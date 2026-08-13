Carabinero grave tras ser herido a bala durante control de identidad en Antofagasta

Internado con lesiones de gravedad permanece un funcionario de Carabineros, de 44 años de edad, que resultó baleado en el marco de un control de identidad en la ciudad de Antofagasta.

Según se conoció, todo se registró cerca de las 18.30 horas, cuando personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría Antofagasta realizaba patrullajes preventivos en el sector Centro Alto de la ciudad, tras denuncia de venta de drogas.

En este marco, desde la insititución policial señalaron que los uniformados procedieron a realizar un control de identidad a cinco sujetos en la intersección de pasaje Huanchaca con calle Chiloé.

Ahí, uno de los individuos fiscalizados huyó del lugar, por lo que fue seguido por un sargento primero de la policía uniformada. Sin embargo, al darle alcance, el sujeto extrajo un arma y le propinó cuatro disparos.

Al respecto, el prefecto de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, indicó que “al momento de fiscalizar a un individuo que se encontraba en la vía pública, al parecer efectuando venta de drogas, un individuo extrae un arma de fuego y efectúa disparos hacia el personal de Carabineros, resultando uno de los nuestros lesionado de caracter grave”.

El funcionario fue trasladado al Hospital Regional de Antofagasta, donde fue sometido a cirugías por sus lesiones y se espera que este jueves sea trasaladado vía área hasta Santiago.

El director del recinto hospitalario, Pedro Usedo, informó que la víctima “venía con lesiones, compatibles con arma de fuego, tanto en su brazo derecho, brazo izquierdo, antebrazo derecho y una lesión dorsal que es compatible con un hemoneurotórax, el cual fue resuelto ya en pabellón”.

Agregó que “afortunadamente, el paciente está fuera de riesgo vital y en este minuto se encuentra estabilizándose una fractura de húmero izquierdo a consecuencia de una herida de bala”

Búsqueda del agresor

Tras el ataque, el autor de los disparos huyó hacia un sitio eriazo y aunque se desplegó un gran operativo policial para dar con el paradero, hasta las 22 horas de este miércoles seguía sin ser ubicado.

El procedimiento está a cargo de Fiscalía ECOH, con diligencias de OS9 y LABOCAR, mientras unidades especializadas mantienen el despliegue en el sector para dar con el atacante.

El prefecto Muñoz señaló al respecto que “en estos momentos, están todos nuestros recursos institucionales de la región en búsqueda de este delincuente”.

En este sentido, agregó que “hacemos un llamado a la comunidad a poder cooperar con nosotros y entregar información al nivel de emergencia 133, por que a este delincuente lo vamos a atrapar, a detener, en cualquier momento”.

Delegada presidencial anuncia querella

En tanto, la delegada presidencial regional, Katherine López, indicó que el Ejecutivo presentará una querella contra el responsable de este “cobarde hecho”.

En este sentido, aseguró que “eso no lo vamos a tolerar y es deber del Estado proteger a quienes nos protegen a nosotros”.