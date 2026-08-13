Cordero reivindica rol de Tohá tras dichos de Boric: “El éxito del fast-track legislativo es de la ministra”

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este miércoles a la autocrítica hecha por Gabriel Boric sobre el trabajo en seguridad en su administración, donde además planteó que su exministra del Interior, Carolina Tohá, no llegó a “salvar los muebles” de su administración en 2022.

Un mea culpa que el expresidente realizó durante la presentación del libro de Eugenio Tironi, La resaca, al igual que la afirmación que realizó sobre la exalcaldesa que desató el malestar en el Socialismo Democrático, al ser ella militante del PPD.

Es así como el senador del mismo partido, Pedro Araya, afirmó que “Boric parece olvidar con demasiada facilidad el desorden y las dificultades que enfrentaba su gobierno antes de la llegada de Carolina Tohá a Interior”.

Ante esto, Cordero partió afirmando, en conversación con 24 Horas, que no es la primera vez que Boric se refiere a que su administración en seguridad no fue creíble.

“El presidente lo ha dicho en anterioridad. Yo me recuerdo un par de entrevistas que lo dijo. Y con la característica que tiene el presidente de ser muy sincero en esto. Pero con esa sinceridad también, la evidencia demostró que era una de las principales preocupaciones de los chilenos y el gobierno se concentró en eso”, argumentó.

Carolina Tohá y Gabriel Boric. Foto: Archivo.

Para luego apuntar directamente a la labor de la exministra del Interior en el ámbito de la seguridad: “Yo creo que ahí el trabajo destacado que tuvo la ministra Tohá de tratar de generar un acuerdo político con la oposición es el mejor ejemplo”.

“A mí me tocó ser ministro de Seguridad, pero para ser completamente franco, el éxito del fast-track legislativo es de la ministra Tohá (...) Con el cual se creó el Ministerio de Seguridad, en el fondo, mediando de por medio mi paso por Interior, recuerdan, como subsecretario” , afirmó el abogado.

De la misma forma, dijo que “yo creo que la administración del presidente Boric también puede ser recordada con una capacidad que tuvo su gobierno para poder leer la demanda de la sociedad chilena y adaptarse a ella. Pese a todas las opiniones, incluso, que podían existir en los parlamentarios, en el oficialismo entonces, en el Congreso”.

“Y yo creo que fue una agenda valiente, fue una agenda que siempre tuvo por un propósito una cosa. El tema de seguridad es clave, tiene que ver con la tranquilidad”, señaló.

Además se refirió a la relación del progresismo con los temas de seguridad que, a su juicio, esta corriente política siempre miró con distancia.

“Pero yo soy un convencido que no hay nada más distributivo que preocuparse de la seguridad pública. Porque, en general, las personas que tienen recursos pueden disponer de medios para protegerse de sí mismas (...) Pero los más afectados en materia de seguridad pública son los más vulnerables”, indicó.

Asimismo, Cordero señaló que cree que “al progresismo le falta sentirse más orgulloso de lo que hizo la administración del presidente Boric en materia de seguridad. Creo que el tiempo va a mirar ese período con buenos ojos en esos términos, sobre todo por la capacidad de poder generar acuerdos”.

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