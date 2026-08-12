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    El Deportivo

    Revive el triunfo del PSG sobre el Aston Villa por la Supercopa de la UEFA

    El conjunto parisino, ganador de la Champions League, se impuso a los ingleses, vencedores de la Europa League, y se quedó con el primer trofeo del año.

    Por 
    El Deportivo
    PSG y Aston Villa disputan la Supercopa de la UEFA. Foto: @AVFCOfficial.

    PSG 2-1 Aston Villa

    Hasta la próxima

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    Campeón el PSG

    Los franceses se quedan con la Supercopa de la UEFA tras derrotar al Aston Villa por 2-1.


    Busca el tercero

    93′. Dembélé lanza un pase profundo. No llega Hakimi.


    Agregados

    90′. Se añadieron 5 minutos más a este partido.


    A las nubes

    82′. Dembélé tuvo el tercero para el PSG. Le pega elevado.


    Más cambios


    Cambios


    Tarjeta Amarilla

    72’. McGinn es amonestado en el Aston Villa por falta.


    Cambios


    Tarjeta Amarilla

    64′. Gomes es amonestado en el Aston Villa por falta.


    2-1


    El segundo

    61′. Doué entra en posición dudosa y marca con tiro cruzado. Tras la intervención del VAR, validan su conquista.


    Gooooooooooooooooooool de PSG


    Intento

    56′. Zaïre-Emery busca para el PSG. Su disparo es trabado.

    Tarjeta Amarilla

    51′. Torres es amonestado en el Aston Villa por falta.

    Disparo

    50′. McGinn le pega al arco y el portero del PSG salva su valla con espectacular volada.

    Segundo tiempo

    Descanso

    Termina el primer tiempo. Aston Villa fue más que el PSG y logra igualar en los minutos finales de los 45 minutos iniciales.

    1-1

    El empate

    45′. Tanto va la pelota al arco que al final entra. Madjo, en su cuarta chance, logra conectar un centro e inflar las redes del PSG. Igualan los ingleses.

    Goooooooooooooool del Aston Villa

    Lleva tres

    41’. Madjo cabecea y eleva al lado del arco del PSG. Tres chances y las tres las ha mandado fuera.

    Otra del Aston Villa

    34′. Madjo ahora busca el segundo palo con un tiro cruzado. Nuevamente, el balón le niega la igualdad.

    Era el empate

    27′. Madjo gana por aire para los ingleses y ese balón no entra de puro capricho. Lo tuvo el Aston Villa.

    1-0

    El primero

    20’. El peligro rondaba en el área inglesa y Kvaratskhelia recibe, controla y dispara para anotar el 1-0.

    Goooooooooooooooooooool del PSG

    Peligro

    12′. Kamara le pega desde fuera. Ese balón le saca pintura al vertical del PSG.

    Chance

    9′. Neves intenta lanzar un centro. Lo controla el portero del Aston Villa.

    Dominio

    3′. Los ingleses manejan el balón y llegan con profundidad al área del PSG.

    Comienza el partido

    Franceses e ingleses ya disputan el primer trofeo de la temporada.

    ¡Equipos a la cancha! En instantes arrancará la definición.

    El cuadro francés clasificó a esta definición al ser el campeón de la Champions League. Los ingleses, por su parte, por conquistar la Europa League.

    En esta oportunidad les llevamos el encuentro entre el PSG y Aston Villa por la Supercopa de la UEFA.

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.

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