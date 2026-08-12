“Ahí quedó la moda”: Omar Labruna recuerda la frase que permanece en la memoria colectiva de los Superclásicos

A dos semanas de que se dispute un nuevo Superclásico por la Liga de Primera, Omar Labruna, ex técnico de Colo Colo, recordó una icónica frase que sigue hasta ahora rondando la memoria colectiva de los aficionados del fútbol en Chile.

El momento se produjo en 2012 cuando el Cacique logró superar a la U que en ese entonces era dirigida por Jorge Sampaoli.

“Los mejores recuerdos para mí en Colo Colo, con todos los años que yo pasé en River, dirigir el club más grande de Chile fue un halago. Los agarré en un momento muy difícil y después pudimos hacer una gran campaña”, comenzó señalando en diálogo con radio ADN.

Sobre su frase célebre, reveló que “nunca me voy a olvidar del ‘la moda se acabó’, que le ganamos a la U de Sampaoli, que era un gran equipo y le ganamos en el Monumental 1-0. La gente de Colo Colo siempre tiene esos recuerdos”.

“La recuerdo siempre, porque Colo Colo venía de no poder ganar los clásicos y tuvimos un Monumental que reventaba. Estuvieron toda la semana hablando de la U y al ganarlo se me ocurrió tirar esa frase. Quedó patentada, creo, porque se recuerda mucho”, prosiguió.

“Son las frases que uno utiliza en el fútbol y, cuándo están los clásicos, ponerle un poco de pimienta. Me salió y era un partido donde nosotros ya habíamos agarrado una racha ganadora. Lo ganamos merecidamente”, cerró Labruna.

Cabe señalar que en aquel entonces, la U de Sampaoli venía de registrar dos triunfos por goleada contra el Cacique por 5-0 y 4-0.

Aquel año Colo Colo bajo las órdenes de Omar Labruna consiguió acabar el torneo de Clausura en el primer lugar de la tabla con 33 puntos, los mismos que logró la U, pero los universitarios lo hicieron con peor diferencia de goles.

En los playoffs, lograron superar los cuartos de final contra Audax Italiano, pero en las semifinales terminaron cayendo contra Unión Española.

El próximo Superclásico se enmarcara en la 20° fecha de la Liga de Primera y se disputará en el Estadio Nacional. El duelo está programado para el domingo 23 de agosto a partir de las 15.00 horas.