Las comunas con suspensión de clases este jueves y viernes. Foto referencial de archivo

Se confirmó la extensión de la medida de suspensión de clases que aplica a parte de la zona norte del país.

La información fue comunicada recientemente desde las redes sociales oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc), ante los efectos del sistema frontal.

Comunas con clases suspendidas

Se mantiene la suspensión de clases en toda la Región de Atacama para los días jueves 13 y viernes 14 de agosto .

Desde el Mineduc se precisa que la medida aplica tanto a establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.

Cabe recordar que dicha zona del país cuenta con alertas vigentes por parte de la Dirección Meteorológica de Chile, ante las precipitaciones que se encuentran pronosticadas para los próximos días.