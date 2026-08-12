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    Liceo Augusto D’Halmar suspende clases presenciales tras denuncia por amenazas contra estudiante que rechazó el paro

    La medida regirá desde este jueves 13 de agosto y se mantendrá mientras se desarrollan los procedimientos investigativos. La fecha de retorno a las actividades presenciales será informada posteriormente a la comunidad educativa.

    Por 
    Luis Cerda

    La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa (CMDS) anunció este miércoles la suspensión de las clases presenciales en el Liceo Augusto D’Halmar a partir del jueves 13 de agosto, en medio de una denuncia por amenazas y hostigamientos contra un estudiante que manifestó su rechazo al “paro de lápices” que se desarrolla en el establecimiento.

    La decisión fue informada por la Dirección de Educación de la corporación, que apuntó a la necesidad de resguardar a la comunidad escolar mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

    “Ante situaciones que podrían afectar la integridad y seguridad de estudiantes y funcionarios, se ha determinado, como medida preventiva de las denuncias de público conocimiento, la suspensión de las clases presenciales a contar del jueves 13 de agosto”, señaló la CMDS.

    La entidad agregó que la medida se mantendrá “mientras se desarrollan los procedimientos investigativos correspondientes, de acuerdo con los protocolos y disposiciones del Ministerio de Educación”.

    Asimismo, indicó que la fecha de reanudación de las clases presenciales será informada oportunamente a la comunidad educativa.

    Denuncia y movilización estudiantil

    La determinación se conoce luego de que el lunes ingresara a la Fiscalía Oriente una denuncia de la madre de un estudiante de enseñanza media, quien acusó amenazas y hostigamientos contra su hijo después de que este manifestara su rechazo a la paralización. Entre los antecedentes denunciados figuran mensajes con amenazas de muerte y la difusión de información personal y fotografías. Tras una reunión de la familia con representantes del establecimiento, se activó un protocolo de seguridad.

    El episodio ocurre en medio del “paro de lápices” indefinido iniciado esta semana por los estudiantes, medida que fue aprobada con un 89,1% de los votos. La movilización surgió tras un petitorio que incluye demandas por problemas de infraestructura, seguridad y funcionamiento del liceo, entre ellas reparaciones por filtraciones e inundaciones y deficiencias en la red eléctrica.

    La situación del Augusto D’Halmar se produce, además, en momentos en que el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, busca evitar el traspaso de los establecimientos municipales de la comuna al SLEP La Quebrada.

    El liceo ha sido precisamente uno de los recintos utilizados por el jefe comunal para defender la continuidad de la administración municipal. “A mí demuéstrenme por qué el Liceo Augusto D’Halmar estará mejor en el SLEP”, sostuvo anteriormente Sichel.

    Los establecimientos municipales de Ñuñoa deben ser traspasados al SLEP La Quebrada a partir del 1 de enero, mientras se tramita el proyecto del gobierno que busca modificar el calendario de implementación de los servicios locales y facilitar que determinados municipios puedan continuar administrando sus recintos educacionales

    Más sobre:ÑuñoaLiceo Augusto D’Halmar

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