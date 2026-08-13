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    García Ruminot defiende requerimiento ante el TC y afirma que plazos para reconectar servicios básicos aprobados en megarreforma son “incumplibles”

    El secretario de Estado argumentó que las condiciones extremas durante una emergencia pueden impedir el despliegue seguro de cuadrillas. Además, respondió a las críticas por una supuesta descoordinación en el Ejecutivo y recalcó que conocía la presentación del gobierno.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Valparaiso, 17 marzo 2026 El ministro Segpres, Jose Garcia Ruminot, durante la Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, defendió este miércoles el requerimiento presentado por el gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la norma de la megarreforma que fija plazos para la reposición de servicios básicos en zonas afectadas por emergencias, asegurando que en determinadas circunstancias son “incumplibles”.

    Durante la discusión en el Senado de los vetos supresivos presentados por el Ejecutivo a otras disposiciones de la iniciativa, el secretario de Estado explicó que el reparo apunta a los tiempos establecidos para restablecer los suministros: 24 horas para el agua potable y 48 horas para la electricidad.

    Según García, la obligación podría implicar el despliegue de trabajadores mientras todavía persisten condiciones que ponen en riesgo su seguridad.

    “Senapred ha sido clarísimo: no podemos exponer trabajadores cuando estamos con tormentas, lluvias copiosas, nieve o cuando hay árboles cayéndose. No podemos mandar cuadrillas a reponer servicios. Entendemos la necesidad, pero no podemos exponer a esos trabajadores”, sostuvo.

    En esa línea, recordó que durante el sistema frontal que afectó al país en julio uno de los fallecidos fue un trabajador que realizaba labores de reconexión del suministro eléctrico.

    El titular de la Segpres recalcó que el Ejecutivo comparte el objetivo de restablecer rápidamente los suministros. “Estamos absolutamente interesados en que se repongan los servicios y se hagan las inversiones por parte de las empresas concesionarias, que las superintendencias hagan su trabajo de fiscalización de manera permanente, pero pensamos que estos plazos establecidos en la norma aprobada son, en situaciones de emergencia, incumplibles”, afirmó.

    Responde a críticas por descoordinación

    Las explicaciones de García se produjeron luego de que la senadora independiente por la Región de O’Higgins, Alejandra Sepúlveda, cuestionara la coordinación entre los ministros a raíz de la controversia generada por el requerimiento ante el TC.

    La parlamentaria apuntó particularmente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalando que debía informar a sus pares del Interior, Claudio Alvarado, y de la Segpres sobre la presentación.

    “No es posible que el ministro de Hacienda no informe lo que está haciendo, que no informe a sus propios ministros de lo que está ocurriendo. ¿Toma las decisiones solo? Eso es lo que nos estamos enterando, ahora si eso es distinto, que nos digan”, sostuvo Sepúlveda, quien acusó una “descoordinación salvaje”.

    García, quien se encontraba presente en la Sala, utilizó su derecho preferente al uso de la palabra para responder y aclaró que él mismo suscribió la presentación ante el Tribunal Constitucional.

    “La senadora Alejandra Sepúlveda en su intervención señaló que el ministro Quiroz no me habría informado respecto al requerimiento presentado en el TC por la norma que establece la reposición de los servicios de agua, de gas y eléctrico y yo quiero señalar lo siguiente: yo soy firmante del requerimiento, por lo tanto, plenamente consciente de lo que firmé y de las razones que tuvimos como gobierno para hacer este requerimiento ante el TC”, aseguró.

    Más sobre:CongresoTribunal ConstitucionalJosé García RuminotSegpresRequerimientoServicios básicosAlejandra Sepúlveda

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