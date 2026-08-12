Revive el triunfo del PSG sobre el Aston Villa por la Supercopa de la UEFA
El conjunto parisino, ganador de la Champions League, se impuso a los ingleses, vencedores de la Europa League, y se quedó con el primer trofeo del año.
PSG 2-1 Aston Villa
Hasta la próxima
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Campeón el PSG
Los franceses se quedan con la Supercopa de la UEFA tras derrotar al Aston Villa por 2-1.
Busca el tercero
93′. Dembélé lanza un pase profundo. No llega Hakimi.
Agregados
90′. Se añadieron 5 minutos más a este partido.
A las nubes
82′. Dembélé tuvo el tercero para el PSG. Le pega elevado.
Más cambios
Cambios
Tarjeta Amarilla
72’. McGinn es amonestado en el Aston Villa por falta.
Cambios
Tarjeta Amarilla
64′. Gomes es amonestado en el Aston Villa por falta.
2-1
El segundo
61′. Doué entra en posición dudosa y marca con tiro cruzado. Tras la intervención del VAR, validan su conquista.
Gooooooooooooooooooool de PSG
Intento
56′. Zaïre-Emery busca para el PSG. Su disparo es trabado.
Tarjeta Amarilla
51′. Torres es amonestado en el Aston Villa por falta.
Disparo
50′. McGinn le pega al arco y el portero del PSG salva su valla con espectacular volada.
Segundo tiempo
Descanso
Termina el primer tiempo. Aston Villa fue más que el PSG y logra igualar en los minutos finales de los 45 minutos iniciales.
1-1
El empate
45′. Tanto va la pelota al arco que al final entra. Madjo, en su cuarta chance, logra conectar un centro e inflar las redes del PSG. Igualan los ingleses.
Goooooooooooooool del Aston Villa
Lleva tres
41’. Madjo cabecea y eleva al lado del arco del PSG. Tres chances y las tres las ha mandado fuera.
Otra del Aston Villa
34′. Madjo ahora busca el segundo palo con un tiro cruzado. Nuevamente, el balón le niega la igualdad.
Era el empate
27′. Madjo gana por aire para los ingleses y ese balón no entra de puro capricho. Lo tuvo el Aston Villa.
1-0
El primero
20’. El peligro rondaba en el área inglesa y Kvaratskhelia recibe, controla y dispara para anotar el 1-0.
Goooooooooooooooooooool del PSG
Peligro
12′. Kamara le pega desde fuera. Ese balón le saca pintura al vertical del PSG.
Chance
9′. Neves intenta lanzar un centro. Lo controla el portero del Aston Villa.
Dominio
3′. Los ingleses manejan el balón y llegan con profundidad al área del PSG.
Comienza el partido
Franceses e ingleses ya disputan el primer trofeo de la temporada.
¡Equipos a la cancha! En instantes arrancará la definición.
El cuadro francés clasificó a esta definición al ser el campeón de la Champions League. Los ingleses, por su parte, por conquistar la Europa League.
En esta oportunidad les llevamos el encuentro entre el PSG y Aston Villa por la Supercopa de la UEFA.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
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