Matthei insinúa que republicanos aún quiere destruir a Chile Vamos y en la UDI replican que su derrota ya lo hizo

Esta mañana, Evelyn Matthei (UDI) participó del lanzamiento del estudio “¿Dónde está el centro? Mapa político del Chile actual con voto obligatorio” en la Pontificia Universidad Católica de Chile. No desaprovechó la oportunidad para cuestionar el gobierno del Presidente José Antonio Kast y al Partido Republicano, como suele hacerlo en sus intervenciones públicas desde que resultó quinta en las elecciones del año pasado.

Cuando se hablaba sobre el fenómeno de la polarización, la exalcaldesa planteó que “lo que estamos viendo es lo mismo que vivimos con el gobierno anterior. Llegan de un extremo y se empiezan a dar cuenta de que necesitan gente más de centro (...). Aquí están algunos de los nuestros (en referencia a Chile Vamos) en este gobierno. Pero el objetivo sigue siendo destruirlos”.

La exabanderada profundizó: “Los usan (a Chile Vamos) porque en el gobierno los necesitan, pero que no les quepa duda que no van a ir en una misma coalición en las próximas elecciones y que los van a tratar de destruir a la centroderecha”.

Aunque no mencionó a un partido, Matthei hacía referencia al Partido Republicano, colectividad fundada por Kast que, en la práctica, es el ancla de su administración que también incluye a Chile Vamos.

Para dejar claro que se refería a los republicanos, Matthei criticó el uso del término “derechita cobarde”, que fue ampliamente empleado por ellos durante la última campaña, e incluso ha reflotado en un par de ocasiones durante la administración de Kast.

“‘Derechita cobarde’ no es solo un adjetivo despectivo, es una forma de acorralar a la gente que no está dispuesta a ser intransigente. Te obliga a extremarte hasta desaparecer o a cargar con el estigma de que eres cobarde”, sostuvo.

Las palabras de Matthei no cayeron bien en la UDI, el partido en que ella milita.

“En la UDI no estamos interesados en ganarle a nadie ni en destruir a nadie, estamos interesados en que a Chile le vaya bien y por eso estamos colaborando con el gobierno del Presidente Kast”, respondió el diputado y vicepresidenta de la colectividad, Eduardo Cretton.

“Yo entiendo que aún queden muchas heridas de lo que fue la campaña, porque fue ruda y se dijeron muchas cosas falsas sobre nuestra candidata, pero también es cierto que los partidos que sostuvimos la candidatura de Matthei tenemos que hacer una autocrítica un poco más profunda. No puede ser que hayamos salido quintos y le sigamos echando la culpa a los bots”, agregó el legislador.

Por su parte, el diputado Ricardo Neumann, también de la UDI, planteó: “Difícil destruir lo que ya está destruido. En vez de empantanarnos en la existencia póstuma de Chile Vamos, sería bueno poner energías en armar algo nuevo, amplio y que refleje la mayoría social del 62% que rechazó la Constitución refundacional de la izquierda”.

El exconvencional constituyente agregó: “Chile Vamos terminó de morir con la derrota de Matthei. No la juzgo a ella por aferrarse todavía a su existencia, pero a nosotros nos corresponde poner toda la energía posible para armar algo nuevo hacia el futuro que permita a la derecha tener más que solo cuatro años de gobierno”.