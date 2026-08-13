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    Política

    Ripamonti opta por el silencio en la disputa del FA entre Martínez y Yeomans

    La alcaldesa de Viña del Mar no se convenció por ninguna de las dos alternativas. Sí entregó su apoyo a Carla Amtmann en su carrera por un cupo en el comité central. Tampoco quiso inmiscuirse en la disputa regional del partido.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Las principales autoridades y personeros del Frente Amplio han manifestado estas semanas sus preferencias en la disputa por la presidencia del partido que protagonizan la actual timonel, Constanza Martínez, y la diputada Gael Yeomans. Menos dos: el expresidente Gabriel Boric y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

    Y ninguno de los dos lo hará en lo que queda de campaña, que se cierra este jueves. Por un lado, el exmandatario transparentó su opción de marcar prescindencia pública y remitirse a promover la participación. La jefa comunal de la Ciudad Jardín, en tanto, no se convenció por ninguna de las dos alternativas y optó por el silencio en la medición de fuerzas que se realizará este fin de semana.

    Su nombre fue ligado desde el inicio a la opción de Martínez, pues llegó al Frente Amplio por medio de Revolución Democrática, sector que hoy representa Andrés Couble, quien va como secretario general.

    Con los días, sin embargo, se fueron dando señales contrarias. Primero, uno de sus cercanos, el diputado Jorge Brito, planteó su respaldo a la renovación de la directiva, lo que implicó un apoyo implícito a Yeomans.

    Luego, en las actividades que encabezó Martínez con los principales alcaldes que la respaldan, nunca apareció Macarena Ripamonti. Esto, al contrario de lo que sí hicieron los jefes comunales de Maipú, Tomás Vodanovic; de Valdivia, Carla Amtmann, y de Peñalolén, Miguel Concha.

    Ripamonti no quiso participar. En parte, dicen en el entorno de la alcaldesa, ella optó por centrarse en los temas de su comuna, que fue afectada por el frente de mal tiempo y en labores relativas al municipio. “Decidió que Viña fuera la Suiza del FA”, dicen, a modo de broma, entre su círculo.

    Ripamonti también optó por el mismo diseño en las elecciones regionales del frenteamplismo, que también se realizarán este fin de semana. Su decisión la tomó para evitar inclinar la balanza entre los contendores de esos comicios, quienes ven a Ripamonti como uno de los principales liderazgos de la zona, junto con la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, y al senador Diego Ibáñez.

    Así, la jefa comunal de Viña del Mar no marcará posturas respecto de la disputa por la presidencia del partido ni por los cargos regionales de la colectividad. De todas formas, la alcaldesa sí intentará incidir en las elecciones generales del comité central del partido.

    Sus comicios también se harán este fin de semana y definirán a los más de 100 dirigentes que se encargarán de decisiones políticas como la elección de candidatos y políticas de alianzas. En ese marco, Macarena Ripamonti le entregó por medio de sus redes sociales el respaldo a la alcaldesa Carla Amtmann, quien compite a la cabeza de la lista ligada a las figuras de Revolución Democrática.

    En la misma nómina hay otros dirigentes de renombre, como el exembajador Sebastián Depolo, el exconvencional Fernando Atria y el exsenador Juan Ignacio Latorre.

    Los cercanos de Ripamonti aseguran que esto lo hizo como un gesto para reforzar su apuesta por el “municipalismo”.

    Más sobre:Macarena RipamontiRipamontiFrente AmplioFAGael YeomansConstanza Martínez

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