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    Médico de la federación italiana de tenis asegura que Carlos Alcaraz sufre depresión

    Gianni Daniele estima que el largo tiempo de recuperación que le ha tomado al español para volver a las canchas también tiene un factor psicológico.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Carlos Alcaraz va por su segundo título en el US Open. USTA

    Carlos Alcaraz ha estado varios meses fuera de las pistas. El tenista español, actual número 2 del circuito ATP, se lesionó la muñeca el 14 de abril de este año en el duelo de la primera ronda del Abierto de Barcelona cuando se enfrentó al finlandés Otto Virtanen.

    Si bien ganó aquel duelo, las molestias en la extremidad lo obligaron a restarse del partido siguiente y desde entonces no ha vuelto a competir.

    El hispano en ese entonces ostentaba el primer lugar del ranking. Sin embargo, tras perderse torneos como los Masters mil de Madrid, Roma y Montreal, además de otras competencias, le han significado también perder puntos importantes conseguidos en la temporada pasada.

    Ahora, Gianni Daniele, presidente de la comisión médica de la Federación Italiana de Tenis llamó la atención después de analizar la situación actual de Alcaraz.

    Según señala en el diario Repubblica, al realizar una comparación con el momento de Jannik Sinner, el dirigente considera que a la lesión sufrida en la muñeca por Alcaraz también influye una complejidad psicológica.

    Ahora está entrando en juego una hipótesis de debilidad mental: al tener dificultades para recuperar la intensidad del trabajo de antes, en su cabeza se habría creado una forma de depresión, un círculo vicioso que no le da la seguridad de antes”, apuntó.

    Las dudas comenzarían a tomar el control de su cabeza”, complementó Daniele.

    De vuelta a las prácticas

    Mientras tanto, Carlos Alcaraz ha dado muestras del proceso de recuperación en España. Según consigna la prensa ibérica, el tenista se encuentra trabajando con la meta de ponerse a punto para enfrentar el US Open que arranca el 30 de agosto.

    El tenista apareció este martes en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar para hacer algunos ejercicios como la ejecución de servicios y juego desde el fondo de la pista. Lo que llamó la atención fue que utilizó una especie de malla para cubrir el brazo derecho.

    Así, casi cuatro meses después de su lesión, Alcaraz comienza a tomar fuerza para lo que será la parte final de la temporada.

    Lo que sí está claro es que el tenista no estará contra Chile en la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, que se disputarán el 19 y 20 de septiembre en la arcilla del Court Central Anita Lizana, del Parque Estadio Nacional.

    Los hispanos, actuales subcampeones del torneo, atraviesan por una etapa de renovación, donde nuevas figuras aparecerán en la convocatoria. Rafa Jódar tendrá su primera oportunidad en la Copa Davis. Con solo 19 años, está transformado en una de las grandes sensaciones del tenis mundial.

    Según el mismo medio, los otros jóvenes que se sumaran al llamado de Ferrer son Daniel Mérida y Martín Landaluce, dos tenistas que vienen realizando una gran temporada. De hecho, Dani ganó su primer ATP en Umag hace pocas semanas y también debutará en la Davis.

    Por su parte, Jaume Munar y Pedro Martínez son los llamados a jugar el dobles. Ambos ya cuentan con experiencia como pareja, con victorias ante Suiza y Dinamarca.

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