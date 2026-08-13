Frente a frente: Constanza Martínez y Gael Yeomans enfrentan posturas ad portas de elección por la presidencia del Frente Amplio

La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez en un debate en el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción'.

Este sábado 15 y domingo 16 de agosto la timonel del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, y la diputada del partido, Gael Yeomans, se enfrentarán por la presidencia del partido.

Ad portas de la votación -electrónica- que definirá la conducción de la tienda por los próximos dos años, las candidatas protagonizaron un debate en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, bajo la conducción del periodista Rodrigo Álvarez y la subeditora de política de LT, Paula Catena.

La incidencia de la tienda fue uno de los temas que generó mayor enfrentamiento, así como el lugar para ejercerla y hacer frente a materias como la agenda del gobierno. “No podemos encerrarnos en las paredes del Congreso”, señaló Martínez, mientras que Yeomans planteó que “no se puede tapar el sol con un dedo; la discusión política, los debates, las negociaciones sí se dan en el Congreso. El punto es que no queremos que se quede ahí”.

Incidencia, disponibilidad y “fuga” de militantes

“Creemos que la conducción actual cumplió un ciclo y que hoy necesitamos pasar a un nuevo nivel en donde un cambio en la dirección es necesario para tomar un rol protagónico, el rol que le corresponde asumir al Frente Amplio, un partido de liderazgo, el partido más grande de Chile”. Con esa frase abrió ‘los fuegos’ Yeomans consultada por los motivos por los cuales no apuesta por la continuidad.

La réplica no se hizo esperar. “No podemos estar diciendo que somos el partido más grande y más influyente al mismo tiempo que decimos que nos falta incidencia” , respondió Martínez, quien en el debate destacó que el FA “no es un partido poco incidente como se ha planteado, ni está a la cola de las discusiones. Es el partido más grande de Chile”.

Otro de los puntos de desavenencia fue en torno al tiempo para ejercer la presidencia. Martínez puso sobre la mesa que tenía la “disponibilidad para poder hacer este trabajo”. “Cuando yo digo 24-7 disponible para el partido no estoy haciendo una discusión moral. No creo que Gael ponga menos tiempo que yo a militar, ni cualquier otro militante. Lo que estoy diciendo es una cosa objetiva. Gael hoy día tiene un trabajo distinto a ser presidenta, que es ser diputada”, explicó.

Ante esa “diferencia” que marcó, Yeomans retrucó que “la mayoría de los presidentes de partidos son parlamentarios, entonces yo creo que esta es una discusión artificiosa, más bien un eslogan de campaña y no es un argumento real”.

Las candidatas también cruzaron visiones respecto a la “fuga” de 7 mil militantes durante la conducción de Martínez, a la que apunta la parlamentaria. ¿Cuál es la autocrítica que se realiza desde la conducción respecto a este punto?“ planteó.

“Prefiero cuidar al partido y no decir cuáles fueron los tres eventos en los cuales hay fuga de militantes” , dijo Martínez, agregando que no estaban directamente relacionados con la conducción y que han logrado también “hacer que más gente se involucrara”, aunque no alcanzan a “netear” esa cifra.

Adherentes de Boric y coalición

Las dos candidatas contrastaron posturas también sobre qué lista representaría mejor a los adherentes del expresidente Gabriel Boric , militante de la colectividad y con quien ambas se reunieron el pasado 5 de agosto.

Mientras la actual timonel planteó que “el liderazgo del presidente Boric es un liderazgo del partido” y que es un “error” intentar adjudicarse la figura del otrora mandatario, la diputada Yeomans dijo que “estamos representando a quienes son parte del proyecto del Frente Amplio porque firmaron por el presidente Boric” para las presidenciales, reforzando la idea que expresó hace unos días en entrevista con La Tercera.

Ante eso, Martínez sostuvo que la intención de armar una coalición -idea que la lista de Yeomans ha empujado y por lo que Boric abogó durante su mandato- es una intención “que el propio partido ya determinó como parte de su hoja de ruta” y que no es “una decisión” de los adherentes de Yeomans.

“Es un trabajo que llevamos cuatro años tratando de armar y que es difícil. La unidad no se declara, se construye ”, enfatizó la exdelegada presidencial, agregando que “eso implica no hacer simplemente alocuciones de lo que uno quiere”.

Martínez, de todas formas, sí mostró un matiz con Boric a propósito de la autocrítica que este último realizó sobre la conformación de su primer gabinete. El expresidente dijo que lo habría armado de forma “más equilibrada” en el sentido de “la experiencia en el manejo del Estado”.

“Creo que la idea de experiencia e inexperiencia no puede ser solamente en base al Estado, tiene que ser en base también a luchas sociales vivas”, sostuvo la timonel.

Relación con el Ejecutivo y “gobierno de ultraderecha”

Martínez y Yeomans mostraron similitudes sobre la postura que debe tener el partido en su relación con el Ejecutivo. Ambas calificaron la administración del Presidente José Antonio Kast como un “gobierno de ultraderecha” y apuntaron a La Moneda como el actor que no ha tenido la disposición de dialogar.

“ Creo que este gobierno no da las garantías para poder debatir , eso no implica que no vamos a participar en pasos de diálogo, el partido siempre va a asistir si el Presidente (Kast) llama y eso es una definición que no tenemos problema de hacer”, dijo la actual presidenta, agregando que “el Frente Amplio es dialogante, ha participado de todas las instancias a las que se convoca. Es el gobierno el que no tiene disposición a dialogar”. De hecho, recalcó que le “preocupa” cuando se dice que hay “dos almas” en el gobierno, ya que no ve “una diferencia sustantiva” entre los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot con Jorge Quiroz.

Por su parte, la diputada planteó que “ el gobierno es el que ha tomado una posición, el que ha dicho no queremos dialogar y no queremos transar (...). Sus actos hablan más que sus palabras y sus actos con la reforma tributaria fue pasar la aplanadora (...). Frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que prepararnos para las próximas elecciones? Así es". En su intervención también enfatizó que si bien “intentar hablar con alguien que no quiere conversar es como dialogar con una pared (...) Eso no quita que vamos a renunciar al rol que nos corresponde hacer. Tenemos parlamentarios, por lo tanto, podemos tener iniciativa legislativa”.

Ambas recalcaron que tenían “acuerdo” en esta materia.

Cuba, gestación subrogada y otras coincidencias

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, viajó a Cuba, país que, ha dicho, tiene “un sistema democrático”. A las candidatas a presidir el Frente Amplio se les consultó por ese periplo y por la postura del líder del PC, considerando que en más de una ocasión el expresidente Boric se refirió el régimen cubano como una “dictadura”.

“ Creo que es importante respetar los caminos de cada uno de los partidos . En eso tenemos una visión superclara como Frente Amplio de total rechazo al bloqueo criminal y (apoyo a la) ayuda humanitaria y vínculos internacionales”, dijo Martínez. Yeomans complementó que efectivamente “esas son definiciones que hemos tomado conjuntamente en el partido”. “No tengo matices y no tengo problemas con señalar que no es un sistema autoritario como ese el que quiero para mi país”, añadió.

En tanto, durante el debate, ninguna de las dos candidatas calificó a China como una democracia.

En cuando al debate por la gestación subrogada, ambas coincidieron en que es una discusión que aún debe darse al interior del partido. “Esa es una conversación bien compleja. De hecho, lo hablábamos ayer, que es uno de los temas que debiésemos discutir con la base militante, sobre todo con el Frente Feminista. Es una conversación que tenemos que tener”, dijo la presidenta del FA.

La diputada, por su parte, sostuvo que “es una discusión que debe tener el partido y tomar una posición del partido. De hecho, yo esperaría eso antes de que en la bancada nos tengamos que pronunciar”.

12 agosto 2026 Debate por presidencia del Frente Amplio, candidatas Constanza Martínez y Gael Yeomans. Foto: Andrés Pérez Andres Perez