Gobierno enviará este jueves $40 millones en ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

El gobierno anunció este miércoles el envío de ayuda humanitaria a Colombia para colaborar con las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes y que ha dejado cientos de víctimas y graves daños en distintas ciudades.

El subsecretario del Interior, Maximiliano Pavez, informó que durante este jueves despegará un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) con destino a Colombia, como resultado de una coordinación entre los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

“Queremos anunciar que el vuelo todavía está en una hora por confirmar, pero que va a concurrir con ayuda humanitaria avaluada en más de 40 millones de pesos, incluyendo kit de alimentación, kit de higiene para hombres y para mujeres, kit de higiene infantil, kit de aseo domiciliario y también hay una donación efectuada por privados de medicamentos”, detalló Pavez.

El subsecretario agregó que el cargamento contempla además ayuda alimentaria, elementos para alojamiento temporal e insumos relacionados con el abastecimiento de agua, entre otros artículos destinados a enfrentar la emergencia.

El envío se concreta luego de que el Presidente José Antonio Kast ofreciera públicamente la colaboración de Chile a las autoridades colombianas tras conocerse la magnitud de la tragedia. El lunes, el Mandatario había expresado la solidaridad del país y puesto a disposición la experiencia chilena en la respuesta ante terremotos.

Pavez agradeció la colaboración de la Fuerza Aérea y de Senapred para concretar el traslado, señalando que la ayuda “se enmarca en el compromiso que el Presidente de la República le hizo de manera pública al gobierno colombiano”.

Por ahora no se enviarán rescatistas

Durante el punto de prensa, el gobierno también fue consultado sobre la posibilidad de que equipos especializados chilenos de búsqueda y rescate viajen hasta las zonas afectadas.

Pavez explicó que, por el momento, ese despliegue no se concretará debido a que Colombia no ha solicitado formalmente este tipo de asistencia.

“Es importante recordar que la activación del grupo SAR, que funcionó para efectos del terremoto en Venezuela, requiere una activación especial en el ámbito del sistema de Naciones Unidas. Hasta el momento, a pesar de que al gobierno colombiano, el gobierno de Chile le ha hecho llegar todos los requerimientos posibles de atención, no ha sido activada la red USAR”, explicó.

El subsecretario agregó que Chile mantiene la disposición para movilizar esos equipos en caso de que las autoridades colombianas lo requieran.

“En cuanto el gobierno colombiano estime que una ayuda de esta naturaleza pueda ser enviada, por supuesto que la coordinación desde Senapred, que es el punto focal, se va a poder desarrollar sin ningún inconveniente. Pero no ha sido solicitado formalmente por el gobierno colombiano”, afirmó.