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    Estudio global sitúa a Chile como uno de los países más satisfechos con su infraestructura nacional

    El sondeo de Ipsos realizado en 29 países muestra que en Chile pierde relevancia la inversión en defensas contra inundaciones, mientras ganan espacio la infraestructura ferroviaria y la energía solar.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Crecida del río La Ligua provoca daños en uno de los caminos que une la comuna de La Ligua con la localidad de Valle Hermoso, producto de los sistemas frontales que afectan a la zona centro norte del país. Foto: Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    En medio de la seguidilla de frentes de mal tiempo que han afectado al país, un nuevo estudio analiza la percepción sobre infraestructura y conectividad en Chile y otras 28 naciones, con varios datos que conversan directamente con lo que ha pasado por las lluvias.

    Se trata del el Índice Global de Infraestructura 2026 que la compañía multinacional Ipsos, dedicada a la investigación de mercados y a la consultoría de opinión pública, presentará esta semana.

    Según el estudio, cuatro de cada 10 países (38%) están satisfechos con su infraestructura nacional, en línea con las cifras de los últimos años. Tres de cada 10 (30%) están insatisfechos. Ha habido caídas en la satisfacción entre 2024 y 2026 en Reino Unido y Alemania (ambos 11 puntos porcentuales) y en EE.UU. (8 puntos). Este año, Singapur encabeza la lista de ciudadanos más satisfechos (74%), frente a solo el 16% en Hungría y el 22% en España. En el caso de Chile, un 49% se muestra satisfecho y solo un 16% insatisfecho.

    Los planes para ampliar el Aeropuerto de Santiago. Tendrá tercera pista, otro terminal y hasta un tren ligero. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    A nivel global, un 73% de los consultados se muestra convencido de que es tan importante mantener y reparar la infraestructura existente en su país como construir infraestructura nueva. Solo un 5% se muestra en desacuerdo con esa afirmación. En Chile, un 73% concuerda con ese balance, mientras un 3% lo rechaza.

    Asimismo, un 59% a nivel global estima que invertir en infraestructura en su país será una contribución importante para combatir el cambio climático, una opción con la que solo un 9% no está de acuerdo. En el caso de Chile, esos índice son de 58% y 6%, respectivamente.

    No obstante, un 61% a nivel global no cree que la infraestructura de su país se haya adaptado lo suficiente para hacer frente a los futuros cambios climáticos. Solo un 13% difiere de ese análisis. Para Chile, esos índices, respectivamente, son de 61% y 9%.

    En el contexto de las carencias de financiamiento del sector público, el 70% a nivel global dice sentirse cómodo con la inversión privada si esta produce las mejoras necesarias. La mayoría cree que el financiamiento del sector privado, por sí solo o en combinación con el financiamiento público, probablemente mejorará la infraestructura de varias maneras. Solo un 6% se muestra en desacuerdo. Esos índice en Chile alcanzan al 73% y 4%, respectivamente. Sin embargo, a nivel global, solo el 39% está de acuerdo con financiar el gasto adicional mediante un aumento de los impuestos o de los costos para los consumidores con el fin de mejorar la infraestructura. En el caso de nuestro país, ese índice cae al 33%.

    Planta de paneles solares en Iquique Foto: Archivo PATRICIO FUENTES Y.

    El estudio muestra que en Chile, el sector privado es preferido por más personas que el público, excepto cuando se hace la consulta “trabajar para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos”. En ese escenario, el sector público se impone con un 26%, frente al 18% del sector privado. En tanto, un 40% se inclina por una combinación de ambos. De hecho, Ipsos destaca que la mayor proporción en cada una de las consultas prefiere combinar ambos.

    En cuanto a obras públicas, las defensas contra inundaciones son una prioridad menor en 2026 (quizá reflejando menos eventos de inundaciones extremas), mientras que el ferrocarril ha aumentado como prioridad. Pero hay variaciones considerables: el suministro de agua y el alcantarillado se eligen por un 72% en Sudáfrica y solo por un 19% en Corea del Sur.

    Al respecto, el estudio de Ipsos muestra que el abastecimiento de agua y alcantarillado (42%), oferta de viviendas nuevas (37%) e infraestructura ferroviaria (36%) aparecen entre las principales prioridades de inversión a nivel global, lejos de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos (21%) y aeropuertos (14%).

    En Chile una de cada dos personas (50%) selecciona la oferta de viviendas nuevas como principal prioridad de inversión, seguida de pavimentos, aceras y zonas peatonales (47%) y abastecimiento de agua y alcantarillado (42%). En cambio, los aeropuertos (13%) y la infraestructura nuclear para la generación de energía (12%) aparecen como los menos prioritarios. Llama la atención que la preferencia por las defensas contra inundaciones (prioritaria hoy para un 37% de los consultados en Chile) bajó 15 puntos porcentuales en dos años, destaca Ipsos.

    “Más un vaso medio lleno que una tarea resuelta”

    Para Rodrigo Pereira, director de cuentas de Estudios Públicos en Ipsos Chile, nuestro país destaca como uno de los mercados con mayores niveles de satisfacción con su infraestructura a nivel global, ubicándose séptimo entre 29 países, incluso por encima de economías desarrolladas como Japón, Corea del Sur, Francia y Australia. “Sin embargo, el 49% de satisfacción muestra que la percepción sigue siendo más un vaso medio lleno que una tarea resuelta”, comenta a La Tercera.

    “La principal señal para los tomadores de decisión está en viviendas nuevas. El 50% de los chilenos la identifica como la máxima prioridad de inversión en infraestructura, muy por sobre el promedio mundial (37%), reflejando que la ciudadanía evalúa la infraestructura no solo por su desempeño, sino por su capacidad de resolver necesidades concretas y mejorar la calidad de vida”, apunta.

    Tren de EFE en Chile. Foto: Archivo

    Pereira recalca que el Índice Global de Infraestructura 2026 “también confirma que las prioridades son dinámicas”. “Mientras pierde relevancia la inversión en defensas contra inundaciones en el país (37% / -15 puntos vs 2024), ganan espacio la infraestructura ferroviaria (39% / +5 pts vs 2024) y la energía solar (41% / +3 puntos vs 2024). Ciertamente, esto no implica una disminución de los riesgos climáticos, sino que responde al contexto en que se levantó la medición, previo a los frentes de mal tiempo recientes”, apunta.

    “Finalmente, existe una clara validación ciudadana a los modelos de colaboración público-privada. Los chilenos consideran que la combinación de ambos sectores puede generar mejores resultados en áreas críticas como la lucha contra el cambio climático (45%), el mantenimiento de infraestructura (42%) y la construcción de nueva infraestructura a tiempo (39%). Más que una discusión sobre financiamiento, los resultados reflejan una demanda por mayor capacidad de ejecución para cerrar las brechas que siguen siendo prioritarias para el país”, concluye.

    Más sobre:Índice Global de InfraestructuraIpsosencuestaChilealcantarilladoviviendas nuevasdefensas contra inundacionesinfraestructura ferroviariaMundo

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