Revive el triunfo del PSG sobre el Aston Villa por la Supercopa de la UEFA

PSG y Aston Villa disputan la Supercopa de la UEFA. Foto: @AVFCOfficial.

PSG 2-1 Aston Villa

Hasta la próxima

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Campeón el PSG

Los franceses se quedan con la Supercopa de la UEFA tras derrotar al Aston Villa por 2-1.





Busca el tercero

93′. Dembélé lanza un pase profundo. No llega Hakimi.





Agregados

90′. Se añadieron 5 minutos más a este partido.





A las nubes

82′. Dembélé tuvo el tercero para el PSG. Le pega elevado.





Más cambios

Two more changes as Ross and Ty come on 🔄



🔵 2-1 ⚪️ 79' #PSGAVL pic.twitter.com/LxuEWFstVU — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 12, 2026





Cambios

⏱️ 75’ I Double changement



▶️ Fabián Ruiz & Lucas Hernandez

◀️ Nuno Mendes et João Neves#PSGAVFC 2-1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2026





Tarjeta Amarilla

72’. McGinn es amonestado en el Aston Villa por falta.





Cambios

A triple sub from The Boss 🔄



🔵 2-1 ⚪️ 72' #PSGAVL pic.twitter.com/rwgUlIANtz — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 12, 2026





Tarjeta Amarilla

64′. Gomes es amonestado en el Aston Villa por falta.





2-1

¡CLARO, DESIRÉ! DOUÉ picó solo en velocidad y, tras un gran pase de Dembélé, marcó el 2-1 de PSG sobre Aston Villa en la Supercopa de Europa. El tanto se revisó y se convalidó.



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El segundo

61′. Doué entra en posición dudosa y marca con tiro cruzado. Tras la intervención del VAR, validan su conquista.





Gooooooooooooooooooool de PSG





Intento

56′. Zaïre-Emery busca para el PSG. Su disparo es trabado.

Tarjeta Amarilla

51′. Torres es amonestado en el Aston Villa por falta.

Disparo

50′. McGinn le pega al arco y el portero del PSG salva su valla con espectacular volada.

Segundo tiempo

⏱️ 46’ I Reprise à Salzbourg !



🔁 Ousmane Dembélé prend la place de Maghnes Akliouche.#PSGAVFC 1-1 pic.twitter.com/vOEHdY2SmT — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2026

Descanso

Termina el primer tiempo. Aston Villa fue más que el PSG y logra igualar en los minutos finales de los 45 minutos iniciales.

1-1

El empate

45′. Tanto va la pelota al arco que al final entra. Madjo, en su cuarta chance, logra conectar un centro e inflar las redes del PSG. Igualan los ingleses.

Goooooooooooooool del Aston Villa

Lleva tres

41’. Madjo cabecea y eleva al lado del arco del PSG. Tres chances y las tres las ha mandado fuera.

Otra del Aston Villa

34′. Madjo ahora busca el segundo palo con un tiro cruzado. Nuevamente, el balón le niega la igualdad.

Era el empate

27′. Madjo gana por aire para los ingleses y ese balón no entra de puro capricho. Lo tuvo el Aston Villa.

1-0

¡¡PERO POR FAVOR, QUÉ ZAPATAZO!! Khvicha Kvaratskhelia hizo su jugada típica y sacó un derechazo TOP para vencer a Marco Bizot y marcar el primero de PSG ante Aston Villa en la Supercopa.



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El primero

20’. El peligro rondaba en el área inglesa y Kvaratskhelia recibe, controla y dispara para anotar el 1-0.

Goooooooooooooooooooool del PSG

Peligro

12′. Kamara le pega desde fuera. Ese balón le saca pintura al vertical del PSG.

Chance

9′. Neves intenta lanzar un centro. Lo controla el portero del Aston Villa.

Dominio

3′. Los ingleses manejan el balón y llegan con profundidad al área del PSG.

Comienza el partido

Franceses e ingleses ya disputan el primer trofeo de la temporada.

¡Equipos a la cancha! En instantes arrancará la definición.

El cuadro francés clasificó a esta definición al ser el campeón de la Champions League. Los ingleses, por su parte, por conquistar la Europa League.

En esta oportunidad les llevamos el encuentro entre el PSG y Aston Villa por la Supercopa de la UEFA.

¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.