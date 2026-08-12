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    EN VIVO

    Revive el empate de Coquimbo Unido frente a Platense por los octavos de final de la Copa Libertadores

    El cuadro pirata visitó al equipo dirigido por Martín Palermo y logró un punto de oro en su búsqueda por avanzar a la siguiente fase del torneo continental. Repasa toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.

    Futbol, Coquimbo Unido vs Deportes La Serena. Fecha 18, Liga de primera 2026. El jugador de Coquimbo Unido Cristian Zavala controla el balon durante un partido de la liga de primera contra Deportes La Serena disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en Coquimbo, Chile. 08/08/2026 Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport Football, Coquimbo Unido vs Deportes La Serena. 18th date, 2026 First division league. Coquimbo Unido’s player Cristian Zavala controls the ball a first division league match against Deportes La Serena played at the Francisco Sanchez Rumoroso stadium in Coquimbo, Chile 08/08/2026 Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Platense 1-1 Coquimbo Unido

    Hasta la próxima

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    Termina el partido

    Coquimo rescata un punto de oro en Argentina y definirá su paso a cuartos en el puerto pirata, la próxima semana.

    VAR

    95’. Se tiran líneas para saber si Vadalá está adelantado. Pero está todo en regla y empata Coquimbo.

    La igualdad

    94′. Contra de Coquimbo. Pase de Zavala y Vadalá le pega cruzado para anotar el empate.

    Goooooooooooooool de Coquimbo

    Agregado

    90′. Se jugarán 5 minutos más en este partido.

    Otra vez Sánchez

    90′. Bobadilla remata desde el centro del área y el portero de Coquimbo vuelve a salvar su arco.

    Doble tapada

    Cambio en Coquimbo

    Sánchez espectacular

    82′. Mainero tira el penal al primer palo y ataja el portero de Coquimbo. Luego vino el rebote y otra vez tapa el Mono Sánchez.

    Penal

    80′. Tras la intervención del VAR, Benítez cobra la pena máxima contra Coquimbo

    Reclaman penal

    79′. Todo Platense pide la pena máxima. El juez Benítez no cobra nada. Van al VAR.

    Disparo

    76′. Barrios prueba para Platense. La pelota queda en el techo del arco.

    Cambios en el local

    Reinicio

    70′. Palermo le pide a los jugadores que tengan “paciencia” para evitar perder la pelota ante Coquimbo.

    Pausa de Hidratación

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    Nuevos cambios

    Cambio

    Era gol

    61′. Pratto para Riveros y éste le pega. Aparece justo un defensa de Platense y evita el empate.

    Cambio

    Se lo pierde Coquimbo

    55′. Centro al segundo palo de Zavala. Cabezazo de Pratto. Elevado.

    Cabezazo

    51′. Pratto gana por aire para Coquimbo. Desviado.

    Presiona

    49′. Coquimbo adelanta las líneas. Recupera alto y busca el arco de Platense.

    Segundo tiempo

    Coquimbo sale con todo a buscar la igualdad.

    Únete

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    Termina el primer tiempo

    Platense lo gana por la mínima. De manera justa. Coquimbo presiona, aunque no crea peligro.

    Agregado

    45′. Se añadieron 3 minutos más a esta primera parte.

    Presiona Coquimbo

    42′. Los piratas buscan cortar la salida de Platense.

    Tarjetas Amarillas

    39′. Merlini en Platense y Gazzolo en Coquimbo son amonestados por discutir en la cancha.

    1-0

    Apertura de la cuenta

    35′. Giménez salta solo en el área de Coquimbo y la pone en el ángulo superior derecho. Lo gana Platense.

    Gooooooooooooool de Platense

    Esquina

    33′. Camargo busca de palomita en el primer palo para Coquimbo. Fuera.

    Reinicio

    28′. Coquimbo y Platense vuelven a jugar.

    Pausa de Hidratación

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    Ataque

    22′. Zapiola arma un parque de paredes y luego remata. Otra vez, Sánchez salva a Coquimbo.

    Salvada

    16′. Error en la salida de Platense. La toma Zavala. Pase atrás. Pratto le pega y aparece justo Cuesta para evitar que ese remate llegue al arco.

    Aliento

    Tapada

    12′. Silva aparece solo en el segundo palo. Ataja Sánchez. Otra vez, se salva Coquimbo.

    Remate

    10′. Ferreira la toma fuera del área y le pega rasante. Se va por poco. Se salva Coquimbo.

    Imprecisos

    8′. Cuando Coquimbo tiene la pelota, no logra dar tres pases seguidos.

    Tarjeta Amarilla

    4′. Rodríguez es amonestado en Coquimbo por codazo.

    Presiona

    3′. Platense salió a buscar. La defensa pirata responde bien.

    Comienza el partido

    Platense y Coquimbo ya juegan el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.

    El 11 de Coquimbo

    La formación de Platense

    Inédito

    Coquimbo y Platense nunca se han enfrentado en un torneo Conmebol.

    Calentamiento

    La previa

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa LibertadoresCoquimbo UnidoPlatensePlatense vs CoquimboFútbolFútbol en vivoMinuto a Minuto

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