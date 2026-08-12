Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo. Foto: Referencial.

Desde este miércoles 12, el cielo sobre varias regiones del país se iluminará con rayos. Y es que están pronosticadas tormentas eléctricas para al menos 10 de ellas, según reveló el pronóstico de Meteored, que utiliza el modelo meteorológico ECMWF.

A la par, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) tiene un aviso y una alerta por tormentas eléctricas para el norte de Chile.

Sin embargo, la meteoróloga Reina Campos advirtió que entre este miércoles 12 y el viernes 14, una vaguada en altura será la responsable de que se vean rayos y se sientan truenos desde el norte hasta el sur del país.

Todo habría comenzado en la madrugada de este miércoles. Se reportó actividad eléctrica en Atacama, Antofagasta y Coquimbo.

Sin embargo, este habría sido solo el inicio de este fenómeno. A continuación, todas las regiones en las que habrá tormentas eléctricas, según el pronóstico.

Anuncian tormentas eléctricas desde el norte, pasando por Santiago, hasta el sur: cuándo y dónde brillará el cielo. Foto: Referencial. Tendencias / La Tercera

Las regiones de Chile que tendrán tormentas eléctricas

Según Campos, durante la tarde de este miércoles 12, las tormentas eléctricas se presentarán desde la Región de Arica hasta la Región de Coquimbo . Por la noche y hasta la madrugada del jueves, continuarán en Antofagasta y Atacama (en esta última región, podrían extenderse hasta la mañana del mismo día).

Desde el jueves 13, la actividad eléctrica se moverá más hacia la zona central y centro-sur, con límite en la Región del Biobío: habrían truenos y rayos desde Antofagasta, pasando por el litoral de la Región de Valparaíso , el sector poniente de la Región Metropolitana , y el valle de la Región del Maule .

Este mismo escenario se repetirá el viernes 14 de agosto, pero de vuelta al norte, en Atacama y Coquimbo, según la meteoróloga.