (PS) sostiene a este diario que “ lamentablemente en la reunión de directorio no se abordaron las problemáticas de fondo que afectan a nuestros municipios , en particular en cuanto a la desigualdad de recursos. Fue citada principalmente para decidir sobre el nuevo secretario ejecutivo ante el cual no tenemos mayores antecedentes de su vida profesional ni técnica, ni tampoco de su vínculo con el municipalismo, por lo cual un grupo de alcaldes decidimos abstenernos de su designación. Espero que la discusión sobre los recursos municipales sea abordada sin descalificaciones y con altura de miras”.

Si bien la discusión entre alcaldes de izquierda y derecha es normal a nivel de AChM, particulamente en torno al debate de las constribuciones algunos elevaron el tono como hace tiempo no se veía. Por ejemplo, en su momento la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, le retrucó a su par de Maipú, Tomás Vodanovic, de “faltar a la verdad”, mientras que otros alcaldes amenazaron -aunque no lo concretaron- con salirse de la AChM.