PSG inicia la temporada imparable: se impone ante Aston Villa en la Supercopa de Europa y enriquece sus vitrinas

Paris Saint-Germain confirma su hegemonía continental. Pese a todas las vicisitudes, el campeón de la Champions League se impuso ante Aston Villa de Inglaterra por 2-1 en Salzburgo, Austria, y se llevó la segunda Supercopa de Europa consecutiva, tras derribar al monarca de la Europa League.

El partido que inició la temporada europea de ninguna manera defraudó a las expectativas. A pesar de las quejas del técnico de los galos, el asturiano Luis Enrique, sobre la tardía llegada de sus jugadores, el compromiso estuvo a la altura de un enfrentamiento de dos monarcas.

Incluso, la presencia arbitral fue parte del anecdotario de esta edición, después de que el control del duelo quedara en manos del pito somalí Omar Artan, el mismo que inició noticia antes de la Copa del Mundo, cuando la administración del presidente Donald Trump le negara la visa de ingreso a Estados Unidos. Tras el incidente, la UEFA le dio como premio este encuentro.

Ya en la cancha, al duelo le costó algunos instantes en encender. El poco rodaje de muchos de los protagonistas, a poco más de tres semanas del final del Mundial, pesó en el rendimiento, aunque solo de manera prematura.

En medio de esa incertidumbre, fue el cuadro de la Ciudad Luz el que consiguió acomodarse mejor en el campo de juego. Bajo la misma fórmula que preconiza su entrenador: presión alta y juego por las bandas para aprovechar la rapidez de sus futbolistas.

A los 20 minutos, los galos lograron llevar el duelo donde quería. Otra vez, con la rapidez y habilidad del puntero georgiano Khvicha Kvaratskhelia. En la primera desbordó por la izquierda y la zaga británica sacó a medias. En la insistencia, el caucásico recibió de Désiré Doué y enganchó preciso ante la floja marca del polaco Matty Cash, suficiente para quedar con el espacio justo para fusilar al meta neerlandés Marco Bizot y poner el 1-0.

Pero los ganadores de la Champions sintieron ese esfuerzo inicial. Entregaron la mitad de la cancha a los de Birmingham, quienes sin hacer un juego fluido se acercaron al arco del ruso Matvey Safónov. Siempre bajo el mismo recurso: centro desde la derecha del escocés John McGinn para que el inglés Brian Madjo ganara en las alturas.

El juvenil inglés de 17 años y 1,93 m de estatura falló en las dos primeras, en la siguiente fue Marquinhos quien salvó en la línea. Y tuvo otra en el final, con el mismo expediente, claro que esta vez el delantero se llevó al zaguero ecuatoriano Willian Pacho para marcar de primera el 1-1.

Un rey confirmado

En el inicio del complementario, los parisinos intentaron retomar el control de las acciones, siempre en bloque, triangulando de manera ofensiva e intentando ocupar los espacios. Pese a ello, el juego directo de los británicos era más eficiente para llegar al otro lado.

Eso hasta los 61 minutos. Ousmane Démbelé vio el movimiento de Doué y lo puso a correr solo ante Bizot para que marcara el 2-1. El juez de línea, en primer tiempo, cobró una presunta posición de adelanto, pero el VAR corrigió a los árbitros para cobrar el 2-1.

En los minutos finales, el elenco galo administró la ventaja. Y aunque Nunio Mendes y el mismo Kvaratskhelia estuvieron cerca del tercero, el marcador no se volvió a mover. PSG gana el segundo torneo consecutivo de esta estirpe y se confirma como el rey de Europa.