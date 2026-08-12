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    Condenan a dos presos venezolanos por frustrado ataque con auto bomba en tribunales de Arica

    Willmer García Malafito y William Celas Garrido fueron condenados a 301 días de presidio por conspiración para cometer el delito terrorista de colocación de artefacto explosivo y conspiración para cometer el delito terrorista de atentar en contra de la vida de autoridades judiciales.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía de Arica obtuvo una sentencia condenatoria en contra de dos internos del Complejo Penitenciario de Acha que a fines de 2024 planificaron un atentado explosivo contra dependencias Juzgado de Garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad nortina.

    El plan consideraba la colocación de un auto bomba en el exterior del edificio judicial.

    Los condenados son de nacionalidad venezolana y se vinculan a la organización criminal Los Gallegos, un brazo del Tren de Aragua que se instaló en la región hace unos años.

    La investigación surgió a partir de información de inteligencia intrapenitenciaria que estableció que, en coordinación con personas externas al penal, los internos orquestaban el ataque explosivo.

    Lo anterior, como represalia por la condena del 19 de noviembre de 2024 que dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Arica contra 34 integrantes de Los Gallegos, por delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas, tráfico de armas, homicidio, secuestro extorsivo y trata de personas con fines de explotación sexual agravado, entre otros.

    Mediante diversas diligencias investigativas, se detectaron mensajes que los acusados enviaron vía WhatsApp, y por otros medios, a personas externas dando indicaciones para concretar el atentado.

    Así, y tras reconocer los hechos de la acusación en un procedmiento abreviado, Willmer García Malafito y William Celas Garrido fueron condenados, cada uno, a una pena única de 301 días de presidio por conspiración para cometer el delito terrorista de colocación de artefacto explosivo y conspiración para cometer el delito terrorista de atentar en contra de la vida de autoridades judiciales.

    Celas Garrido estaba cumpliendo una sentencia de 32 años de presidio efectivo por varios delitos en contexto de crimen organizado; en tanto García Malafito cumple una condena de cuatro años y 177 días de presidio efectivo.

    “Logramos verificar que habían comunicaciones entre ellos que daban cuenta de la gestación de un posible atentado en contra del Tribunal Oral y de Garantía de nuestra ciudad. Esto motivó a una exhaustiva investigación donde, tras el tiempo que ha transcurrido, ya hemos logrado condenar a dos personas por el delito de conspiración para atentado terrorista”, destacó el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero.

    El persecutor calificó la condena como “una muy buena noticia” e hizo una advertencia: “Acá no vamos a aceptar situaciones de esa naturaleza”, aseguró.

    Más sobre:Crimen organizadoLos GallegosTren de AraguaAricaDelincuenciaSeguridadFiscalía de Arica

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