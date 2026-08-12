SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Sigue siendo tan empalagosa como siempre”: ¿está a la altura de las expectativas el regreso de Ted Lasso?

    La cuarta temporada de la comedia de Apple TV plantea un nuevo desafío para su bonachón protagonista: volver a Londres para entrenar al equipo femenino de AFC Richmond. El análisis general es que, si bien sigue derrochando encanto y humor, la serie tiene dificultades para triunfar de manera rotunda.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    “Sigue siendo tan empalagosa como siempre”: ¿está a la altura de las expectativas el regreso de Ted Lasso? Colin Hutton

    Ted Lasso se despidió en mayo de 2023 con su tercera temporada. Luego de que AFC Richmond termina en la segunda posición de la Premier League, Lasso vuelve a Estados Unidos para pasar tiempo con su hijo. Roy Kent se convierte en el entrenador del equipo y el Coach Beard se queda en Inglaterra tras casarse con su prometida. Y Rebecca, la dueña de la institución, decide vender el 49% de la propiedad a los aficionados.

    Tras un exitoso recorrido –que fue de más a menos, hay que decirlo–, parecía una despedida definitiva para la comedia de Apple TV. Pero no. Tres años después, Ted Lasso volvió la semana pasada con una nueva historia y su característica fórmula de humor y dulzura.

    Fotos: Apple TV Michael Becker

    La producción retoma al personaje de Jason Sudeikis unos años después en Kansas City, donde comparte la crianza de su hijo junto a su exesposa, Michelle, y atraviesa un conjunto de circunstancias que lo obligan a asomarse a una nueva etapa de su vida.

    En ese momento la ficción recoge una pista incluida en el último capítulo del tercer ciclo y muestra a Rebecca, Keeley y Higgins visitando al protagonista en su ciudad con una propuesta bajo el brazo: que asuma como director técnico del equipo femenino de Richmond, el proyecto que tiempo atrás Keeley presentó a la dueña. Tras evaluarlo con cuidado, sólo acepta cuando su hijo y Michelle se muestran de acuerdo con que se muden todos juntos a Londres. Una posibilidad que nunca se logró materializar cuando trabajaba la cabeza del equipo masculino.

    En el segundo episodio de la cuarta entrega –que debutó hoy en la plataforma– se empieza a revelar la magnitud del reto que le espera. Se encuentra con Alice Chilton, su entrenadora asistente, quien tiene una personalidad difícil y está molesta por no haber sido seleccionada para ser la entrenadora principal. De todos los rasgos de Ted, le irrita especialmente su insistencia por conocer a las jugadoras en un plano personal. Y en cuanto a las finanzas y la viabilidad a largo plazo del proyecto, las perspectivas tampoco son positivas. A su favor, Lasso cuenta con el retorno de Beard, quien deja de trabajar con Roy en el equipo masculino.

    La serie se toma su tiempo para presentar el nuevo (viejo) ecosistema que rodea a Ted Lasso. Algo que se explica probablemente por el plan a largo plazo que manejan Sudeikis y las otras mentes: en principio, la idea es que haya en total tres temporadas sobre el equipo femenino (con lo que llegaría a un total de seis), aunque Apple TV aún no ha anunciado nada oficialmente.

    Michael Becker

    La plataforma de streaming se limitó a compartir cuatro de diez capítulos a la prensa y, al menos hasta ahora, el balance es favorable, pero no tanto como en su encarnación original.

    “El regreso triunfal de la serie trae consigo una sensación de pertenencia y calidez que la televisión tanto echaba de menos desde su adiós hace tres años. No sólo es un alivio darle la bienvenida a Ted de nuevo a Inglaterra, sino que también es una especie de reboot que, en esta era moderna de reboots por doquier, logra algo espectacular: cumple con lo prometido“, indicó The Wrap.

    Si bien consideró que el tercer ciclo “concluyó de forma satisfactoria y creíble la historia de casi todos los personajes“, Los Angeles Times celebró el retorno de la comedia. El periódico destacó que “las cosas mejoran en el segundo episodio, que es más natural“, y alabó en particular el trabajo de Tanya Reynolds (Sex education), quien encarna a Alice Chilton, asegurando que “sin duda emergerá como la estrella de la temporada“.

    “A pesar de sus cualidades irritantemente artificiales, el atractivo de Ted Lasso sigue intacto: los gags cómicos predecibles, los gestos de bondad y reconciliación, los colores brillantes, las líneas limpias. Una sensación de entretenimiento de calidad aún impregna toda la producción bien engrasada“, publicó The Guardian, expresando que “Ted Lasso sigue siendo tan empalagosa como siempre y, sin duda, sigue siendo del agrado de mucha gente“.

    Colin Hutton

    En un análisis algo más frío, Variety la llamó una “secuela perfectamente rutinaria“. Basó sus cuestionamientos en el poco desarrollo que le otorga a los personajes nuevos, con excepción de Alice, y el rol predominante que le asigna a los veteranos. “Personajes como Roy y Beard, el asistente de larga data de Ted, funcionarían mejor como cameos ocasionales, pero siguen siendo protagonistas que cargan con el peso de la trama y ocupan mucho espacio. Las consecuencias rozan lo absurdo“, sostuvo.

    En una crítica titulada “Ted Lasso no sabe qué hacer con el fútbol femenino“, la revista Time compartió sus dudas en torno al resultado que produce el experimento de tener al bonachón entrenador estadounidense a cargo de un grupo de mujeres deportistas.

    “Convertirlo en la voz de la razón, podría ser percibido como mansplaining; darle demasiada importancia a sus jugadoras, podría convierte en el hombre feminista forzado y ridículo al que a veces se parecía en temporadas anteriores. La solución de la serie es mantenerlo prácticamente al margen“, señaló.

    Y concluyó: “Ted Lasso, que ya no es un manual sobre cómo ser un buen hombre, regresa como, en parte, una réplica amable al sexismo en el deporte y un regalo para quienes aún apoyan la relación entre Roy y Keeley, pero sobre todo como una serie reconfortante sobre el trabajo que no trata sobre nada en particular“.

    Michael Becker

    En tanto, The Hollywood Reporter planteó que la producción incluye “discursos sobre lo importante que es, no solo para las niñas, sino también para los niños, las mujeres mayores y, en realidad, para personas de todas las edades y géneros, ver que las mujeres también pueden jugar (...) Pero una cosa es etiquetar algo como importante, y otra muy distinta es hacerlo interesante. Ted Lasso logra lo primero, pero falla en lo segundo“.

    La comedia estrenará un nuevo episodio en Apple TV todos los miércoles, hasta el 7 de octubre.

    Lee también:

    Más sobre:SeriesLa Tercera PMTed LassoJason SudeikisApple TVHannah WaddinghamJuno TempleBrett GoldsteinBrendan HuntJeremy SwiftTanya ReynoldsJude MackFaye MarsayRex HayesAisling SharkeyAbbie HernGrant FeelySeries de CultoQue Ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    MOP recibe cuatro ofertas por la segunda concesión de la Ruta 57 Santiago–Colina–Los Andes

    Organizaciones medioambientalistas exponen ante el TC contra la megarreforma: “Entrega un regalo regulatorio a empresas”

    Proyecto para ajustar los SLEP comienza su ruta en el Congreso: enfrenta reparos por postergación y flexibilización de exigencias a municipios

    Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

    Rabat desdramatiza críticas a reforma de seguridad y dice no sentir presión de su sector por indultos

    Expresidente Boric: “Se habla tanto de la educación pública en el debate sin haber pisado una escuela”

    Lo más leído

    1.
    “Dos leyendas de la animación”: León y Cociña conquistan a la crítica internacional con su nueva película

    “Dos leyendas de la animación”: León y Cociña conquistan a la crítica internacional con su nueva película

    2.
    Brad Pitt revela que volvió al alcohol tras siete años y que atravesó momentos críticos por “temas familiares”

    Brad Pitt revela que volvió al alcohol tras siete años y que atravesó momentos críticos por “temas familiares”

    3.
    Poeta uruguaya Circe Maia gana el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

    Poeta uruguaya Circe Maia gana el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

    4.
    “La Fiesta de la Longaniza” de Chillán será transmitida por TVN

    “La Fiesta de la Longaniza” de Chillán será transmitida por TVN

    5.
    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    A qué hora y dónde ver a Platense vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Platense vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Deportivo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Deportivo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Organizaciones medioambientalistas exponen ante el TC contra la megarreforma: “Entrega un regalo regulatorio a empresas”
    Chile

    Organizaciones medioambientalistas exponen ante el TC contra la megarreforma: “Entrega un regalo regulatorio a empresas”

    Proyecto para ajustar los SLEP enfrenta cuestionamientos en comisión de Educación por postergación y flexibilización de exigencias a municipios

    Rabat desdramatiza críticas a reforma de seguridad y dice no sentir presión de su sector por indultos

    MOP recibe cuatro ofertas por la segunda concesión de la Ruta 57 Santiago–Colina–Los Andes
    Negocios

    MOP recibe cuatro ofertas por la segunda concesión de la Ruta 57 Santiago–Colina–Los Andes

    Juan Claro dejará el brazo minero del grupo Luksic tras 21 años como miembro del directorio

    Accionistas de Potasios rechazan fusión de las dos series de acciones

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    ADN culé para la Oranje: Xavi Hernández es el nuevo entrenador de Países Bajos rumbo a 2030
    El Deportivo

    ADN culé para la Oranje: Xavi Hernández es el nuevo entrenador de Países Bajos rumbo a 2030

    Municipios sellan alianza para llevar a todo Chile el legado inclusivo de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales

    Un refuerzo para Garnero: la UC abrocha al defensor Agustín García Basso en medio de compleja lesión de Juan Ignacio Díaz

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo
    Cultura y entretención

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo

    Poeta uruguaya Circe Maia gana el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

    “Sigue siendo tan empalagosa como siempre”: ¿está a la altura de las expectativas el regreso de Ted Lasso?

    Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt
    Mundo

    Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

    Después de 121 años, España vivió un eclipse solar total

    Primarias en EE.UU.: ola progresista entre demócratas se frena en Wisconsin y aliado de Trump pierde en Minnesota

    Cazuela de cerdo
    Paula

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?