“Sigue siendo tan empalagosa como siempre”: ¿está a la altura de las expectativas el regreso de Ted Lasso?

Ted Lasso se despidió en mayo de 2023 con su tercera temporada. Luego de que AFC Richmond termina en la segunda posición de la Premier League, Lasso vuelve a Estados Unidos para pasar tiempo con su hijo. Roy Kent se convierte en el entrenador del equipo y el Coach Beard se queda en Inglaterra tras casarse con su prometida. Y Rebecca, la dueña de la institución, decide vender el 49% de la propiedad a los aficionados.

Tras un exitoso recorrido –que fue de más a menos, hay que decirlo–, parecía una despedida definitiva para la comedia de Apple TV. Pero no. Tres años después, Ted Lasso volvió la semana pasada con una nueva historia y su característica fórmula de humor y dulzura.

Fotos: Apple TV Michael Becker

La producción retoma al personaje de Jason Sudeikis unos años después en Kansas City, donde comparte la crianza de su hijo junto a su exesposa, Michelle, y atraviesa un conjunto de circunstancias que lo obligan a asomarse a una nueva etapa de su vida.

En ese momento la ficción recoge una pista incluida en el último capítulo del tercer ciclo y muestra a Rebecca, Keeley y Higgins visitando al protagonista en su ciudad con una propuesta bajo el brazo: que asuma como director técnico del equipo femenino de Richmond, el proyecto que tiempo atrás Keeley presentó a la dueña. Tras evaluarlo con cuidado, sólo acepta cuando su hijo y Michelle se muestran de acuerdo con que se muden todos juntos a Londres. Una posibilidad que nunca se logró materializar cuando trabajaba la cabeza del equipo masculino.

En el segundo episodio de la cuarta entrega –que debutó hoy en la plataforma– se empieza a revelar la magnitud del reto que le espera. Se encuentra con Alice Chilton, su entrenadora asistente, quien tiene una personalidad difícil y está molesta por no haber sido seleccionada para ser la entrenadora principal. De todos los rasgos de Ted, le irrita especialmente su insistencia por conocer a las jugadoras en un plano personal. Y en cuanto a las finanzas y la viabilidad a largo plazo del proyecto, las perspectivas tampoco son positivas. A su favor, Lasso cuenta con el retorno de Beard, quien deja de trabajar con Roy en el equipo masculino.

La serie se toma su tiempo para presentar el nuevo (viejo) ecosistema que rodea a Ted Lasso. Algo que se explica probablemente por el plan a largo plazo que manejan Sudeikis y las otras mentes: en principio, la idea es que haya en total tres temporadas sobre el equipo femenino (con lo que llegaría a un total de seis), aunque Apple TV aún no ha anunciado nada oficialmente.

Michael Becker

La plataforma de streaming se limitó a compartir cuatro de diez capítulos a la prensa y, al menos hasta ahora, el balance es favorable, pero no tanto como en su encarnación original.

“El regreso triunfal de la serie trae consigo una sensación de pertenencia y calidez que la televisión tanto echaba de menos desde su adiós hace tres años. No sólo es un alivio darle la bienvenida a Ted de nuevo a Inglaterra, sino que también es una especie de reboot que, en esta era moderna de reboots por doquier, logra algo espectacular: cumple con lo prometido“, indicó The Wrap.

Si bien consideró que el tercer ciclo “concluyó de forma satisfactoria y creíble la historia de casi todos los personajes“, Los Angeles Times celebró el retorno de la comedia. El periódico destacó que “las cosas mejoran en el segundo episodio, que es más natural“, y alabó en particular el trabajo de Tanya Reynolds (Sex education), quien encarna a Alice Chilton, asegurando que “sin duda emergerá como la estrella de la temporada“.

“A pesar de sus cualidades irritantemente artificiales, el atractivo de Ted Lasso sigue intacto: los gags cómicos predecibles, los gestos de bondad y reconciliación, los colores brillantes, las líneas limpias. Una sensación de entretenimiento de calidad aún impregna toda la producción bien engrasada“, publicó The Guardian, expresando que “Ted Lasso sigue siendo tan empalagosa como siempre y, sin duda, sigue siendo del agrado de mucha gente“.

Colin Hutton

En un análisis algo más frío, Variety la llamó una “secuela perfectamente rutinaria“. Basó sus cuestionamientos en el poco desarrollo que le otorga a los personajes nuevos, con excepción de Alice, y el rol predominante que le asigna a los veteranos. “Personajes como Roy y Beard, el asistente de larga data de Ted, funcionarían mejor como cameos ocasionales, pero siguen siendo protagonistas que cargan con el peso de la trama y ocupan mucho espacio. Las consecuencias rozan lo absurdo“, sostuvo.

En una crítica titulada “Ted Lasso no sabe qué hacer con el fútbol femenino“, la revista Time compartió sus dudas en torno al resultado que produce el experimento de tener al bonachón entrenador estadounidense a cargo de un grupo de mujeres deportistas.

“Convertirlo en la voz de la razón, podría ser percibido como mansplaining; darle demasiada importancia a sus jugadoras, podría convierte en el hombre feminista forzado y ridículo al que a veces se parecía en temporadas anteriores. La solución de la serie es mantenerlo prácticamente al margen“, señaló.

Y concluyó: “Ted Lasso, que ya no es un manual sobre cómo ser un buen hombre, regresa como, en parte, una réplica amable al sexismo en el deporte y un regalo para quienes aún apoyan la relación entre Roy y Keeley, pero sobre todo como una serie reconfortante sobre el trabajo que no trata sobre nada en particular“.

Michael Becker

En tanto, The Hollywood Reporter planteó que la producción incluye “discursos sobre lo importante que es, no solo para las niñas, sino también para los niños, las mujeres mayores y, en realidad, para personas de todas las edades y géneros, ver que las mujeres también pueden jugar (...) Pero una cosa es etiquetar algo como importante, y otra muy distinta es hacerlo interesante. Ted Lasso logra lo primero, pero falla en lo segundo“.

La comedia estrenará un nuevo episodio en Apple TV todos los miércoles, hasta el 7 de octubre.