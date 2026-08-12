Revive el empate de Coquimbo Unido frente a Platense por los octavos de final de la Copa Libertadores
El cuadro pirata visitó al equipo dirigido por Martín Palermo y logró un punto de oro en su búsqueda por avanzar a la siguiente fase del torneo continental. Repasa toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.
Platense 1-1 Coquimbo Unido
Hasta la próxima
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Termina el partido
Coquimo rescata un punto de oro en Argentina y definirá su paso a cuartos en el puerto pirata, la próxima semana.
VAR
95’. Se tiran líneas para saber si Vadalá está adelantado. Pero está todo en regla y empata Coquimbo.
La igualdad
94′. Contra de Coquimbo. Pase de Zavala y Vadalá le pega cruzado para anotar el empate.
Goooooooooooooool de Coquimbo
Agregado
90′. Se jugarán 5 minutos más en este partido.
Otra vez Sánchez
90′. Bobadilla remata desde el centro del área y el portero de Coquimbo vuelve a salvar su arco.
Doble tapada
Cambio en Coquimbo
Sánchez espectacular
82′. Mainero tira el penal al primer palo y ataja el portero de Coquimbo. Luego vino el rebote y otra vez tapa el Mono Sánchez.
Penal
80′. Tras la intervención del VAR, Benítez cobra la pena máxima contra Coquimbo
Reclaman penal
79′. Todo Platense pide la pena máxima. El juez Benítez no cobra nada. Van al VAR.
Disparo
76′. Barrios prueba para Platense. La pelota queda en el techo del arco.
Cambios en el local
Reinicio
70′. Palermo le pide a los jugadores que tengan “paciencia” para evitar perder la pelota ante Coquimbo.
Pausa de Hidratación
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Nuevos cambios
Cambio
Era gol
61′. Pratto para Riveros y éste le pega. Aparece justo un defensa de Platense y evita el empate.
Cambio
Se lo pierde Coquimbo
55′. Centro al segundo palo de Zavala. Cabezazo de Pratto. Elevado.
Cabezazo
51′. Pratto gana por aire para Coquimbo. Desviado.
Presiona
49′. Coquimbo adelanta las líneas. Recupera alto y busca el arco de Platense.
Segundo tiempo
Coquimbo sale con todo a buscar la igualdad.
Únete
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Termina el primer tiempo
Platense lo gana por la mínima. De manera justa. Coquimbo presiona, aunque no crea peligro.
Agregado
45′. Se añadieron 3 minutos más a esta primera parte.
Presiona Coquimbo
42′. Los piratas buscan cortar la salida de Platense.
Tarjetas Amarillas
39′. Merlini en Platense y Gazzolo en Coquimbo son amonestados por discutir en la cancha.
1-0
Apertura de la cuenta
35′. Giménez salta solo en el área de Coquimbo y la pone en el ángulo superior derecho. Lo gana Platense.
Gooooooooooooool de Platense
Esquina
33′. Camargo busca de palomita en el primer palo para Coquimbo. Fuera.
Reinicio
28′. Coquimbo y Platense vuelven a jugar.
Pausa de Hidratación
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Ataque
22′. Zapiola arma un parque de paredes y luego remata. Otra vez, Sánchez salva a Coquimbo.
Salvada
16′. Error en la salida de Platense. La toma Zavala. Pase atrás. Pratto le pega y aparece justo Cuesta para evitar que ese remate llegue al arco.
Aliento
Tapada
12′. Silva aparece solo en el segundo palo. Ataja Sánchez. Otra vez, se salva Coquimbo.
Remate
10′. Ferreira la toma fuera del área y le pega rasante. Se va por poco. Se salva Coquimbo.
Imprecisos
8′. Cuando Coquimbo tiene la pelota, no logra dar tres pases seguidos.
Tarjeta Amarilla
4′. Rodríguez es amonestado en Coquimbo por codazo.
Presiona
3′. Platense salió a buscar. La defensa pirata responde bien.
Comienza el partido
Platense y Coquimbo ya juegan el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.
El 11 de Coquimbo
La formación de Platense
Inédito
Coquimbo y Platense nunca se han enfrentado en un torneo Conmebol.
Calentamiento
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