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    Lo Barnechea impulsa iniciativa legislativa para multar con hasta 10 UTM a vehículos modificados para generar ruidos

    La propuesta es incluir una indicación a la Ley que sanciona la conducción temeraria. La iniciativa contempla -entre otras cosas- cursar multas y retirar de circulación los vehículos infractores.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    “Necesitamos sanciones que realmente sean disuasivas. Una cosa es ser amante de los autos y otra muy distinta es modificar un vehículo para meter ruido”.

    Con esa premisa, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, junto a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, presentó una propuesta para endurecer las sanciones contra vehículos que son modificados para generar ruidos excesivos.

    La propuesta es incluir una indicación a la Ley que sanciona la conducción temeraria. En detalle, se busca prohibir expresamente la alteración, modificación, sustitución o eliminación de componentes del sistema de escape cuando ello aumente el ruido por sobre los límites permitidos o altere las condiciones bajo las cuales fue homologado el vehículo.

    En caso de infracción, la iniciativa considera multas de hasta 10 UTM ($716.490 a la fecha) y el retiro de circulación de los vehículos infractores hasta que vuelvan a cumplir con la normativa, además de sanciones más severas en caso de reincidencia.

    “Aprovechando la ley que está en tramitación en el Congreso, que fiscaliza y condena la conducción temeraria, los piques y los excesos de velocidad, le hemos pedido a la senadora Núñez junto al Concejo Municipal, que agreguen una indicación que suba las multas a los tubos de escape modificados y que además se puedan requisar los automóviles”, señaló Alessandri.

    Por su parte, la senadora Núñez confirmó que se presentarán las indicaciones “para incorporar sanciones más severas contra quienes modifican los tubos de escape de sus vehículos para generar ruidos excesivos”.

    “Queremos establecer multas realmente disuasivas, que puedan llegar hasta las 10 UTM, el retiro de circulación del vehículo mientras no vuelva a cumplir con la normativa y agravar las sanciones cuando estas conductas ocurran cerca de colegios, centros de salud, plazas, parques u otros lugares de alta afluencia de personas”, indicó.

    Respecto a los tiempos, la presidenta del Senado se comprometió a “que este proyecto que ya fue votado en general en la comisión, tenga la urgencia necesaria y sea votado en la sala del Senado la próxima semana. Esto no puede seguir esperando”.

    La senadora proyecta un apoyo transversal en la Sala. “Yo veo en estos proyectos transversalidad y la decisión de avanzar de manera mayoritaria, por lo tanto, no tengo ninguna duda que cuando votemos este proyecto en la sala del Senado vamos a tener, para no decir unanimidad, una inmensa mayoría respaldando esta iniciativa”.

    Los Trapenses concentra más del 80% de las infracciones

    La iniciativa fue presentada por la Municipalidad de Lo Barnechea precisamente porque esa comuna registra varias infracciones por carreras clandestinas y ruidos molestos asociados a ellas.

    Las cifras municipales indican que durante 2026 se han cursado 17 infracciones directamente relacionadas con sistemas de escape antirreglamentarios, escapes libres o vehículos sin silenciador o con éste en mal estado. De ellas, 14 fueron detectadas en Camino Los Trapenses, lo que representa más del 80% del total.

    Además, 15 de esas 17 infracciones fueron cursadas durante la tarde-noche o madrugada, “precisamente los horarios en que este tipo de conductas genera un mayor impacto en la tranquilidad de los vecinos”, indicaron desde el Municipio.

    “Los Trapenses es un ejemplo concreto. Estamos fiscalizando, estamos sacando partes y estamos utilizando nuestras herramientas, pero hay un límite a lo que puede hacer un municipio. Ahora necesitamos que la ley nos acompañe y entregue herramientas más fuertes para que estas conductas dejen de ser una buena apuesta para el infractor”, indicó Alessandri.

    Más sobre:MultasLo BarnecheaRuidos molestosRuidos excesivos

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