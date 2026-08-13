SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabinero grave tras ser herido a bala durante control de identidad en Antofagasta

    Antisocial abrió fuego en cuatro oportunidades contra el funcionario policial, quien fue trasladado al Hospital Regional de Antofagasta.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    FOTO: Referencial (ATON).

    Internado con lesiones de gravedad permanece un funcionario de Carabineros, de 44 años de edad, que resultó baleado en el marco de un control de identidad en la ciudad de Antofagasta.

    Según se conoció, todo se registró cerca de las 18.30 horas, cuando personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría Antofagasta realizaba patrullajes preventivos en el sector Centro Alto de la ciudad, tras denuncia de venta de drogas.

    En este marco, desde la insititución policial señalaron que los uniformados procedieron a realizar un control de identidad a cinco sujetos en la intersección de pasaje Huanchaca con calle Chiloé.

    Ahí, uno de los individuos fiscalizados huyó del lugar, por lo que fue seguido por un sargento primero de la policía uniformada. Sin embargo, al darle alcance, el sujeto extrajo un arma y le propinó cuatro disparos.

    Al respecto, el prefecto de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, indicó que “al momento de fiscalizar a un individuo que se encontraba en la vía pública, al parecer efectuando venta de drogas, un individuo extrae un arma de fuego y efectúa disparos hacia el personal de Carabineros, resultando uno de los nuestros lesionado de caracter grave”.

    El funcionario fue trasladado al Hospital Regional de Antofagasta, donde fue sometido a cirugías por sus lesiones y se espera que este jueves sea trasaladado vía área hasta Santiago.

    El director del recinto hospitalario, Pedro Usedo, informó que la víctima “venía con lesiones, compatibles con arma de fuego, tanto en su brazo derecho, brazo izquierdo, antebrazo derecho y una lesión dorsal que es compatible con un hemoneurotórax, el cual fue resuelto ya en pabellón”.

    Agregó que “afortunadamente, el paciente está fuera de riesgo vital y en este minuto se encuentra estabilizándose una fractura de húmero izquierdo a consecuencia de una herida de bala”

    Búsqueda del agresor

    Tras el ataque, el autor de los disparos huyó hacia un sitio eriazo y aunque se desplegó un gran operativo policial para dar con el paradero, hasta las 22 horas de este miércoles seguía sin ser ubicado.

    El procedimiento está a cargo de Fiscalía ECOH, con diligencias de OS9 y LABOCAR, mientras unidades especializadas mantienen el despliegue en el sector para dar con el atacante.

    El prefecto Muñoz señaló al respecto que “en estos momentos, están todos nuestros recursos institucionales de la región en búsqueda de este delincuente”.

    En este sentido, agregó que “hacemos un llamado a la comunidad a poder cooperar con nosotros y entregar información al nivel de emergencia 133, por que a este delincuente lo vamos a atrapar, a detener, en cualquier momento”.

    Delegada presidencial anuncia querella

    En tanto, la delegada presidencial regional, Katherine López, indicó que el Ejecutivo presentará una querella contra el responsable de este “cobarde hecho”.

    En este sentido, aseguró que “eso no lo vamos a tolerar y es deber del Estado proteger a quienes nos protegen a nosotros”.

    Así, informó que desde el gobierno se va a “presentar la querella correspondiente para que este criminal pague ante la justicia”.

    Más sobre:PolicialAntofagastaCarabinerosbaleado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Explosión subterránea de gas destruye casa en Independencia y deja cuatro personas lesionadas

    Cordero reivindica rol de Tohá tras dichos de Boric: “El éxito del fast-track legislativo es de la ministra”

    Sebastián Piñera en 50 voces globales: lanzan libro con testimonios de líderes mundiales sobre el expresidente

    Frente a frente: Constanza Martínez y Gael Yeomans enfrentan posturas ad portas de elección por la presidencia del Frente Amplio

    Corte de Valdivia falla que los gatos son seres sintientes por lo que no se les puede aplicar el Código Civil

    Ripamonti opta por el silencio en la disputa del FA entre Martínez y Yeomans

    Lo más leído

    1.
    Familia Allende vende casa del expresidente a una empresa de topografía y se transformará en oficinas

    Familia Allende vende casa del expresidente a una empresa de topografía y se transformará en oficinas

    2.
    Senadores oficialistas de la comisión de Hacienda fueron excluidos de audiencia pública del TC por la megarreforma

    Senadores oficialistas de la comisión de Hacienda fueron excluidos de audiencia pública del TC por la megarreforma

    3.
    Corte de Valdivia falla que los gatos son seres sintientes por lo que no se les puede aplicar el Código Civil

    Corte de Valdivia falla que los gatos son seres sintientes por lo que no se les puede aplicar el Código Civil

    4.
    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    Fracasa primer concurso de notarios: de 80 postulantes casi ninguno pasó la prueba y Servicio Civil analiza declararlo desierto

    5.
    Fin a la pugna Hermosilla vs Valencia: Ministerio Público descarta delitos en querella contra el fiscal nacional

    Fin a la pugna Hermosilla vs Valencia: Ministerio Público descarta delitos en querella contra el fiscal nacional

    6.
    Liceo Augusto D’Halmar suspende clases presenciales tras denuncia por amenazas contra estudiante que rechazó el paro

    Liceo Augusto D’Halmar suspende clases presenciales tras denuncia por amenazas contra estudiante que rechazó el paro

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases este jueves y viernes

    Las comunas con suspensión de clases este jueves y viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Explosión subterránea de gas destruye casa en Independencia y deja cuatro personas lesionadas
    Chile

    Explosión subterránea de gas destruye casa en Independencia y deja cuatro personas lesionadas

    Cordero reivindica rol de Tohá tras dichos de Boric: “El éxito del fast-track legislativo es de la ministra”

    Sebastián Piñera en 50 voces globales: lanzan libro con testimonios de líderes mundiales sobre el expresidente

    Caso Sartor: Fiscalía cuestiona defensa de imputados en décima jornada de formalización
    Negocios

    Caso Sartor: Fiscalía cuestiona defensa de imputados en décima jornada de formalización

    Ley Karin: gobierno defiende necesidad de nuevo reglamento en medio de visiones contrapuestas de la CUT y la CPC

    Isidora Gold: nuevo proyecto de oro por US$ 500 millones ingresará a evaluación ambiental en 2027

    Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo
    Tendencias

    Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Hernán Caputto se rinde ante Diego Sánchez tras el empate de Coquimbo en la Copa Libertadores: “Fue fundamental”
    El Deportivo

    Hernán Caputto se rinde ante Diego Sánchez tras el empate de Coquimbo en la Copa Libertadores: “Fue fundamental”

    El doble tapadón de Diego Sánchez para Coquimbo tras un polémico penal cobrado a Platense en Argentina

    Los piratas sacan un botín en el epílogo: Coquimbo obtiene un agónico empate con Platense y se ilusiona en la Copa Libertadores

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El desafío de cantar canciones del otro: Princesa Alba y Julianno Sosa reinventan sus propios hits
    Cultura y entretención

    El desafío de cantar canciones del otro: Princesa Alba y Julianno Sosa reinventan sus propios hits

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo

    Poeta uruguaya Circe Maia gana el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

    “San José del Palmar y el Chocó también son Colombia”: el alcalde del epicentro del terremoto clama por ayuda
    Mundo

    “San José del Palmar y el Chocó también son Colombia”: el alcalde del epicentro del terremoto clama por ayuda

    Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

    Después de 121 años, España vivió un eclipse solar total

    Cazuela de cerdo
    Paula

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?