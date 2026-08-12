SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno enviará este jueves $40 millones en ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    Un avión de la FACh partirá en horario por confirmar con alimentos, kits de higiene, insumos para alojamiento y medicamentos. El Ejecutivo señaló que, por ahora, Bogotá no ha solicitado el envío de equipos chilenos de rescate.

    Por 
    Luis Cerda

    El gobierno anunció este miércoles el envío de ayuda humanitaria a Colombia para colaborar con las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes y que ha dejado cientos de víctimas y graves daños en distintas ciudades.

    El subsecretario del Interior, Maximiliano Pavez, informó que durante este jueves despegará un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) con destino a Colombia, como resultado de una coordinación entre los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

    “Queremos anunciar que el vuelo todavía está en una hora por confirmar, pero que va a concurrir con ayuda humanitaria avaluada en más de 40 millones de pesos, incluyendo kit de alimentación, kit de higiene para hombres y para mujeres, kit de higiene infantil, kit de aseo domiciliario y también hay una donación efectuada por privados de medicamentos”, detalló Pavez.

    El subsecretario agregó que el cargamento contempla además ayuda alimentaria, elementos para alojamiento temporal e insumos relacionados con el abastecimiento de agua, entre otros artículos destinados a enfrentar la emergencia.

    El envío se concreta luego de que el Presidente José Antonio Kast ofreciera públicamente la colaboración de Chile a las autoridades colombianas tras conocerse la magnitud de la tragedia. El lunes, el Mandatario había expresado la solidaridad del país y puesto a disposición la experiencia chilena en la respuesta ante terremotos.

    Pavez agradeció la colaboración de la Fuerza Aérea y de Senapred para concretar el traslado, señalando que la ayuda “se enmarca en el compromiso que el Presidente de la República le hizo de manera pública al gobierno colombiano”.

    Por ahora no se enviarán rescatistas

    Durante el punto de prensa, el gobierno también fue consultado sobre la posibilidad de que equipos especializados chilenos de búsqueda y rescate viajen hasta las zonas afectadas.

    Pavez explicó que, por el momento, ese despliegue no se concretará debido a que Colombia no ha solicitado formalmente este tipo de asistencia.

    “Es importante recordar que la activación del grupo SAR, que funcionó para efectos del terremoto en Venezuela, requiere una activación especial en el ámbito del sistema de Naciones Unidas. Hasta el momento, a pesar de que al gobierno colombiano, el gobierno de Chile le ha hecho llegar todos los requerimientos posibles de atención, no ha sido activada la red USAR”, explicó.

    El subsecretario agregó que Chile mantiene la disposición para movilizar esos equipos en caso de que las autoridades colombianas lo requieran.

    “En cuanto el gobierno colombiano estime que una ayuda de esta naturaleza pueda ser enviada, por supuesto que la coordinación desde Senapred, que es el punto focal, se va a poder desarrollar sin ningún inconveniente. Pero no ha sido solicitado formalmente por el gobierno colombiano”, afirmó.

    Más sobre:ColombiaTerretmoto en ColombiaGobiernoChileMaximiliano Pavez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiroz logra culminar etapa legislativa de megarreforma a pesar de ruidos finales en el oficialismo

    Liceo Augusto D’Halmar suspende clases presenciales tras denuncia por amenazas contra estudiante que rechazó el paro

    “Es un resultado muy maduro del Congreso”: Quiroz valora aprobación de los tres vetos de megarreforma

    Cancillería recaba antecedentes para ayudar a familia de niño chileno fallecido en terremoto de Colombia

    Senado aprueba los tres vetos supresivos presentados por el Ejecutivo y megarreforma termina su tramitación en el Congreso

    Arauco revierte pérdidas y anota ganancias por US$ 72 millones en el semestre, tras mejor desempeño trimestral

    Lo más leído

    1.
    Fin a la pugna Hermosilla vs Valencia: Ministerio Público descarta delitos en querella contra el fiscal nacional

    Fin a la pugna Hermosilla vs Valencia: Ministerio Público descarta delitos en querella contra el fiscal nacional

    2.
    Familia Allende vende casa del expresidente a una empresa de topografía y se transformará en oficinas

    Familia Allende vende casa del expresidente a una empresa de topografía y se transformará en oficinas

    3.
    Senadores oficialistas de la comisión de Hacienda fueron excluidos de audiencia pública del TC por la megarreforma

    Senadores oficialistas de la comisión de Hacienda fueron excluidos de audiencia pública del TC por la megarreforma

    4.
    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    5.
    El rol del Anti Yuta, el precavido joven de 17 años que administraba los grupos de Telegram donde se comercializaban armas 3D

    El rol del Anti Yuta, el precavido joven de 17 años que administraba los grupos de Telegram donde se comercializaban armas 3D

    6.
    Con un martillo y un corta cartón: pareja de adolescentes son detenidos tras robar 57 pares de anteojos en un mall

    Con un martillo y un corta cartón: pareja de adolescentes son detenidos tras robar 57 pares de anteojos en un mall

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases este jueves y viernes

    Las comunas con suspensión de clases este jueves y viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Quiroz logra culminar etapa legislativa de megarreforma a pesar de ruidos finales en el oficialismo
    Chile

    Quiroz logra culminar etapa legislativa de megarreforma a pesar de ruidos finales en el oficialismo

    Liceo Augusto D’Halmar suspende clases presenciales tras denuncia por amenazas contra estudiante que rechazó el paro

    “Es un resultado muy maduro del Congreso”: Quiroz valora aprobación de los tres vetos de megarreforma

    Arauco revierte pérdidas y anota ganancias por US$ 72 millones en el semestre, tras mejor desempeño trimestral
    Negocios

    Arauco revierte pérdidas y anota ganancias por US$ 72 millones en el semestre, tras mejor desempeño trimestral

    Operadores financieros mantienen sus proyecciones de inflación y de Tasa de Política Monetaria

    Bolsa de Santiago sufre su mayor caída en más de 10 semanas y el Ipsa pierde los 11.000 puntos

    Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo
    Tendencias

    Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Vuelve a Chile después de 13 años: Igor Lichnovsky acuerda por dos años y medio con la U
    El Deportivo

    Vuelve a Chile después de 13 años: Igor Lichnovsky acuerda por dos años y medio con la U

    En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Platense por los octavos de final de la Copa Libertadores

    PSG inicia la temporada imparable: se impone ante Aston Villa en la Supercopa de Europa y enriquece sus vitrinas

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo
    Cultura y entretención

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo

    Poeta uruguaya Circe Maia gana el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

    “Sigue siendo tan empalagosa como siempre”: ¿está a la altura de las expectativas el regreso de Ted Lasso?

    Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt
    Mundo

    Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

    Después de 121 años, España vivió un eclipse solar total

    Primarias en EE.UU.: ola progresista entre demócratas se frena en Wisconsin y aliado de Trump pierde en Minnesota

    Cazuela de cerdo
    Paula

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?