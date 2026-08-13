La amenaza de Zandra Parisi que pone cuesta arriba la agenda legislativa del gobierno

El portazo del gobierno para declarar feriado el 17 de septiembre -mediante el patrocinio del proyecto de ley de la diputada Zandra Parisi (PDG)- trajo la primera consecuencia.

La resolución del gobierno, sin embargo, no estuvo exenta de enredos. Por un lado, el equipo económico, particularmente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz- hablaba de evaluar la medida-; el Ministerio del Interior -primero el subsecretario Máximo Pavez y luego el jefe de gabinete, Claudio Alvarado- manifestaban que La Moneda no iba a suscribir a la iniciativa.

Luego de este choque de versiones, el ministro de la Segpres, José García (RN), aseguró que no habría feriado, lo que fue respaldado posteriormente por Quiroz.

La negativa del Ejecutivo trajo como primera consecuencia la amenaza de la diputada Parisi para las futuras tramitaciones legislativas , particularmente para las reformas constitucionales, que requieren de 89 votos en la Cámara. Esto, en un contexto en que las fuerzas de derecha tienen 76 diputados.

“Respeto lo que digan los ministros, pero también tengo buena memoria. Y soy estudiosa, sé que acá hay otros caminos también, como plantearlo en la sala soberana que tenemos nosotros en este Congreso. Vamos a tratar la admisibilidad del proyecto ”, sostuvo Parisi, en referencia a la posibilidad que tienen en el pleno de la corporación de dar vuelta el criterio de la mesa para declarar el proyecto como admisible.

En ese sentido, la parlamentaria señaló que para tener éxito en esa jugada requiere de 50 votos, “ no así el gobierno, que necesita 89 votos para poder lograr sus proyectos futuros . Entonces, me gustaría que nos sentáramos a conversar”.

“Este proyecto se presentó con muchísima anticipación en comparación a otras ocasiones donde tenían problemas con las fechas de feriado de septiembre, agregó la diputada, quien no ha cesado en su cruzada.

Antes del inicio de la sesión de sala del Senado -convocada para pronunciarse por los vetos presidenciales a la megarreforma económica-, Quiroz fue consultado por la amenaza de la diputada.

“Tenemos una muy buena relación con el PDG, yo en lo personal con prácticamente todos y cada uno de los parlamentarios, así que esperaría que este tema del feriado no sea un motivo de cambio en la relación que tenemos hacia adelante ”, afirmó el ministro.

Fuentes de gobierno, además, desdramatizan con los dichos de la parlamentaria del PDG, pues aseguran que pueden apostar a tener un diálogo político con parlamentarios del Socialismo Democrático para conseguir la aprobación de los proyectos que requieran el piso de 89 votos en la Cámara.