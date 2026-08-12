Senapred refuerza llamado a evacuar ante amenaza de desborde y activación de quebradas

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, realizó un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a las instrucciones de las autoridades y evacuar de manera inmediata en caso de recibir una alerta, ante el escenario meteorológico que afecta a la zona norte del país.

Durante la jornada, el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para teléfonos móviles ha sido utilizado en distintos sectores de la Región de Atacama, tanto con carácter preventivo como para reforzar procesos de evacuación ante amenazas inminentes.

Según detalló Cebrián, se han enviado mensajes preventivos a las comunas de Alto del Carmen, Tierra Amarilla, Diego de Almagro y Chañaral. Además, se activaron alertas para las localidades de El Tránsito y Villa Prat, en Alto del Carmen; para población Antena, en Diego de Almagro; y por el desborde del río Pulido, en Tierra Amarilla.

“Es altamente probable que estos mensajes continúen enviándose durante este día, por lo que hacemos el llamado a la ciudadanía a estar atenta a la información oficial, seguir las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de requerirse una evacuación, hacerlo de manera inmediata”, señaló la directora nacional de Senapred.

Cebrián explicó que los sistemas regionales de emergencia permanecen activados en sus distintos niveles en todo el tramo norte, con un despliegue reforzado en aquellas comunas que ya fueron afectadas por el sistema frontal anterior.

70 milímetros de lluvia en Coquimbo

Respecto del comportamiento de las precipitaciones durante las últimas 24 horas, la autoridad informó que los registros pluviométricos muestran acumulados relevantes en distintos puntos de la zona norte.

En Coquimbo, específicamente en el sector de Río Hurtado, se registraron 70 milímetros de precipitaciones, mientras que en Iglesia Colorada, en Atacama, se acumularon 58,6 milímetros. En Antofagasta, en el sector Embalse Salado, se registraron 55,2 milímetros, mientras que Huatacondo, en Tarapacá, acumuló 20,9 milímetros.

A este escenario se suma la afectación del suministro eléctrico. De acuerdo con el reporte de la SEC citado por Senapred, cerca de 12 mil clientes permanecían sin electricidad en el tramo comprendido entre Arica y el norte de Coquimbo.

Las principales emergencias registradas hasta el momento están relacionadas con fuertes vientos, interrupciones de conectividad y procesos de evacuación en Atacama debido a la activación de quebradas.

En Tarapacá, específicamente en la localidad de Caleta San Marcos, comuna de Iquique, tres familias resultaron damnificadas por la voladura de techumbres producto del viento. Una de ellas fue trasladada a una sede social habilitada como albergue, mientras que las otras dos fueron derivadas a viviendas de familiares o vecinos.

En tanto, en Antofagasta se mantiene cerrado preventivamente el paso fronterizo de Ollagüe, a través de la Ruta 21CH. También permanecen cerrados los complejos fronterizos de San Pedro de Atacama, Hito Cajón Integrado, Jama e Integrado Sico.

Advierten por tormentas y activación de quebradas

Para esta jornada se mantiene el pronóstico de precipitaciones, viento y tormentas eléctricas en sectores de la zona norte. Estas condiciones podrían estar acompañadas de granizos intensos de corta duración y fuertes rachas de viento local.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se espera que las precipitaciones comiencen a declinar durante la tarde-noche.

Ante este escenario, Cebrián insistió en la necesidad de extremar las precauciones y evitar zonas de riesgo. “Es importante mantenerse alejados de quebradas y cursos de agua que podrían activarse, tampoco internarse en zonas cordilleras y precordilleras”, advirtió la directora nacional de Senapred.