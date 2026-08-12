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    “Es necesario”: Sichel respalda reforma constitucional de seguridad, pero plantea reparos a nuevo Estado de Excepción

    Según manifestó el jefe comunal de Ñuñoa, “cambiar la Constitución y perfeccionar la Constitución es esencial en una democracia”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    04-08-2026 SEBASTIAN SICHEL FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, abordó esta jornada la reunión que asistió ayer martes junto a alcaldes de las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana con el Presidente José Antonio Kast para tratar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que recientemente presentó el gobierno.

    La agenda contempla una reforma constitucional e incorpora un nuevo Estado de Excepción Constitucional que contaría con la colaboración de militares bajo el mando de Carabineros,

    Al respecto, y en conversación con Radio Duna, el jefe comunal agradeció “profundamente” ser invitado a la reunión, marcando a su vez diferencia con algunos de los alcaldes que se retiraron anticipadamente de la instancia.

    “Todo lo que querían era capturar prensa, y uno no va a llamar la atención a estas cosas, va respetuosamente a mejorar la seguridad del país y a aportar”, sostuvo.

    En esta línea, y consultado respecto al ruido que ha generado en los distintos sectores la idea de una reforma constitucional, Sichel apuntó a que es algo necesario.

    Cambiar la Constitución y perfeccionar la Constitución es esencial en una democracia”, afirmó. “ , lo que yo le he tenido terror siempre es a la gente que quiere refundar los países con las constituciones”.

    Y por tanto, apuntó Sichel, “la discusión no es si es bueno o malo reformar una constitución. Siempre es bueno porque se perfecciona las constituciones en la historia, la pregunta es si es necesario, y en este caso yo creo que sí”.

    Esto, explicó, ya que desde el punto de vista del derecho “no hay un criterio de interpretación en la Constitución que ponga la seguridad al mismo nivel que otros principios, como la igualdad ante la ley”.

    “Es una buena noticia, no hay que tener ningún miedo, ningún terror. Al revés, yo creo que es un avance en consagrar derechos que son esenciales de la pega del Estado y dar seguridad pero que estén al nivel que tiene que estar la Constitución”, indicó.

    Por otra parte, y en cuanto a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas pueden ayudar en el orden público, el jefe comunal señaló que “la amenaza del Estado moderno es que los narcoestados se tomen los Estados, es lo que le ha pasado a muchas sociedades”,

    “Y por lo tanto también tenemos que adaptar las Fuerzas Armadas, que son la forma de defensa del Estado, al siglo XXI” afirmó. En este sentido, sostuvo, se deben capacitar y avanzar para que puedan proteger los territorios del narco.

    “Llevamos ocho años diciendo que no están capacitadas. Bueno, capacitemos, hagamos cursos un año antes de que esto se haga, o sea, tomemos la decisión de entender que la mejor forma que tenemos para proteger nuestro Estado es combatir el narcotráfico”, señaló.

    Por otra parte, el alcalde de Ñuñoa se mostró en contra de crear un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en barrios críticos y que contaría con colaboración de militares bajo el mando de Carabineros, como propone la reforma constitucional de Kast.

    “Hay que corregirlo, porque yo no estoy de acuerdo que ahí haya subordinación a las Fuerzas de Orden Público, porque si vamos a que entren los militares, tienen que ser los militares los que estén a cargo del territorio”, afirmó.

    Más sobre:PolíticaSebastián SichelEstado de ExcepciónReforma constitucional de seguridad

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