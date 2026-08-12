El sentido mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre
El delantero portugués comentó la carta que escribió el argentino tras la muerte de su progenitor.
Lionel Messi y su familia están de luto. El sábado falleció Jorge Messi, padre del futbolista argentino. Este miércoles, el delantero publicó una carta donde reflexiona en torno a su progenitor.
En los comentarios, distintas personalidades acompañaron a Messi con el pésame. Entre ellos se hizo presente Cristiano Ronaldo, con quien la Pulga ha tenido una enconada rivalidad deportiva por décadas. “Un abrazo enorme para ti y los tuyosen estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió CR7.
En la misiva, Messi reconoce que ahora evaluará si continúa jugando profesionalmente. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, comenzó señalando en el mensaje.
“Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, escribió.
Luego agradeció la ayuda que le brindó a lo largo de su trayectoria. “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”, añadió.
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