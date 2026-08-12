Quiroz logra culminar etapa legislativa de megarreforma a pesar de ruidos finales en el oficialismo

A pesar de un traspié matinal en la Comisión de Hacienda, el gobierno finalmente pudo cerrar la tramitación legislativa de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica.

Sin la presencia en la sala del biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, en compañía de su par de la Segpres, José García Ruminot (RN), se anotó su mayor logro en el Congreso, luego de que la sala del Senado aprobara por mayoría las tres observaciones finales al texto, que ahora solo depende del Tribunal Constitucional para convertirse en ley.

Si bien la iniciativa gubernamental había sido despachada a ley la semana pasada, el gobierno ingresó tres vetos (observaciones según el concepto que usa la Constitución) para suprimir tres artículos, aprobados por la oposición, que no fueron del gusto de La Moneda.

A juicio del ministro de Hacienda, eran normas perjudiciales para la economía, a pesar de que pudieran están bien intencionadas.

Estos vetos, aprobados por la Cámara el lunes, fueron visados por el Senado agotando ya todas las fases legislativas de un proyecto, incluyendo aquellas excepcionales como lo son estas objeciones presidenciales.

Las votaciones

En uso de sus facultades constitucionales, el Mandatario había hecho tres observaciones:

La primera pretendía eliminar el impedimento de cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) que fue aprobada por 24 a favor, 18 en contra y una abstención de Francisco Huenchumilla (DC).

La petición para suprimir el derecho al olvido financiero por deudas contó, por su parte, con 23 respaldos, 15 rechazos y 2 abstenciones de Huenchumilla y Ricardo Celis (PPD).

En tanto, el veto que buscaba borrar los ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pymes fue visado por 20 a favor, 17 en contra y 4 abstenciones, tras una segunda votación, ya que las abstenciones incidían en el resultado.

Esta observación que aludía a las pymes fue la que generó más ruido en el oficialismo. Los senadores Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Matías Walker (Ind. asociado a Evópoli) se abstuvieron en las dos votaciones de este punto. Por su parte, sus pares Sebastián Keitel (Evópoli) y Rojo Edwards (Ind. RN) no votaron en primera instancia, pero al repetirse la votación (que arrojó 18 a favor, 17 en contra y 4 abstenciones), decidieron aprobar.

A diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado las abstenciones se suman a la mayoría cuando afectan en el resultado de una mayoría. Por esa razón se repite la votación.

Sin riesgo

Estos vetos “supresivos”, sin embargo, no constituían ningún riesgo para el Ejecutivo, ya que la supremacía que le otorga la Carta Fundamental al Presidente de la República es tan fuerte que es casi imposible doblegar su voluntad.

La Constitución señala que, aunque los vetos hubieran sido rechazados por la mayoría de los parlamentarios, el Congreso debía reunir dos tercios de los diputados (103 votos) y de los senadores (33 votos) para imponer el texto que fue despachado inicialmente por el Parlamento.

Ello no fue necesario, ya que la mayoría -aunque fue estrecha- acompañó al gobierno tanto en la Cámara como en el Senado.

El desenlace legislativo del megaproyecto, no obstante, tuvo algunos ruidos finales.

Cerca del mediodía, en la Comisión de Hacienda, presidida por el senador Javier Macaya (UDI), donde el oficialismo, además, tiene mayoría, se rechazaron dos de los tres vetos presentados por el Presidente, debido a un sorpresivo desmarque de sus propias filas.

El veto sobre el anatocismo fue aprobado por tres votos a favor y dos en contra, con los parlamentarios oficialistas de la instancia en común acuerdo.

Sin embargo, la senadora María José Gatica (RN) se descolgó de la posición del oficialismo en los otros dos vetos y se cuadró con la postura de la oposición, representada en la instancia por Paulina Vodanovic (PS) y Gastón Saavedra (PS), que reemplazaba a Daniela Cicardini (PS).

Respecto al olvido financiero, Gatica argumentó su votación señalando que “en sala yo voté a favor de esta moción, por lo tanto en contra”.

No obstante, la senadora RN finalmente revirtió su voto en la sala y aprobó las tres observaciones en el hemiciclo. Clave en dar vuelta la postura de Gatica fue el ministro García.

Por su parte, Rodolfo Carter (Ind. republicano) se abstuvo en la comisión ante el veto sobre las pymes, pero luego en la sala aprobó la observación presidencial.

Apertura a temas vetados

Tras el despacho de los vetos y recibir el abrazo de los senadores, un sonriente Jorge Quiroz agradeció “a todos los parlamentarios, de todos los sectores, por su contribución, sus discusiones”.

Junto con ello, el secretario de Estado aseguró que luego de la discusión en el Senado quedan temas pendientes para abordar en el futuro, tales como el pago a 30 días para las pymes. “Requiere mirarlo a fondo, volver a ver por qué la ley que existe no está funcionando ordenadamente”, aseguró.

“Hubo una reflexión bien profunda, porque hubo muchos votos que yo creo que fueron mucho más allá del oficialismo, que se abstuvieron o apoyaron, porque hay una legítima duda de que esto se pueda arreglar por medio de un simple artículo”, complementó el titular de Hacienda.

En el debate en la sala, el senador Diego Ibáñez (Frente Amplio), autor de la norma sobre las pymes que fue suprimida por este veto, lamentó que el gobierno desaprovechara una medida en favor de las pequeñas empresas con el argumento de que “hay que hacerla bien”. “Estamos hablando de una ley miscelánea. De verdad, yo creo que aquí había una oportunidad, ministro Quiroz. Era ahora la oportunidad, era ahora el momento. Es una reivindicación justa”, agregó.