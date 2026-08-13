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    El desafío de cantar canciones del otro: Princesa Alba y Julianno Sosa reinventan sus propios hits

    Los dos artistas chilenos inauguran en Chile Red Bull Track Takeover, formato que los desafía a reinterpretar una canción del otro. Sosa toma Convéncete y Princesa Alba se apropia de Bellaquera, en un encuentro que les permitió conocerse y podría terminar en una nueva colaboración. El formato tendrá otros capítulos.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Reintrepretar la canción de otro siempre resulta un desafío para un artista. Pero más aún cuando el otro está presente y se hace en vivo. Esa experiencia es la que pasaron Princesa Alba y Julianno Sosa.

    Ambos fueron los primeros chilenos en abrir la experiencia Red Bull Track Takeover, el formato audiovisual que los desafía a reinterpretar sus propias canciones desde la mirada del otro. Así, Princesa Alba interpretará Bellaquera, mientras Sosa hará suya a Convéncete.

    Princesa Alba

    Red Bull me mandó un roster de artistas y me dijeron que yo sugiriera a alguien que fuese totalmente diferente a mí”, dice Princesa Alba a Culto. “Encontré en Juliano una persona que admiro mucho, admiro mucho su carrera y hicimos dos canciones, que me tienen muy contenta”.

    Para Julianno Sosa, ha resultado toda una experiencia. “Con la Trini no nos conocíamos, después nos hicieron primero ese meet de conocernos, de ver como la vibra, la energía que hay entre los dos. Y gracias a Dios fue súper buena, con la Trini me encantó su energía, me encantó su vibra”, cuenta a Culto.

    Entonces ahí vino el siguiente paso; elegir el repertorio. “Yo había seleccionado otro tema, SOY EL MEJOR EN ESTO”, revela Julianno. “Pero finalmente a la Trini le corría más Bellaquera y obviamente es una decisión totalmente respetable. Nosotros teníamos otro punto de vista y finalmente igual se dio bien. La idea era que ambos nos sintiéramos cómodos en la selección de temas”.

    Por su lado, Princesa Alba pensó en Convéncete como opción para Sosa. “La verdad es que yo estaba muy abierta a que cualquiera pudiese ser”, comenta. “Pero encontraba bastante interesante que Juliano se metiera en una canción que es tan onírica y pop y femenina”.

    Julianno Sosa y Princesa Alba

    La idea del proyecto es que cada quien arranca cantando su canción y luego, entra el otro en un momento del tema y se lo apropia. Un proceso que se desarrolló en estudio porque hubo que definir con detalle el momento adecuado. “Era una tarea difícil porque son dos canciones que son muy hits, entonces elegir en qué parte entrar y todas esas cosas fue un trabajo que hicimos un proceso de producción musical anterior”, explica Princesa Alba. Luego filmaron las interpretaciones en video.

    El proyecto comenzará a revelarse este 12 de agosto, con el estreno de la primera entrega protagonizada por Julianno Sosa. El 19 de agosto, se estrenará el segundo capítulo, donde Princesa Alba toma el relevo para completar esta experiencia musical. Ambos episodios estarán disponibles en el canal de YouTube de Red Bull Surco.

    El encuentro naturalmente generó la inquietud por una eventual colaboración entre ambos artistas. “Me encantaría hacer otro tema con la Princesa y hagamos un swap, uno pa’ ella y uno pa’ mí, encantado”, dice Sosa. “Finalmente uno conoce a la artista por Instagram nomás po’. Entonces uno ya como que se conoce más a fondo”.

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