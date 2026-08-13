Hernán Caputto se rinde ante Diego Sánchez tras el empate de Coquimbo en la Copa Libertadores: “Fue fundamental”

Quedaban 10 minutos del partido entre Coquimbo Unido y Platense en Argentina y el VAR llama al árbitro Bénitez para sancionar un penal contra el cuadro pirata, cuando caía por la cuenta mínima.

Pero Diego Sánchez estaba para hacer historia. El portero del cuadro nortino tapó el tiro de Guido Mainero y luego, tras el rebote, le puso el pecho al cañonazo de Nicolás López para evitar que los argentinos aumentaran la cuenta.

Tras cartón, Guido Vadalá anotó el empate para los chilenos y dejó abierta la llave para la definición que se disputará el próximo miércoles 19 de agosto en la región de los aurinegros. “Todos los equipos necesitan jugadores de jerarquía que nos den ese plus y Sánchez fue fundamental”, aseguró el técnico de los nacionales.

Luego agregó que “ya era muy bueno que no se ampliara el marcador y después fue mejor, porque vino el empate. Estoy acostumbrado a que lo haga (jugar bien) y espero que lo siga haciendo, al igual que otros jugadores, pero en este caso fue Diego”.

¡¡IMPRESIONANTE!! ¡DOBLE TAPADA INCREÍBLE DE DIEGO SÁNCHEZ PARA EVITAR EL 2-0 DE PLATENSE SOBRE COQUIMBO UNIDO!



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Caputto también aseveró que “fue un resultado justo. No es demagogia. En el trámite del partido se vio que intentamos jugar de igual a igual y sabíamos que teníamos que tratar de que no nos convirtieran y después nos dimos cuenta que podíamos competir y que somos un equipo que hacemos historia, pero debemos poner los pies en la tierra porque la vuelta será un partido igual de difícil que hoy (miércoles)”.

Luego el estratega valoró que el enfrentamiento ante Universidad Católica, por la Liga de Primera, fuera suspendido y reveló que “es muy bueno que se haya postergado ese partido, no se si será una ventaja o no, pero no da una semana para planificar y recuperarnos de mejor manera”.

En tanto, el autor de la igualdad -Vadalá- explicó que “hicimos un esfuerzo muy grande, nos entregamos por entero dentro de la cancha y nos llevamos un buen resultado para la vuelta en casa... Fue un partido duro, sabemos que es un rival difícil, nos costó, pero tenemos con qué y ahora a enfrentarlos en casa”.

¡GUIDOOOO! VADALÁ DEFINIÓ DE PRIMERA Y MARCÓ EL 1-1 AGÓNICO DE COQUIMBO UNIDO VS. PLATENSE.



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En la otra vereda, Martín Palermo confesó que “tengo una sensación rara, pero hay que analizar bien los 90 minutos de hoy y como les dije a los muchachos, todavía queda un partido más y la llave está abierta para cualquiera de los dos”.

El técnico de Plantense, que pasó por las bancas de Unión Española y Curicó Unido, concluyó que “en el segundo tiempo nos costó la pelota, hubo muchas equivocaciones y pasamos de tener la posibilidad de ganarlo 2-0 a que nos empataran en la última jugada. Pero queda el partido de vuelta y ya pensaremos cómo lo vamos a plantear”.